Helyi közélet
1 órája
Ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak a hajdú-bihari községben - fotókkal
A városnapi rendezvényekhez kapcsolódóan tartották meg az ülést. A Komádi Városáért díjat is átadták az eseményen.
A városnapi rendezvényekhez kapcsolódva ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak Komádiban, melynek részeként átadták a Komádi Városáért díjat és a polgármesteri elismerő okleveleket is. Komádi olyan hely, ahol érdemes tenni a helyi közösségért, mert az erőfeszítést megbecsülik – írja közösségi oldalán dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője.
Ezt ne hagyja ki!Fontos tudnivaló!
2025.08.07. 12:48
Óriási gond van a határnál, hajdú-bihari települések a 10 kilométeres védőkörzetben
Ezt ne hagyja ki!Kamionos Találkozó
4 órája
Motorzaj és dudaszó: több száz kamion vonult fel Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre