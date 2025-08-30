2 órája
Végső búcsút vettek a hajdúböszörményi legendától
Százezrek példaképe volt a testépítő. Rengetegen vettek részt Kathi Béla temetésén.
Augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődött Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi temetőben, ahol család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától.
Zivatarokkal érkezik meg a hétvége Hajdú-Biharba is. A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint számos helyen számíthatunk viharra, az elsődleges veszélyforrást a villámlás fogja jelenteni. Emellett esetenként számíthatunk szélerősödésre és akár jégeső is előfordulhat.
Utánajártunk, hogy mi a teendő, ha egy elhanyagolt ingatlan, valamint a vele járó gaz és parlagfű zavarja a látképet, vagy akár veszélyt is rejt magában. A választ elolvashatod az alábbi cikkben:
Egy igazi debreceni kincs! A Hoffer Villa a Nagyerdő szívében most alkalmi áron eladó. Történelem, luxus és időtlen érték egyben – írta a Világgazdaság a Facebookra feltöltött ingatlanhirdetés alapján. Nézd meg te is ezt a csodát itt:
Oliver Zipse, a vállalat vezérigazgatója úgy fogalmaz: „A helyzet komoly – minden tekintetben. Az iparunkban szelekció jön. A gyenge kiesik.” Debrecenben a BMW az itt készülő iX3 modellek révén nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy újradefiniálja az autót .
Folytatódik az útlezárás Debrecenben a Budai Nagy Antal utcában, ahol a közműkiváltási munkálatok miatt továbbra sem indulhat el az útépítés. Az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteki tájékoztatása szerint a Hétvezér – Budai Nagy Antal utcai csomópont komplex fejlesztésének részeként ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezeték-kiváltás, valamint vasútépítési munkák zajlanak. Bővebben itt írtunk erről:
