Ideiglenesen lezárnak egy útszakaszt Debrecenben, a tömegközlekedésben is lesznek változások

2025. augusztus 14-én, csütörtökön 20 órától rendezik meg a Maccabi Haifa FC – Raków Czestochowa UEFA Európa Konferencia Liga selejtező labdarúgó mérkőzést a debreceni Nagyerdei Stadionban – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Mint írják, a mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében változik a közlekedés, 14 óra és 22:30 között a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. A lezárás ideje alatt, a 16, 22, 22Y, 24 és 24Y-os autóbuszok terelőútvonalon közlekednek.

Változik a közlekedés csütörtökön Debrecenben

Változik a közlekedés Debrecenben

A járatok terelőútvonala:

16-os autóbusz a Gyógyszergyár irányába: A 16-os autóbusz a Baksay Sándor utca megállóhely után egyenesen tovább halad az Egyetem irányába, utána a Nagyerdei körút-Pallagi út terelőútvonalon közlekedik.

16-os autóbusz a Nagyállomás irányába: A 16-os járat a Szociális Otthon megállóhely után jobbra fordul a Klinikák irányába, utána a Nagyerdei körút-Hadházi út terelőútvonalon közlekedik. A 16-os autóbusz a Hadházi út 92. megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.

22-es autóbusz:

A 22-es járat a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után visszafordul a körforgalomban, majd a Nagyerdei körút - Hadházi út - Benczúr Gyula utca - Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik. A 22-es autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.

22Y-os autóbusz:

A 22Y-os járat a Szociális Otthon megállóhely után a Nagyerdei körút - Hadházi út - Benczúr Gyula utca - Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik. A 22Y-os autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.

24-es autóbusz:

A 24-es járat a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca - Hadházi út - Nagyerdei körút (Egyetem felé) – Pallagi út, körforgalom – Nagyerdei körút terelőútvonalon közlekedik. A 24-es autóbusz a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.

24Y-os autóbusz:

A 24Y-os autóbusz a Köztemető, főkapu megállóhely után a Benczúr Gyula utca - Hadházi út - Nagyerdei körút (Egyetem felé) - Pallagi út terelőútvonalon közlekedik. A 24Y-os járat a Szociális otthon megállóhely után az eredeti útvonalon közlekedik tovább.

Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem végeznek utascserét!

A várhatóan növekvő utasforgalom lebonyolítása érdekében, a DKV Zrt. rásegítő villamosjáratokat indít az Aquaticum ideiglenes megállóhelyről, a mérkőzést követően.

