Ekkor helyezik örök nyugalomra Kathi Bélát

Július 31-én Cipruson életét vesztette Kathi Béla világbajnok testépítő. A hajdúsági erőemelő halála az egész országot megrázta. Az özvegy, Salamon Dia a Facebook-oldalán osztotta meg, mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát.

Kathi Béla július 31-én hunyt el, ekkor temetik el a világbajnokot

Forrás: Facebook/Kathi Béla

Kathi Béla temetése augusztus 29-én, 13 órától lesz a Hajdúböszörményi Ravatalozó B termében

- áll a bejegyzésben. Salamon Dia hozzátette, kéri, hogy a személyes részvétnyilvánítástól most szíveskedjenek az emberek tartózkodni, és adjanak teret a csendes búcsúnak, továbbá arra kéri az érkezőket, hogy kegyeletüket egy szál fehér rózsával róják le előtte.

Kathi Béla rengeteg embert inspirált

A többszörös világbajnok erőemelő Cipruson nyaralt, amikor egy biciklibalesetben életét vesztette. A ciprusi hatóságok a Blikknek megerősítették, hogy az Ayia Napa-i üdülőváros környékén történt a baleset. Hogy mit lehet eddig tudni a tragédia körülményeiről, itt gyűjtöttük össze: