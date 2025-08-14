augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

4 órája

Gyászol a Hajdúdorogi Főegyházmegye - elhunyt a püspök

Címkék#főegyházmegye#Keresztes Szilárd#Hajdúdorog#püspök#elhunyt

Gyászol a görögkatolikus egyház. Életének 94. évében elhunyt Keresztes Szilárd korábbi hajdúdorogi megyéspüspök.

Haon.hu

Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök 2025. augusztus 13-án, az Istenszülő mennybemenetelének előünnepén, életének 94. évében megtért Teremtőjéhez. Köszönetet mondunk a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthon vezetőségének és dolgozóinak, hogy püspök atyát életének utolsó szakaszában gondos ápolásban részesítették - írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Elhunyt Keresztes Szilárd nyugalmazott megyéspüspök
Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

A Főegyházmegye megemlékezésében írja, hogy Keresztes Szilárd 1932. július 19-én született Nyíracsádon, nyolcgyermekes család első gyermekeként. A meleg családi fészek, a ház körüli munka, a zene szeretete és a templom formálta az évek során személyiségét. A templomhoz való ragaszkodása korán megmutatkozott, s már a komlóskai gyermekévek alatt vágyott arra, hogy pap legyen. A sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumot színjelesre végezte. A gazdag hitélmények hatására jelentkezett az 1950-ben, Dudás Miklós püspök bátorságának köszönhetően induló Görögkatolikus Hittudományi Főiskola első évfolyamára. 

Dudás Miklós püspök 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Nyíregyházán. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Elhunyt Keresztes Szilárd, a Hajdúdorogi Főegyházmegye korábbi megyéspüspöke

1988-ban nevezte ki II. János Pál pápa megyéspüspökké. A Magyar Katolikus Püspöki Kar őt jelölte ki a pápa magyarországi látogatásának helyi szervezőjének 1990-ben. Az ő érdeme, hogy a pápai programba Esztergom, Pécs, Budapest, Szombathely, Nyíregyháza és Debrecen mellé Máriapócs is bekerült. Augusztus 18-án Szilárd püspök köszöntötte először a helikopterből kiszálló pápát, majd a pápamobilban együtt utaztak a szabadtéri oltárhoz, ahol 300 000 hívővel együtt végezték a magyar nyelvű Szent Liturgiát. A teljes megemlékezést elolvashatjátok a főegyházmegye oldalán.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu