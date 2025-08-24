augusztus 24., vasárnap

2 órája

Kutatás: új módszerrel erősítenék a baromfik immunrendszerét a Debreceni Egyetem szakemberei

A Debreceni Egyetem kutatói metionin-kiegészítéssel értek el áttörést, amelyet a rangos Animal Nutrition folyóiratban is publikáltak.

Haon.hu

Hogyan segíthető, támogatható az eddigieknél is hatékonyabban már embrionális állapotban a baromfi immunrendszere és fejlődése? Új takarmányozási lehetőségek alkalmazását teheti lehetővé a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatási eredménye, amelyet a nívós tudományos folyóiratban, az Animal Nutrition-ben publikáltak. A cikk elnyerte a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem Publikációs Díját – olvasható az unideb.hu-n.

A kutatás fontos részleteket tárt fel

A kutatás középpontjában az állt, miként hat a különböző metionin-források – a szintetikus DL- és a fermentációs eljárással előállított L-metionin – alkalmazása a tojásba juttatva (in ovo). Az eredmények szerint mindkét forma javította a bélrendszer morfológiai fejlettségét, de a DL-metionin hatásosabbnak bizonyult. Ugyanakkor az antioxidáns státusz és az immunválasz esetében hasonló eredményeket hoztak.

A vizsgálatokban nemcsak intenzív tojóhibrideket, hanem a Debreceni Egyetem génmegőrzési programjában fenntartott őshonos fogolyszínű magyar tyúkot is bevonták. Az eredmények rávilágítottak arra, hogy az őshonos fajták különösen értékes tulajdonságokkal bírnak, így génmegőrzésük kiemelten fontos.

Szabó Csaba, a DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Takarmányozás-élettani Tanszékének vezetője kiemelte: a kutatás értékes új ismeretekkel bővítette az in ovo takarmányozásról szerzett tudást, és hozzájárulhat az állattenyésztés jövőbeni gyakorlatának fejlesztéséhez.

A részletes kutatási eredményekről a teljes cikkben az unideb.hu-n  olvashatnak.

