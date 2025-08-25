augusztus 25., hétfő

Gyász

1 órája

A héten vesznek végső búcsút Kathi Bélától: ezt kéri a család

Címkék#Hajdúböszörmény#temetés#Kathi Béla#virág

46 éves korában vesztette életét. Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi köztemetőben lesz.

Haon.hu

Az egész testépítő közösséget megrázta a hajdúböszörményi ikon, Kathi Béla halála. A többszörös világbajnok július 31-én szenvedett biciklibalesetet ciprusi nyaralása során. Salamon Dia, a testépítő özvegye közösségi oldalán osztotta meg, hogy Kathi Béla temetése augusztus 29-én, pénteken lesz a városi köztemető „B” ravatalozójában, 13 órától.

Augusztus 29-én lesz Kathi Béla temetése
Augusztus 29-én lesz Kathi Béla temetése
Forrás: Instagram/Kathi Béla

A temetésre érkezőket arra kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le

- írta az özvegy a bejegyzésben. 

Kathi Béla előtt Debrecenben is sokan lerótták a tiszteletüket

Kathi Béla, a Cutler Gym alapítója először Debrecenben hozott létre edzőtermet, a volt Délibáb áruháznál. A tragikus baleset után többen is itt emlékeztek meg a testépítőről. A helyszínről készült galériát itt tudjátok megnézni:

Kathi Béla emlékére mécseseket helyeztek el Debrecenben

Fotók: Czinege Melinda

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Scitec Fitness Club debreceni épületében is leróhatja a kegyeletét az, aki szeretné. A kialakított csendes helyen egy szál fehér rózsával lehet megemlékezni a legendáról. Bővebben itt írtunk erről:

