Elmagyarázta az egyetem a Klinikai Központ jelenlegi helyzetét, ez a terv az újfalui campussal
A három campus már egységes rendszerben működik. A Klinikai Központ alatt szerveződnek a kórházak, hogy minden beteg megfelelő helyen kapjon ellátást.
A legsúlyosabb állapotban lévő betegeket valóban a Klinikára viszik, és ott végzik a legkomolyabb műtéteket, míg a Kenézyben a közepeseket, a legkisebb felkészülést igénylőket pedig az újfalui kórházban? – tette fel a kérdést a Cívishír a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának. Merthogy főleg Biharban és a Sárréten élők tudatában ez van. Persze, a kérdések kiterjedtek a három kórház közötti „munkamegosztásra”, műszerezettségre, a betegek és az orvosok „átjárhatóságára” is. A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontjától kapott válaszokból, ha pontosan nem is a kérdésekre adtak feleletet, kiderül, hogy Hajdú-Bihar 2024 óta közös irányítás alá tartozó három kórháza között létezik a betegségek kezelése alapján egyfajta munkamegosztás, hiszen a sajtóközpont részletes válaszában leírt fejlesztések, beruházások, átszervezések erre utalnak. Ugyanakkor mindent megtesznek az immár Gróf Tisza István Campus néven szereplő berettyóújfalui kórház fejlesztése érdekében.
Fontosak az előzmények is a Klinikai Központ kapcsán
Az egyetem válasza előtt azonban nézzük az előzményeket: miként jutottunk el odáig, hogy vármegyénk három kórháza a Debreceni Egyetem Klinikai központja irányítása alá tartozik? Az előkészítő munka 2022-ben kezdődött. A Debreceni Egyetem vezetése már akkor felismerte, hogy az egyre összetettebb egészségügyi kihívásokra térségi léptékű, szervezetileg és szakmailag is egységes válaszokra van szükség. Ennek megfelelően elindult az intézmények közötti jogi, szervezeti és informatikai rendszerek összehangolása.
A folyamat első látványos eredményeként a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház teljes egészében beolvadt a Klinikai Központba. A két intézmény közötti együttműködés szorosabbá vált, a közös irányítás egyebek mellett lehetővé tette a betegutak jobb szervezését. Második mérföldkőként a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház csatlakozott a Klinikai Központhoz, létrehozva a Gróf Tisza István Campust. Ezzel már nemcsak Debrecen városán belül, hanem régiós szinten is egységes ellátási struktúra jött létre. A csatlakozásnak köszönhetően a bihari és a sárréti térség lakói is közvetlenül részesülhetnek az egyetemi háttér biztosította magasabb színvonalú egészségügyi ellátásból, miközben az orvosképzés és szakorvosi továbbképzés újabb vidéki bázissal bővült.
A Debreceni Egyetemhez került az újfalui kórház, minden dolgozóra számítanak
A három helyszínen folyó munka célja egy olyan összekapcsolt betegellátási modell kialakítása, amelyben a páciensek a leggyorsabban és leghatékonyabban jutnak megfelelő ellátáshoz, függetlenül attól, melyik telephelyre kerülnek, továbbá ez szolgálja a magas színvonalú orvosképzést és a klinikai kutatás igényeit is.
Így látja az egyetem a Klinikai Központ helyzetét
A Debreceni Egyetem Klinikai Központja három campusán – a nagyerdei, a Kenézy Gyula és a berettyóújfalui Gróf Tisza István telephelyen – egységes szakmai elvek alapján, a területi ellátási kötelezettségeket figyelembe véve szervezik az ellátást. A betegek esélyegyenlősége elvén nyugvó rendszerben 2024-ben közel 4,5 millió beteget láttak el, hatvan fekvőbeteg-szakmában és több mint száz járóbeteg-szakmaterületen.
A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a Klinikai Központ mára regionális jelentőségű betegellátó intézménnyé vált, amely Hajdú-Biharon túl a környező vármegyékből, sőt, a határon túlról is fogad pácienseket. Ennek hátterét a 2021 óta zajló szakmai és szervezeti integráció teremtette meg. A fejlesztések révén a legtöbb szakterület infrastrukturálisan és műszerpark szempontjából is megerősödött, így a magasan képzett egészségügyi személyzet stabil alapokon végezheti kiterjesztett feladatait.
A 2024-re befejeződött integráció az ellátás közel 65 százalékát egypólusú szervezetbe vonta össze. Ahol ez nem volt lehetséges, ott egységes szakmai irányítás és klinikai szemlélet mellett működő kétpólusú rendszert hoztak létre, a klinikaigazgatók munkáját szakmai koordinátorok segítik.
Ilyen modellben működik többek között a Sürgősségi Klinika is, amely a Kenézy Gyula Campus sürgősségi osztályának beolvadásával hazai szinten is kiemelkedő központtá nőtt, és közel másfél millió felnőtt beteg sürgősségi ellátását biztosítja korszerű röntgen-, ultrahang- és CT-laborral.
- A kétcampusos működés jellemzi többek között a Szülészeti és Nőgyógyászati, a Reumatológiai, a Sebészeti, a Neurológiai, az Urológiai, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikát, valamint az Orvosi Képalkotó és a Pathológiai Klinikát is – mind egységes szakmai rendszerben dolgoznak.
- Valódi centralizáció valósult meg a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán, amely kizárólag a Nagyerdei Campuson működik. A műtőblokk korszerűsítése révén új műtéti eljárások váltak elérhetővé, csökkentek a várólisták, a betegelégedettség pedig folyamatosan nő.
- Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika 2021-ben költözött a Kenézy Gyula Campusra, és bővülő eszközparkkal látja el a mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegeket. Ugyancsak fontos fejlesztés az egységes Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika létrehozása, valamint a Klinikai Szakpszichológiai Központ megalakítása, amely a Bartók Béla úti telephelyen biztosít helyet a szakpszichológiai ellátásnak, képzéseknek és továbbképzéseknek is.
- Szintén a Kenézy Campuson működik az újonnan létrehozott Ortopédiai és Traumatológiai Klinika, valamint annak Szeptikus Osztálya, ahol a fertőzött sebekkel ápolt páciensek magasabb szintű ellátásban részesülhetnek.
Berettyóújfalu is „beolvadt” a Klinikai Központba
A Gróf Tisza István Campus 2023 júliusában csatlakozott a Klinikai Központhoz. A Debreceni Egyetem célja, hogy a berettyóújfalui intézmény a jövőben is folyamatosan fejlődjön, és teljes értékű része legyen az egyetemi ellátórendszernek – hangsúlyozta a sajtóközpont.
A campuson 2025 februárjában nyitották meg az új krónikus belgyógyászati osztályt, amely hosszú távú, komplex belgyógyászati ellátást nyújt. A tervek között szerepel egy tartós lélegeztetési központ, az egynapos sebészet és traumatológia, valamint az ápolási és rehabilitációs kapacitások bővítése is.
A Gróf Tisza István Campus tudományos központként is működik: 2025-ben már huszonkettedik alkalommal adott otthont az Országos Boncmesteri és Asszisztensi Továbbképzésnek, jelezve, hogy a fejlesztések nemcsak az ellátás, hanem az oktatás színvonalára is kihatnak.
