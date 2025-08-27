Nobel-díjas kémikus nyitotta meg a Debreceni Egyetem nagyszabású nemzetközi tudományos konferenciáját – videóval

Bernard L. Feringa Nobel-díjas kémikus nyitotta meg a 20th International Conference on Chiroptical Spectroscopy rendezvényt, amelyet huszonkét év után ismét Magyarországon, a Debreceni Egyetemen szerveztek meg. A négynapos konferencia alkalmával a szerves molekulák térszerkezetével foglalkozó legújabb kiroptikai technikákat és azok alkalmazását mutatták be a világ minden tájáról érkező neves kutatók – olvasható az unideb.hu-n.

Négynapos konferencia: 22 év után újra Magyarországon, a Debreceni Egyetemen szervezték meg a rangos eseményt

A kiroptikai spektroszkópia olyan szerkezetvizsgáló módszer, amely a királis, nem racém anyagok és a polarizált fény kölcsönhatását vizsgálja, és ezáltal a térszerkezetüket határozza meg. A szakterülettel foglalkozó egyik legismertebb kémikus szerint a kiralitás maga az élet lenyomata.

Az élethez létfontosságú biopolimerek, a DNS, a fehérjék és szénhidrátok mind-mind tükörképi formákban léteznek, melyek közül túlnyomóan az egyik fordul elő az élővilágban. Az élet ezek nélkül nem létezne. Még mindig rejtély övezi és jelentős vitákat vált ki, hogy mi okozta az egyik forma túlnyomó jelenlétét az élő szervezetekben. Ezen a konferencián immár évtizedes távlatban folynak viták a témában, tartunk előadásokat a kiralitás alapvető megközelítéseiről. A kiroptikai spektroszkópia a gyógyszer- és vegyipar számára is rendkívül fontos, mivel számos királis gyógyszerhatóanyagot csak egyetlen sztereoizomer formájában forgalmaznak, mert a többi sztereoizomernek lehet más, akár káros hatása is

– nyilatkozta az unideb.hu-nak a Nobel-díjas kémikus Bernard L. Feringa, aki a 20. Nemzetközi Kiroptikai Spektroszkópiai Konferenciára érkezett hétfőn a Debreceni Egyetemre.

Bernard L. Feringa, Nobel-díjas kémikus

Magyarországon ez a harmadik ilyen konferencia

A tanácskozás, melyet kétévente szerveznek meg, eredetileg Közép-Kelet-Európából indult, de napjainkban már a világ legnagyobb városai adnak neki otthont, legutóbb Hirosima, előtte New York. Ez ad különös jelentőséget annak, hogy Magyarország már harmadik alkalommal rendezheti meg a nemzetközi konferenciát.

A konferenciára meghívták Koji Nakanishi korábbi kutatócsoportjának tagjait is, akik a témában dolgoznak, és két külön szekcióban emlékeznek meg a neves kutatóról. A konferencia sorozat a 40. évfordulóját ünnepli, mivel az első alkalommal Szófiában rendezték meg 1985-ben.