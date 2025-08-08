Elmagyarázta az egyetem a Klinikai Központ jelenlegi helyzetét, ez a terv az újfalui campussal

A legsúlyosabb állapotban lévő betegeket valóban a Klinikára viszik, és ott végzik a legkomolyabb műtéteket, míg a Kenézyben a közepeseket, a legkisebb felkészülést igénylőket pedig az újfalui kórházban? – tette fel a kérdést a Cívishír a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának. Merthogy főleg Biharban és a Sárréten élők tudatában ez van. Persze, a kérdések kiterjedtek a három kórház közötti „munkamegosztásra”, műszerezettségre, a betegek és az orvosok „átjárhatóságára” is. A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjától kapott válaszokból, ha pontosan nem is a kérdésekre adtak feleletet, kiderül, hogy Hajdú-Bihar 2024 óta közös irányítás alá tartozó három kórháza között létezik a betegségek kezelése alapján egyfajta munkamegosztás, hiszen a sajtóközpont részletes válaszában leírt fejlesztések, beruházások, átszervezések erre utalnak. Ugyanakkor mindent megtesznek az immár Gróf Tisza István Campus néven szereplő berettyóújfalui kórház fejlesztése érdekében.

Egységes rendszerben működnek a kórházak a Klinikai Központ alatt, hogy a betegek mindig megfelelő ellátást kapjanak

Fotó: Napló-archív

Fontosak az előzmények is a Klinikai Központ kapcsán

Az egyetem válasza előtt azonban nézzük az előzményeket: miként jutottunk el odáig, hogy vármegyénk három kórháza a Debreceni Egyetem Klinikai központja irányítása alá tartozik? Az előkészítő munka 2022-ben kezdődött. A Debreceni Egyetem vezetése már akkor felismerte, hogy az egyre összetettebb egészségügyi kihívásokra térségi léptékű, szervezetileg és szakmailag is egységes válaszokra van szükség. Ennek megfelelően elindult az intézmények közötti jogi, szervezeti és informatikai rendszerek összehangolása.

A folyamat első látványos eredményeként a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház teljes egészében beolvadt a Klinikai Központba. A két intézmény közötti együttműködés szorosabbá vált, a közös irányítás egyebek mellett lehetővé tette a betegutak jobb szervezését. Második mérföldkőként a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház csatlakozott a Klinikai Központhoz, létrehozva a Gróf Tisza István Campust. Ezzel már nemcsak Debrecen városán belül, hanem régiós szinten is egységes ellátási struktúra jött létre. A csatlakozásnak köszönhetően a bihari és a sárréti térség lakói is közvetlenül részesülhetnek az egyetemi háttér biztosította magasabb színvonalú egészségügyi ellátásból, miközben az orvosképzés és szakorvosi továbbképzés újabb vidéki bázissal bővült.