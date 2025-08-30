augusztus 30., szombat

Összefoglaló

2 órája

Végső búcsút vettek a hajdúböszörményi legendától

Százezrek példaképe volt a testépítő. Rengetegen vettek részt Kathi Béla temetésén.

Haon.hu

Augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődött Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi temetőben, ahol család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától.

Kathi Béla temetése: rengetegen érkeztek a hajdúböszörményi legenda utolsó útjára
Kathi Béla temetése: rengetegen érkeztek a hajdúböszörményi legenda utolsó útjára
Forrás: Napló-archív

A temetésről készült felvételeket az alábbi cikkben nézhetitek meg:

Kiadták a riasztást Hajdú-Biharra!

Zivatarokkal érkezik meg a hétvége Hajdú-Biharba is. A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint számos helyen számíthatunk viharra, az elsődleges veszélyforrást a villámlás fogja jelenteni. Emellett esetenként számíthatunk szélerősödésre és akár jégeső is előfordulhat.

Rengeteg bosszúságot okozhat egy elhagyott telek

Utánajártunk, hogy mi a teendő, ha egy elhanyagolt ingatlan, valamint a vele járó gaz és parlagfű zavarja a látképet, vagy akár veszélyt is rejt magában. A választ elolvashatod az alábbi cikkben:

10 szoba és saját medence: eladó a debreceni luxusvilla

Egy igazi debreceni kincs! A Hoffer Villa a Nagyerdő szívében most alkalmi áron eladó. Történelem, luxus és időtlen érték egyben – írta a Világgazdaság a Facebookra feltöltött ingatlanhirdetés alapján. Nézd meg te is ezt a csodát itt:

Mindent a debreceni gyárra tesz fel a BMW

Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót .

Ekkor oldják fel az útlezárást Debrecenben

Folytatódik az útlezárás Debrecenben a Budai Nagy Antal utcában, ahol a közműkiváltási munkálatok miatt továbbra sem indulhat el az útépítés. Az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteki tájékoztatása szerint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztésének részeként ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezeték-kiváltás, valamint vasútépítési munkák zajlanak. Bővebben itt írtunk erről:

