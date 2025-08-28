Mintegy 14 milliárdos fejlesztés zajlik Debrecen legforgalmasabb kereszteződéseiben

Debrecen történetének egyik legnagyobb közlekedésfejlesztési-programja van folyamatban jelenleg a városban, amelynek keretében négy csomópont kap teljes körű felújítást. A 14 milliárd forintos beruházás részeként megújul a Szoboszlói út – Külsővásártér, a Balmazújvárosi-Füredi út – Csigekert utca, a Hétvezér-Vámospércsi-Budai Nagy Antal utca, valamint a 354-es számú főút Vezér utcai csomópontja. A mai sajtótájékoztatón Papp László hangsúlyozta, hogy az iskolakezdés közeledtével különösen fontos tájékoztatni a lakosságot a munkálatok helyzetéről, hiszen a fejlesztések érdemben befolyásolják majd az iskolák megközelítését.

Jól haladnak a munkálatok a Külsővásártéren

Fotó: Vida Marton Peter

Jövőre indul a Rakovszky – Ótemető fejlesztése Debrecenben

A tavasszal indult átfogó program a város szinte minden pontját érinti, ami komoly türelmet igényel a közlekedőktől.

Nagyon sokat lobbiztam én magam is, és a képviselők is azért, hogy Debrecen közlekedésfejlesztési beruházásai kellő ütemben és megfelelő gyorsasággal folyjanak

– mondta Papp László, hozzátéve, szerencsésnek tartja, hogy az ötödik tervezett fejlesztés,

az Árpád tér – Ótemető utca – Rakovszky utca csomópont felújítása csak 2026-ban indul,

mivel jelenleg is négy helyszínen zajlanak párhuzamosan a munkálatok.

A polgármester rámutatott, hogy ezek a kereszteződések évek, sőt évtizedek óta megoldásért kiáltottak.

Nagyon örülök annak, hogy a kormány támogatásával sikerül ezekre a problémákra megoldást találni

– fogalmazott.

Papp László tájékoztatott a fejlesztések jelenlegi állapotáról

Fotó: Vida Marton Peter

Jó ütemben halad a Külsővásártér felújítása

A Szoboszlói úti kereszteződés kapcsán Papp László kifejtette, hogy ez talán az egyik legösszetettebb része a fejlesztéseknek.

Mire kell megoldást találni egy ilyen beruházásnál? Egyrészt a közlekedést folyamatosan fönn kell tartani, másrészt van itt egy autóbusz-pályaudvar és egy mentőállomás, valamint a trolibusz-felsővezetékek, a troliterelő-útvonalak kijelölése mind-mind olyan probléma, amely önmagában is elég kihívás, nemhogy egyesítve komplexen

– magyarázta a városvezető.