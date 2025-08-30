Távozásával pótolhatatlan űr maradt: így emlékezett meg a debreceni edzőterem Kathi Béláról

Távozásával pótolhatatlan űr maradt, mégis kötelességünknek érezzük, hogy továbbvigyük mindazt, amiért élt. Béla számára a sport nem pusztán izom és teljesítmény volt, hanem egy út: az önfegyelem, a kitartás és a fejlődés útja. Hitt abban, hogy az edzés által nemcsak testileg, hanem lelkileg is többé válhatunk, és példát adhatunk másoknak. Most rajtunk a sor, hogy őrizzük és továbbadjuk ezt a szellemiséget. Erőt merítünk abból az elszántságból és energiából, ami őt jellemezte, és így valahol mindig velünk marad