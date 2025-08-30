augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

27°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Szívbemarkoló, mennyien búcsúztak Kathi Bélától, rengeteg virág öleli a nyughelyét - fotókkal

Címkék#nyughely#temetés#Kathi Béla#sír

Rengetegen búcsúztak a hajdúböszörményi legendától. Kathi Béla temetése után nyughelyén gyönyörű virágcsokrok találhatóak.

Haon.hu
Szívbemarkoló, mennyien búcsúztak Kathi Bélától, rengeteg virág öleli a nyughelyét - fotókkal

Végső búcsút vettek Kathi Bélától, rengeteg virággal rótták le kegyeletüket a résztvevők

Fotó: Vida Márton Péter

Augusztus 29-én, pénteken végső búcsút vettek a hajdúböszörményi legendától, Kathi Bélától. Rengetegen vettek részt a testépítő temetésén, család, rokonok, barátok, sporttársak. Salamon Dia, Kathi Béla özvegye korábban arra kérte a búcsúztatásra érkezőket, hogy egy szál virággal róják le kegyeletüket. Kathi Béla nyughelye ennek megfelelően hatalmas virágcsokrokkal lett körbeölelve. 

Rengeteg virágot helyeztek el Kathi Béla temetése után a nyughelyén
Rengeteg virágot helyeztek el Kathi Béla temetése után a nyughelyén
Fotó: Vida Márton Péter

Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében hunyt el. Halála után több edzőteremben is emlékhelyet állítottak, hogy bárki leróhassa kegyeletét a legenda előtt. További megható felvételeket a temetésről ebben a cikkben találhattok:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Megható sorokkal búcsúztak Kathi Béla temetése napján a legendától

A többszörös aerobik-világbajnok, Katus Attila is megemlékezett Kathi Béláról. Úgy fogalmazott: „Az alfahímek alfahímje volt, mégis mérhetetlenül kedves”.

Testvére, Erdős-Kathi Klára egy Facebook-történetben emlékezett meg bátyjáról:

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu