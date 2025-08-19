Potom összegből külföldre? Simán! Itt vannak a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből!

Albánia az egyik legnépszerűbb desztináció a debreceniek körében, de persze Törökország és Barcelona, illetve Ciprus sem panaszkodhat. Rengetegen utaztak az említett országokba, városokba idén nyáron Debrecenből és környékéről. Nincs kétség, az ITAKA jó döntést hozott, amikor közvetlen járatot indított a debreceni repülőtérről a török és az albán riviérára. Erről Szántai Judit utazásszervező számolt be a közelmúltban, aki többek közt kitért arra, egyes desztinációk esetében mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni. Most azonban már a főszezon vége felé járunk, bő két hét múlva vége augusztusnak, éppen ezért kíváncsiak voltunk, hova érdemes repülni a következő 1-2 hétben a debreceni repülőtérről. Íme, ezek a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből!

Tunéziába is szól még last minute ajánlat Debrecenből

Forrás: Summer Time/Facebook

Last minute ajánlatok Debrecenből

Sokan tartogatják a szabadságukat a nyár végére, hátha akkor már kevesebben vannak a Balatonnál vagy a Tisza-tónál, azonban érdemes gondolni arra, hogy hazánkban kiszámíthatatlan az időjárás. Most péntektől kezdve napokig nem lesz több 23 foknál a magyar tenger környékén, szóval azok, akik igazi melegre vágynak, nem lesznek elégedettek a nyaralásukkal. De van még néhány fantasztikus last minute ajánlat Debrecenből, amire érdemes lecsapni!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szántai Judit legelőször Tunéziát ajánlotta, ahová a legközelebbi chaterjárat augusztus 26-án indul Debrecenből: 2 főre, félpanzióval, 6 éjszaka nem több mint 320 ezer forint.

Valljuk be, ez az összeg szinte már-már álomszerű. Persze, hangsúlyozni kell, a cikkünkben említettek a legjobb, legolcsóbb ajánlatok, ezért érdemes utánajárni, milyen a szálláshely, mennyire távol, vagy éppen közel van a tengerparthoz stb. No, de nézzük is a következő desztinációt!

Bulgáriára kicsit több ajánlat van, hasonló árakon, mint Tunéziába, viszont itt már csak reggeli van az árban 2 főre. Törökországba nálunk már nem lehet foglalni, legalábbis augusztusra, oda csak szeptembertől van szabad helyünk. Ciprusra augusztus végén, 26-ai indulással tudnak menni utasok, reggelivel 2 főre 400 ezer forintért. Természetesen nem felejtettem ki Albániát sem, oda még augusztus 25-től vannak helyek, mintegy 530 ezerért 2 főre teljes ellátással

– sorolta a debreceni utazásszervező.