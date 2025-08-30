1 órája
Szívbemarkoló, mennyien búcsúztak Kathi Bélától, rengeteg virág öleli a nyughelyét - fotókkal
Rengetegen búcsúztak a hajdúböszörményi legendától. Kathi Béla temetése után nyughelyén gyönyörű virágcsokrok találhatóak.
Végső búcsút vettek Kathi Bélától, rengeteg virággal rótták le kegyeletüket a résztvevők
Fotó: Vida Márton Péter
Augusztus 29-én, pénteken végső búcsút vettek a hajdúböszörményi legendától, Kathi Bélától. Rengetegen vettek részt a testépítő temetésén, család, rokonok, barátok, sporttársak. Salamon Dia, Kathi Béla özvegye korábban arra kérte a búcsúztatásra érkezőket, hogy egy szál virággal róják le kegyeletüket. Kathi Béla nyughelye ennek megfelelően hatalmas virágcsokrokkal lett körbeölelve.
Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében hunyt el. Halála után több edzőteremben is emlékhelyet állítottak, hogy bárki leróhassa kegyeletét a legenda előtt. További megható felvételeket a temetésről ebben a cikkben találhattok:
Megható sorokkal búcsúztak Kathi Béla temetése napján a legendától
A többszörös aerobik-világbajnok, Katus Attila is megemlékezett Kathi Béláról. Úgy fogalmazott: „Az alfahímek alfahímje volt, mégis mérhetetlenül kedves”.
Testvére, Erdős-Kathi Klára egy Facebook-történetben emlékezett meg bátyjáról:
