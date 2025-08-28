1 órája
Mintegy 14 milliárdos fejlesztés zajlik Debrecen legforgalmasabb kereszteződéseiben
Zajlanak a város négy nagy csomópontjának felújítási munkálatai, amelyek évtizedes közlekedési problémákra jelentenek megoldást. A Szoboszlói út – Külsővásártér csomópont átépítésének már a 60 százaléka elkészült.
Debrecen történetének egyik legnagyobb közlekedésfejlesztési-programja van folyamatban jelenleg a városban, amelynek keretében négy csomópont kap teljes körű felújítást. A 14 milliárd forintos beruházás részeként megújul a Szoboszlói út – Külsővásártér, a Balmazújvárosi-Füredi út – Csigekert utca, a Hétvezér-Vámospércsi-Budai Nagy Antal utca, valamint a 354-es számú főút Vezér utcai csomópontja. A mai sajtótájékoztatón Papp László hangsúlyozta, hogy az iskolakezdés közeledtével különösen fontos tájékoztatni a lakosságot a munkálatok helyzetéről, hiszen a fejlesztések érdemben befolyásolják majd az iskolák megközelítését.
Jövőre indul a Rakovszky – Ótemető fejlesztése Debrecenben
A tavasszal indult átfogó program a város szinte minden pontját érinti, ami komoly türelmet igényel a közlekedőktől.
Nagyon sokat lobbiztam én magam is, és a képviselők is azért, hogy Debrecen közlekedésfejlesztési beruházásai kellő ütemben és megfelelő gyorsasággal folyjanak
– mondta Papp László, hozzátéve, szerencsésnek tartja, hogy az ötödik tervezett fejlesztés,
az Árpád tér – Ótemető utca – Rakovszky utca csomópont felújítása csak 2026-ban indul,
mivel jelenleg is négy helyszínen zajlanak párhuzamosan a munkálatok.
A polgármester rámutatott, hogy ezek a kereszteződések évek, sőt évtizedek óta megoldásért kiáltottak.
Nagyon örülök annak, hogy a kormány támogatásával sikerül ezekre a problémákra megoldást találni
– fogalmazott.
Jó ütemben halad a Külsővásártér felújítása
A Szoboszlói úti kereszteződés kapcsán Papp László kifejtette, hogy ez talán az egyik legösszetettebb része a fejlesztéseknek.
Mire kell megoldást találni egy ilyen beruházásnál? Egyrészt a közlekedést folyamatosan fönn kell tartani, másrészt van itt egy autóbusz-pályaudvar és egy mentőállomás, valamint a trolibusz-felsővezetékek, a troliterelő-útvonalak kijelölése mind-mind olyan probléma, amely önmagában is elég kihívás, nemhogy egyesítve komplexen
– magyarázta a városvezető.
Viszont a munkálatok jó ütemben haladnak, a közműépítési feladatok gyakorlatilag elkészültek, csak a vezetékek élőre kötése van még hátra. A projektnek már a 60 százalékánál járunk, annak ellenére, hogy a szerződés szerint csak jövő júniusban kellene befejezni a kivitelezést.
Illegális csatornabekötések hátráltatják a debreceni útfejlesztéseket
Nagyon sok esetben akár 50-60 éves, tehát több évtizedes vezetékekről beszélünk, amelyeknél a közműtérképek nem igazán pontosak
– világított rá a polgármester egy másik kihívásra. Példaként említette a Vámospércsi-Hétvezér kereszteződésben talált illegális csatornabekötést, ahol gyakorlatilag megbontották a csapadékcsatornát.
A következő hetekben és hónapokban az aszfaltozási munkálatok, szegélyépítések és csapadékvíz-elvezetési pontok kialakítása zajlik majd. Papp László reményét fejezte ki, hogy a tél beálltáig elérik a projekt 90 százalékát, bár a kopóréteg felvitele lehet, hogy csak jövő tavasszal történhet meg.
Miért egyszerre zajlanak az útfejlesztések Debrecenben?
Sokan felteszik a kérdést, miért kellett egyszerre elkezdeni a fejlesztéseket városszerte. A polgármester emlékeztetett: 2022 novemberében az akkori költségvetési helyzet miatt gyakorlatilag minden beruházást leállítottak.
Komoly lobbitevékenységet igényelt, hogy ezeket a fejlesztéseket megőrizzük és megtartsuk Debrecennek
– hangsúlyozta. Mint kifejtette, most volt a lehetőség, hogy valamennyi forrást lekérjék, s a fejlesztéseket elindítsák.
Folyamatos kihívások a növekvő debreceni forgalommal
Pósán László országgyűlési képviselő is részt vett az eseményen és rámutatott, hogy bár látszatra egy csomópont építése nem tűnik hatalmas munkának, a föld alatt húzódó közművek felújítása rendkívül összetett és költséges feladat.
Muszáj megtenni, hogy ne a későbbiekben kelljen újra meg újra burkolatot bontani, meg ellehetetleníteni a közlekedést
– magyarázta.
A képviselő szerint a városi közlekedés fejlesztése sziszifuszi küzdelem, hiszen a város gyorsabban nő, mint ahogy az infrastruktúra követni tudná.
Ma az, hogy a családoknál autó van, az többé-kevésbé megszokott. Sőt, az is, hogy nem egy, hanem kettő
– fogalmazott, hozzátéve, hogy a házakat nem lehet arrébb tolni, az utakat pedig nem lehet a végtelenségig szélesíteni.
Pósán László azt is megemlítette, hogy a város egy új közlekedésirányítási rendszer bevezetésén gondolkodik, ami segíthet a megnövekedett forgalom kezelésében. Zárásként megköszönte a debreceniek türelmét, és a lakásfelújításhoz hasonlította a helyzetet: ahhoz, hogy szép legyen az eredmény, először fel kell forgatni mindent.
Az eseményen elhangzott az is, hogy a keleti belső közlekedési folyosó első szakaszának tervezése is folyamatban van, miután a kormány meghozta a szükséges támogató döntést. Ez a 471-es és a 48-as út közötti szakaszt érinti majd.
