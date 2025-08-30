Szívbemarkoló, mennyien búcsúztak Kathi Bélától, rengeteg virág öleli a nyughelyét - fotókkal

Augusztus 29-én, pénteken végső búcsút vettek a hajdúböszörményi legendától, Kathi Bélától. Rengetegen vettek részt a testépítő temetésén, család, rokonok, barátok, sporttársak. Salamon Dia, Kathi Béla özvegye korábban arra kérte a búcsúztatásra érkezőket, hogy egy szál virággal róják le kegyeletüket. Kathi Béla nyughelye ennek megfelelően hatalmas virágcsokrokkal lett körbeölelve.

Rengeteg virágot helyeztek el Kathi Béla temetése után a nyughelyén

Fotó: Vida Márton Péter

Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében hunyt el. Halála után több edzőteremben is emlékhelyet állítottak, hogy bárki leróhassa kegyeletét a legenda előtt. További megható felvételeket a temetésről ebben a cikkben találhattok: