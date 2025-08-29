augusztus 29., péntek

Rengetegen kísérik utolsó útjára Kathi Bélát – fotókkal, videóval

Utolsó útjára kísérik a legendás testépítőt. Megható fotókon Kathi Béla temetése.

Egy ország példaképe, Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibaleset következtében elhunyt. Augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődött Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi temetőben, ahol család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától. 

C95A6947
Kathi Béla temetése Hajdúböszörményben: rengetegen vesznek búcsút a legendától
Forrás: Vida Márton Péter

Kathi Béla Hajdúböszörményben született 1979. május 4-én. Pályafutása során sokféle sportban kipróbálta magát: küzdősportokban, atlétikában, majd az erőemelés következett, volt junior és felnőtt országos bajnok erőemelésben és fekvenyomásban, utóbbiban Európa-bajnokságot is nyert.  2010-ben nem hivatalos világcsúcsot döntött guggolásban 360 kilogrammal, speciális erőemelő ruha nélkül. 2012-ben hagyta abba a versenyzést, üzleti vállalkozásaira koncentrált, többek között a Cutler edzőterem-hálózatot építette ki, majd 2017-ben visszatért a versenyzéshez és második helyen végzett az ausztrál Arnold Classicon a 100 kg feletti kategóriában. Kathi Béla felesége Salamon Dia testépítőnő, egy kislányuk van, aki 2020-ban született.

Elkezdődött Kathi Béla temetése

Fotók: Vida Márton Péter

Kathi Béla halála után több edzőteremben is emlékhelyet állítottak, hogy bárki leróhassa kegyeletét a legenda előtt. Özvegye szívszorító sorokkal és képekkel búcsúzott korábban közösségi oldalán férjétől:

 

