Ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak a hajdú-bihari községben - fotókkal

A városnapi rendezvényekhez kapcsolódva ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak Komádiban, melynek részeként átadták a Komádi Városáért díjat és a polgármesteri elismerő okleveleket is. Komádi olyan hely, ahol érdemes tenni a helyi közösségért, mert az erőfeszítést megbecsülik – írja közösségi oldalán dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője.

Forrás: Facebook/Vitányi István