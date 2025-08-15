augusztus 15., péntek

Egy új kezdet

3 órája

Összefogott az OTP Bank és a Debreceni Egyetem

A pénzügyi szektor egyik legnagyobb szereplője is bekapcsolódik a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának új kooperatív képzési programjába

Haon.hu

Az OTP Bank is csatlakozik a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara által a 2025/2026-os tanévben indított új képzési forma, a kooperatív képzés rendszeréhez. Az erről szóló megállapodást Fenyves Veronika dékán és Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi Régió vezetője írta alá csütörtökön. A hazai bankszektor vezető intézménye egyebek mellett a nagyvállalati hitelezés, a kontrolling és a marketing területén számít a kar hallgatóira – olvasható az unideb.hu-n.

Az OTP Bank is csatlakozik a Debreceni Egyetem kooperatív képzési programjához
Az OTP Bank is csatlakozik a Debreceni Egyetem kooperatív képzési programjához
Forrás: unideb.hu

A kooperatív képzés a hallgatók előrehaladását szolgálja

Mint írják, a kooperatív képzés célja, hogy a kiemelkedő szakmai partnerszervezetekkel együttműködve koordináltan segítse a tanulmányaik mellett munkát vállaló nappali tagozatos hallgatók előrehaladását. 

A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja kiemelte: a jelentkezés során a hallgatók öt vállalati partnert jelölhettek meg. Az OTP-t a hallgatók csaknem 50 százaléka választotta képzési helynek, ami jelzi, hogy nagy a hallgatói érdeklődés a banki szféra iránt. 

Az új kooperatív képzési forma az alapszakos hallgatók számára elérhető az 5. és 6. félévben gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel szakokon, a tervek szerint azonban a következő tanévben a GTK valamennyi alapszakára kiterjesztik.

Az új kooperatív képzési forma az alapszakos hallgatók számára elérhető gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel szakokon
Forrás: unideb.hu

A kooperatív képzési programról Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja és Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi Régió vezetője is nyilatkozott. A teljes cikk és további információ a képzési programról az unideb.hu-n olvasható.

