Ekkor helyezik örök nyugalomra Kathi Bélát
46 évesen vesztette életét a hajdúböszörményi ikon. Kiderült, mikor vesznek végső búcsút Kathi Béla testépítőtől.
Július 31-én Cipruson életét vesztette Kathi Béla világbajnok testépítő. A hajdúsági erőemelő halála az egész országot megrázta. Az özvegy, Salamon Dia a Facebook-oldalán osztotta meg, mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát.
Kathi Béla temetése augusztus 29-én, 13 órától lesz a Hajdúböszörményi Ravatalozó B termében
- áll a bejegyzésben. Salamon Dia hozzátette, kéri, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjenek az emberek tartózkodni, és adjanak teret a csendes búcsúnak, továbbá arra kéri az érkezőket, hogy kegyeletüket egy szál fehér rózsával róják le előtte.
Kathi Béla rengeteg embert inspirált
A többszörös világbajnok erőemelő Cipruson nyaralt, amikor egy biciklibalesetben életét vesztette. A ciprusi hatóságok a Blikknek megerősítették, hogy az Ayia Napa-i üdülőváros környékén történt a baleset. Hogy mit lehet eddig tudni a tragédia körülményeiről, itt gyűjtöttük össze:
Ez okozhatta Kathi Béla halálát - részletek derültek ki
A magyar országos bajnok több ezer ember számára volt példakép, országszerte rengeteg helyen lerótták kegyeletüket előtte. Az általa alapított első debreceni Cutler Gym-nél sokan mécsesekkel emlékeztek meg róla.
Kathi Béla emlékére mécseseket helyeztek el DebrecenbenFotók: Czinege Melinda
