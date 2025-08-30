Kathi Béla halála az egész országot sokkolta, a legendás testépítő, világbajnok sportember temetésére hatalmas tömeg gyűlt össze pénteken Hajdúböszörményben. A búcsúztatáson a család mellett rokonok, barátok, ismerősök, sporttársak tucatjai rótták le kegyeletüket. Kathi Béla sírja virágokba borult a péntek délutáni szertartást követően.

Szívszorító szavakkal mondott köszönetet Kathi Béla temetése után a gyászoló özvegy

Forrás: Vida Márton Péter

Salamon Dia, Kathi Béla özvegye Facebook-oldalán köszönte meg valamennyi résztvevőnek, hogy férjét méltósággal és szeretettel kísérhették utolsó útjára, valamint köszönetet mondott mindazoknak is, akik a legenda búcsúztatásában szakértelmükkel, magas színvonalú munkájukkal segítették a gyászoló családot.

Végezetül külön hálával tartozunk mindazoknak a sporttársaknak, rajongóknak, akik tiszteletteljes jelenlétükkel kísérték el férjemet utolsó útjára. Támogatásuk és szeretetük feledhetetlen vígaszt jelentett számunkra ebben a nehéz időszakban

– fogalmazott Salamon Dia.

Kathi Béla temetése gyászolók tömegeit vonzotta: