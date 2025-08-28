augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

28°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztések

1 órája

Mintegy 14 milliárdos fejlesztés zajlik Debrecen legforgalmasabb kereszteződéseiben

Címkék#Debrecen#Papp László#Csigekert utca#Pósán László

Zajlanak a város négy nagy csomópontjának felújítási munkálatai, amelyek évtizedes közlekedési problémákra jelentenek megoldást. A Szoboszlói út – Külsővásártér csomópont átépítésének már a 60 százaléka elkészült.

Biró Soma

Debrecen történetének egyik legnagyobb közlekedésfejlesztési-programja van folyamatban jelenleg a városban, amelynek keretében négy csomópont kap teljes körű felújítást. A 14 milliárd forintos beruházás részeként megújul a Szoboszlói út – Külsővásártér, a Balmazújvárosi-Füredi út – Csigekert utca, a Hétvezér-Vámospércsi-Budai Nagy Antal utca, valamint a 354-es számú főút Vezér utcai csomópontja. A mai sajtótájékoztatón Papp László hangsúlyozta, hogy az iskolakezdés közeledtével különösen fontos tájékoztatni a lakosságot a munkálatok helyzetéről, hiszen a fejlesztések érdemben befolyásolják majd az iskolák megközelítését.

Külsővásártér, Szoboszlói út, Debrecen, fejlesztés, közlekedés, közlekedésfejlesztés, Papp László, Pósán László
Jól haladnak a munkálatok a Külsővásártéren 
Fotó: Vida Marton Peter

Jövőre indul a Rakovszky – Ótemető fejlesztése Debrecenben

A tavasszal indult átfogó program a város szinte minden pontját érinti, ami komoly türelmet igényel a közlekedőktől.

Nagyon sokat lobbiztam én magam is, és a képviselők is azért, hogy Debrecen közlekedésfejlesztési beruházásai kellő ütemben és megfelelő gyorsasággal folyjanak

 – mondta Papp László, hozzátéve, szerencsésnek tartja, hogy az ötödik tervezett fejlesztés, 

az Árpád tér – Ótemető utca – Rakovszky utca csomópont felújítása csak 2026-ban indul,

mivel jelenleg is négy helyszínen zajlanak párhuzamosan a munkálatok.

A polgármester rámutatott, hogy ezek a kereszteződések évek, sőt évtizedek óta megoldásért kiáltottak.

Nagyon örülök annak, hogy a kormány támogatásával sikerül ezekre a problémákra megoldást találni

 – fogalmazott.

Külsővásártér, Szoboszlói út, Debrecen, fejlesztés, közlekedés, közlekedésfejlesztés, Papp László, Pósán László
Papp László tájékoztatott a fejlesztések jelenlegi állapotáról
Fotó: Vida Marton Peter

Jó ütemben halad a Külsővásártér felújítása

A Szoboszlói úti kereszteződés kapcsán Papp László kifejtette, hogy ez talán az egyik legösszetettebb része a fejlesztéseknek.

Mire kell megoldást találni egy ilyen beruházásnál? Egyrészt a közlekedést folyamatosan fönn kell tartani, másrészt van itt egy autóbusz-pályaudvar és egy mentőállomás, valamint a trolibusz-felsővezetékek, a troliterelő-útvonalak kijelölése mind-mind olyan probléma, amely önmagában is elég kihívás, nemhogy egyesítve komplexen

– magyarázta a városvezető.

Viszont a munkálatok jó ütemben haladnak, a közműépítési feladatok gyakorlatilag elkészültek, csak a vezetékek élőre kötése van még hátra. A projektnek már a 60 százalékánál járunk, annak ellenére, hogy a szerződés szerint csak jövő júniusban kellene befejezni a kivitelezést.

Külsővásártér, Szoboszlói út, Debrecen, fejlesztés, közlekedés, közlekedésfejlesztés, Papp László, Pósán László
A munkálatok 60 százaléka már kész van
Fotó: Vida Marton Peter

Illegális csatornabekötések hátráltatják a debreceni útfejlesztéseket

Nagyon sok esetben akár 50-60 éves, tehát több évtizedes vezetékekről beszélünk, amelyeknél a közműtérképek nem igazán pontosak

 – világított rá a polgármester egy másik kihívásra. Példaként említette a Vámospércsi-Hétvezér kereszteződésben talált illegális csatornabekötést, ahol gyakorlatilag megbontották a csapadékcsatornát.

A következő hetekben és hónapokban az aszfaltozási munkálatok, szegélyépítések és csapadékvíz-elvezetési pontok kialakítása zajlik majd. Papp László reményét fejezte ki, hogy a tél beálltáig elérik a projekt 90 százalékát, bár a kopóréteg felvitele lehet, hogy csak jövő tavasszal történhet meg.

Külsővásártér, Szoboszlói út, Debrecen, fejlesztés, közlekedés, közlekedésfejlesztés, Papp László, Pósán László
A város négy különböző csomópontján dolgoznak párhuzamosan
Fotó: Vida Marton Peter

Miért egyszerre zajlanak az útfejlesztések Debrecenben?

Sokan felteszik a kérdést, miért kellett egyszerre elkezdeni a fejlesztéseket városszerte. A polgármester emlékeztetett: 2022 novemberében az akkori költségvetési helyzet miatt gyakorlatilag minden beruházást leállítottak.

Komoly lobbitevékenységet igényelt, hogy ezeket a fejlesztéseket megőrizzük és megtartsuk Debrecennek

 – hangsúlyozta. Mint kifejtette, most volt a lehetőség, hogy valamennyi forrást lekérjék, s a fejlesztéseket elindítsák.

Külsővásártér, Szoboszlói út, Debrecen, fejlesztés, közlekedés, közlekedésfejlesztés, Papp László, Pósán László
Körbevezették Papp Lászlót a munkálatok helyszínén
Fotó: Vida Marton Peter

Folyamatos kihívások a növekvő debreceni forgalommal

Pósán László országgyűlési képviselő is részt vett az eseményen és rámutatott, hogy bár látszatra egy csomópont építése nem tűnik hatalmas munkának, a föld alatt húzódó közművek felújítása rendkívül összetett és költséges feladat.

Muszáj megtenni, hogy ne a későbbiekben kelljen újra meg újra burkolatot bontani, meg ellehetetleníteni a közlekedést

 – magyarázta.

A képviselő szerint a városi közlekedés fejlesztése sziszifuszi küzdelem, hiszen a város gyorsabban nő, mint ahogy az infrastruktúra követni tudná.

Ma az, hogy a családoknál autó van, az többé-kevésbé megszokott. Sőt, az is, hogy nem egy, hanem kettő

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy a házakat nem lehet arrébb tolni, az utakat pedig nem lehet a végtelenségig szélesíteni.

Külsővásártér, Szoboszlói út, Debrecen, fejlesztés, közlekedés, közlekedésfejlesztés, Papp László, Pósán László
Pósán László országgyűlési képviselő is megszólalt a sajtótájékoztatón
Fotó: Vida Marton Peter

Pósán László azt is megemlítette, hogy a város egy új közlekedésirányítási rendszer bevezetésén gondolkodik, ami segíthet a megnövekedett forgalom kezelésében. Zárásként megköszönte a debreceniek türelmét, és a lakásfelújításhoz hasonlította a helyzetet: ahhoz, hogy szép legyen az eredmény, először fel kell forgatni mindent.

Az eseményen elhangzott az is, hogy a keleti belső közlekedési folyosó első szakaszának tervezése is folyamatban van, miután a kormány meghozta a szükséges támogató döntést. Ez a 471-es és a 48-as út közötti szakaszt érinti majd.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu