1 órája
Potom összegből külföldre? Simán! Itt vannak a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből!
Nem akarod a nyár végét mindössze 20-25 fokban eltölteni? Összeszedtük, melyek a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből, ezekre valóban érdemes lecsapni!
Még nincs késő utazást foglalni!
Forrás: Napló-archív
Albánia az egyik legnépszerűbb desztináció a debreceniek körében, de persze Törökország és Barcelona, illetve Ciprus sem panaszkodhat. Rengetegen utaztak az említett országokba, városokba idén nyáron Debrecenből és környékéről. Nincs kétség, az ITAKA jó döntést hozott, amikor közvetlen járatot indított a debreceni repülőtérről a török és az albán riviérára. Erről Szántai Judit utazásszervező számolt be a közelmúltban, aki többek közt kitért arra, egyes desztinációk esetében mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni. Most azonban már a főszezon vége felé járunk, bő két hét múlva vége augusztusnak, éppen ezért kíváncsiak voltunk, hova érdemes repülni a következő 1-2 hétben a debreceni repülőtérről. Íme, ezek a legjobb last minute ajánlatok Debrecenből!
Last minute ajánlatok Debrecenből
Sokan tartogatják a szabadságukat a nyár végére, hátha akkor már kevesebben vannak a Balatonnál vagy a Tisza-tónál, azonban érdemes gondolni arra, hogy hazánkban kiszámíthatatlan az időjárás. Most péntektől kezdve napokig nem lesz több 23 foknál a magyar tenger környékén, szóval azok, akik igazi melegre vágynak, nem lesznek elégedettek a nyaralásukkal. De van még néhány fantasztikus last minute ajánlat Debrecenből, amire érdemes lecsapni!
Szántai Judit legelőször Tunéziát ajánlotta, ahová a legközelebbi chaterjárat augusztus 26-án indul Debrecenből: 2 főre, félpanzióval, 6 éjszaka nem több mint 320 ezer forint.
Valljuk be, ez az összeg szinte már-már álomszerű. Persze, hangsúlyozni kell, a cikkünkben említettek a legjobb, legolcsóbb ajánlatok, ezért érdemes utánajárni, milyen a szálláshely, mennyire távol, vagy éppen közel van a tengerparthoz stb. No, de nézzük is a következő desztinációt!
Bulgáriára kicsit több ajánlat van, hasonló árakon, mint Tunéziába, viszont itt már csak reggeli van az árban 2 főre. Törökországba nálunk már nem lehet foglalni, legalábbis augusztusra, oda csak szeptembertől van szabad helyünk. Ciprusra augusztus végén, 26-ai indulással tudnak menni utasok, reggelivel 2 főre 400 ezer forintért. Természetesen nem felejtettem ki Albániát sem, oda még augusztus 25-től vannak helyek, mintegy 530 ezerért 2 főre teljes ellátással
– sorolta a debreceni utazásszervező.
A fővárosból is utaznak debreceniek külföldre
Nem mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy Debrecenből induljon a gépe, akiknek nem okoz gondot Budapestről felszállni, azoknak több lehetőségük adódik.
Costa Brava 2 főre augusztus 30-ától elérhető, félpanzióval mindösszesen 520 ezer forint. Krétára is elmehetünk 420 ezer forinttól, és itt már all inclusive ellátásban lehet részünk ennyiért. Kréta, Korfu, Rodosz és Kefalónia ellátás nélkül elérhető 300 ezer forintért
– közölte Szántai Judit.
Továbbá hangsúlyozta: az említett árakat úgy kell érteni, hogy ettől az összegtől elérhetőek a felsorolt desztinációk.
Azt is megtudtuk az utazásszervezőtől, hogy még az előző héten is sokan foglaltak náluk, persze nem úgy kapkodják a jó ajánlatokat, mintha ingyen adnák őket, de még nyár végén is sokan elgondolkodnak külföldi utakon.
Szántai Judit rávilágított, a tavalyi árakhoz képest nem látni nagyobb növekedést, inkább stagnálást, ha valahol emelkedtek is az árak, csak kevéssel. Mindemellett úgy látja, kevesebb volt idén, a tavalyi év végén az előfoglalás, az emberek nézegetik a last minute utakat, és bíznak a szerencséjükben, hátha lecsapnak egy-egy nagyon jó (utolsó) ajánlatra.
A legnépszerűbb úti célok Debrecenből (2025)
- Albánia
- Törökország
- Barcelona
- Ciprus
Debrecenbe kéne menni!
Egyébként azoknak sincs okuk csüggedni, akik az elkövetkezendő napokat Debrecenben töltik, hiszen rengeteg élménnyel gazdagodhatnak, ugyanis itt a karneváli hét! A Debreceni Virágkarnevál a mai napig a város legjelentősebb rendezvényének számít. Az élő vagy száraz virágokkal díszített virágkocsikat, egyedi kompozíciókat, hazai és külföldi fellépőket, zenekarokat és táncosokat felvonultató fesztivál az évtizedek során messzire vitte Debrecen hírnevét. A karnevált minden évben nemzeti ünnepünkre, az augusztus 20-ai államalapításra, valamint Szent István megkoronázására való megemlékezésre időzítik.
Debreceni Virágkarnevál 2025: minden, amit tudni érdemes az idei virágünnepről
