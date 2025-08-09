augusztus 9., szombat

1 órája

Ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak a hajdú-bihari községben - fotókkal

Címkék#képviselő-testület#oklevél#komádi

A városnapi rendezvényekhez kapcsolódóan tartották meg az ülést. A Komádi Városáért díjat is átadták az eseményen.

Haon.hu

A városnapi rendezvényekhez kapcsolódva ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak Komádiban, melynek részeként átadták a Komádi Városáért díjat és a polgármesteri elismerő okleveleket is. Komádi olyan hely, ahol érdemes tenni a helyi közösségért, mert az erőfeszítést megbecsülik – írja közösségi oldalán dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője.

A városnapi rendezvények keretében ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak Komádiban
Forrás: Facebook/Vitányi István

 

 

