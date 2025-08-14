Gyászol a Hajdúdorogi Főegyházmegye - elhunyt a püspök

Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök 2025. augusztus 13-án, az Istenszülő mennybemenetelének előünnepén, életének 94. évében megtért Teremtőjéhez. Köszönetet mondunk a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthon vezetőségének és dolgozóinak, hogy püspök atyát életének utolsó szakaszában gondos ápolásban részesítették - írja a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Elhunyt Keresztes Szilárd nyugalmazott megyéspüspök

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

A Főegyházmegye megemlékezésében írja, hogy Keresztes Szilárd 1932. július 19-én született Nyíracsádon, nyolcgyermekes család első gyermekeként. A meleg családi fészek, a ház körüli munka, a zene szeretete és a templom formálta az évek során személyiségét. A templomhoz való ragaszkodása korán megmutatkozott, s már a komlóskai gyermekévek alatt vágyott arra, hogy pap legyen. A sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumot színjelesre végezte. A gazdag hitélmények hatására jelentkezett az 1950-ben, Dudás Miklós püspök bátorságának köszönhetően induló Görögkatolikus Hittudományi Főiskola első évfolyamára.

Dudás Miklós püspök 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Nyíregyházán.

Elhunyt Keresztes Szilárd, a Hajdúdorogi Főegyházmegye korábbi megyéspüspöke

1988-ban nevezte ki II. János Pál pápa megyéspüspökké. A Magyar Katolikus Püspöki Kar őt jelölte ki a pápa magyarországi látogatásának helyi szervezőjének 1990-ben. Az ő érdeme, hogy a pápai programba Esztergom, Pécs, Budapest, Szombathely, Nyíregyháza és Debrecen mellé Máriapócs is bekerült. Augusztus 18-án Szilárd püspök köszöntötte először a helikopterből kiszálló pápát, majd a pápamobilban együtt utaztak a szabadtéri oltárhoz, ahol 300 000 hívővel együtt végezték a magyar nyelvű Szent Liturgiát. A teljes megemlékezést elolvashatjátok a főegyházmegye oldalán.

