Gyász

1 órája

Ekkor helyezik örök nyugalomra Kathi Bélát

Címkék#Hajdúböszörmény#temetés#Kathi Béla

46 évesen vesztette életét a hajdúböszörményi ikon. Kiderült, mikor vesznek végső búcsút Kathi Béla testépítőtől.

Haon.hu

Július 31-én Cipruson életét vesztette Kathi Béla világbajnok testépítő. A hajdúsági erőemelő halála az egész országot megrázta. Az özvegy, Salamon Dia a Facebook-oldalán osztotta meg, mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát. 

Kathi Béla július 31-én hunyt el, ekkor temetik el a világbajnokot
Forrás: Facebook/Kathi Béla

Kathi Béla temetése augusztus 29-én, 13 órától lesz a Hajdúböszörményi Ravatalozó B termében

- áll a bejegyzésben. Salamon Dia hozzátette, kéri, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjenek az emberek tartózkodni, és adjanak teret a csendes búcsúnak, továbbá arra kéri az érkezőket, hogy kegyeletüket egy szál fehér rózsával róják le előtte.

Kathi Béla rengeteg embert inspirált

A többszörös világbajnok erőemelő Cipruson nyaralt, amikor egy biciklibalesetben életét vesztette. A ciprusi hatóságok a Blikknek megerősítették, hogy az Ayia Napa-i üdülőváros környékén történt a baleset. Hogy mit lehet eddig tudni a tragédia körülményeiről, itt gyűjtöttük össze: 

A magyar országos bajnok több ezer ember számára volt példakép, országszerte rengeteg helyen lerótták kegyeletüket előtte. Az általa alapított első debreceni Cutler Gym-nél sokan mécsesekkel emlékeztek meg róla. 

Kathi Béla emlékére mécseseket helyeztek el Debrecenben

Fotók: Czinege Melinda

Ajánljuk még:

 

