Végső búcsút vettek a hajdúböszörményi legendától

Ekkor oldják fel az útlezárást Debrecenben

Folytatódik az útlezárás Debrecenben a Budai Nagy Antal utcában, ahol a közműkiváltási munkálatok miatt továbbra sem indulhat el az útépítés. Az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteki tájékoztatása szerint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztésének részeként ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezeték-kiváltás, valamint vasútépítési munkák zajlanak. Bővebben itt írtunk erről: