1 órája
A héten vesznek végső búcsút Kathi Bélától: ezt kéri a család
46 éves korában vesztette életét. Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi köztemetőben lesz.
Az egész testépítő közösséget megrázta a hajdúböszörményi ikon, Kathi Béla halála. A többszörös világbajnok július 31-én szenvedett biciklibalesetet ciprusi nyaralása során. Salamon Dia, a testépítő özvegye közösségi oldalán osztotta meg, hogy Kathi Béla temetése augusztus 29-én, pénteken lesz a városi köztemető „B” ravatalozójában, 13 órától.
A temetésre érkezőket arra kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le
- írta az özvegy a bejegyzésben.
Kathi Béla előtt Debrecenben is sokan lerótták a tiszteletüket
Kathi Béla, a Cutler Gym alapítója először Debrecenben hozott létre edzőtermet, a volt Délibáb áruháznál. A tragikus baleset után többen is itt emlékeztek meg a testépítőről. A helyszínről készült galériát itt tudjátok megnézni:
Kathi Béla emlékére mécseseket helyeztek el DebrecenbenFotók: Czinege Melinda
A Scitec Fitness Club debreceni épületében is leróhatja a kegyeletét az, aki szeretné. A kialakított csendes helyen egy szál fehér rózsával lehet megemlékezni a legendáról. Bővebben itt írtunk erről:
Egy szál fehér rózsával bárki leróhatja a kegyeletét Kathi Béla előtt Debrecenben
