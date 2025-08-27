1 órája
Nobel-díjas kémikus nyitotta meg a Debreceni Egyetem nagyszabású nemzetközi tudományos konferenciáját – videóval
Huszonkét év után ismét Magyarországon, ezúttal Debrecenben tartják a világ vezető kutatóit felvonultató kiroptikai spektroszkópiai konferenciát.
Bernard L. Feringa Nobel-díjas kémikus nyitotta meg a 20th International Conference on Chiroptical Spectroscopy rendezvényt, amelyet huszonkét év után ismét Magyarországon, a Debreceni Egyetemen szerveztek meg. A négynapos konferencia alkalmával a szerves molekulák térszerkezetével foglalkozó legújabb kiroptikai technikákat és azok alkalmazását mutatták be a világ minden tájáról érkező neves kutatók – olvasható az unideb.hu-n.
A kiroptikai spektroszkópia olyan szerkezetvizsgáló módszer, amely a királis, nem racém anyagok és a polarizált fény kölcsönhatását vizsgálja, és ezáltal a térszerkezetüket határozza meg. A szakterülettel foglalkozó egyik legismertebb kémikus szerint a kiralitás maga az élet lenyomata.
Az élethez létfontosságú biopolimerek, a DNS, a fehérjék és szénhidrátok mind-mind tükörképi formákban léteznek, melyek közül túlnyomóan az egyik fordul elő az élővilágban. Az élet ezek nélkül nem létezne. Még mindig rejtély övezi és jelentős vitákat vált ki, hogy mi okozta az egyik forma túlnyomó jelenlétét az élő szervezetekben. Ezen a konferencián immár évtizedes távlatban folynak viták a témában, tartunk előadásokat a kiralitás alapvető megközelítéseiről. A kiroptikai spektroszkópia a gyógyszer- és vegyipar számára is rendkívül fontos, mivel számos királis gyógyszerhatóanyagot csak egyetlen sztereoizomer formájában forgalmaznak, mert a többi sztereoizomernek lehet más, akár káros hatása is
– nyilatkozta az unideb.hu-nak a Nobel-díjas kémikus Bernard L. Feringa, aki a 20. Nemzetközi Kiroptikai Spektroszkópiai Konferenciára érkezett hétfőn a Debreceni Egyetemre.
Magyarországon ez a harmadik ilyen konferencia
A tanácskozás, melyet kétévente szerveznek meg, eredetileg Közép-Kelet-Európából indult, de napjainkban már a világ legnagyobb városai adnak neki otthont, legutóbb Hirosima, előtte New York. Ez ad különös jelentőséget annak, hogy Magyarország már harmadik alkalommal rendezheti meg a nemzetközi konferenciát.
A konferenciára meghívták Koji Nakanishi korábbi kutatócsoportjának tagjait is, akik a témában dolgoznak, és két külön szekcióban emlékeznek meg a neves kutatóról. A konferencia sorozat a 40. évfordulóját ünnepli, mivel az első alkalommal Szófiában rendezték meg 1985-ben.
A Debreceni Egyetemen Antus Sándor, a DE TTK Szerves Kémia Tanszék korábbi vezetője honosította meg a kiroptikai spektroszkópiát, a munkásságát tovább építő kutatócsoport mára nemzetközileg elismert. A szakterület másik ikonikus személyisége Kajtár Márton sztereokémikus volt hazánkban, nem véletlen, hogy egykori tanítványa, Perczel András is aktívan kivette részét a konferencia szervezéséből.
A konferencia programja nemcsak a tudományos előadásokról szól, hanem fontos jubileumok és szakmai hagyományok előtt is tiszteleg. A részletes beszámolót – köztük a rendezvény történeti hátterét, a résztvevő kutatók személyes visszaemlékezéseit és a Debreceni Egyetemen zajló találkozók kulisszatitkait, további fotókat – az unideb.hu-n találják.
Ajánljuk még:
Bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban! Megkérdeztük, miért döntött így az áruházlánc
Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!