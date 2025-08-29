augusztus 29., péntek

Kathi Béla temetése

33 perce

A tökéletességre inspirálta a debreceni öltönyszabót Kathi Béla – így búcsúzott tőle

Címkék#debrecen#temetés#Kathi Béla

A debreceni öltönyszabászat is megemlékezett a világbajnokról. Kathi Béla inspirálóan hatott rájuk, így búcsúztak tőle.

Haon.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla erőember, a Cutler Gym edzőterem-franchise alapítója. A világbajnok sportolótól a debreceni Titem Men's Collection öltönyszabászat is búcsúzott. Mint írták, Kathi Béla inspirálóan hatott rájuk.

Kathi Béla inspirálóan hatott Bátorra, a debreceni Titem vezetőjére is
Kathi Béla inspirálóan hatott Bátorra, a debreceni Titem vezetőjére is
Forrás: Titem / Facebook

Kathi Béla kedvessége mindannyiukban nyomot hagyott

– Ma búcsúzunk Kathi Bélától. Egy kivételes sportembertől, aki nemcsak az eredményeivel, hanem emberi oldalával is példát mutatott. Kedvessége, jókedve, közvetlensége mindannyiunkban nyomot hagyott. 

Az elmúlt évtizedek alatt nagy hatással volt ránk, hiszen inspirálta és motiválta Bátort valamint csapatunkat arra, hogy öltönyeinket a body fit fazon kategóriájában is tökéletesítsük

– írta Facebook-oldalán a Titem.
A debreceni öltönyszabászat részvétét nyílvánította ki Kathi Béla családjának, s mindazoknak, akik közel álltak hozzá. A búcsúposztot egy Albert Schweitzer idézettel zárták.

Kathi Béla temetését augusztus 29-én tartották, örök nyugalomra a hajdúböszörményi temetőben helyezték.

További híreink:

 

