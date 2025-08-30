augusztus 30., szombat

Gyász

53 perce

Távozásával pótolhatatlan űr maradt: így emlékezett meg a debreceni edzőterem Kathi Béláról

Címkék#megemlékezés#temetés#Kathi Béla

Augusztus 29-én kísérték utolsó útjára a legendát. Rengetegen vettek részt Kathi Béla temetésén.

Haon.hu

Augusztus 29-én, Hajdúböszörményben kísérték utolsó útjára a legendás testépítőt. Kathi Béla temetésén családja, barátai és rajongói sokasága állt mellette egy utolsó pillanatra. A temető csendjét megtöltötte az a méltóságteljes jelenlét, amelyet csak az tud kiváltani, aki életével valódi példaképpé vált - írja Facebook-bejegyzésében a Scitec Fitness Club Debrecen.

Kathi Béla temetése: a debreceni Scitec Fitness edzőterem is elbúcsúzott a legendától
A debreceni Scitec Fitness Club edzőterem is elbúcsúzott a legendától Kathi Béla temetése után
Forrás: Facebook / Scitec Fitness Club Debrecen

Távozásával pótolhatatlan űr maradt, mégis kötelességünknek érezzük, hogy továbbvigyük mindazt, amiért élt. Béla számára a sport nem pusztán izom és teljesítmény volt, hanem egy út: az önfegyelem, a kitartás és a fejlődés útja. Hitt abban, hogy az edzés által nemcsak testileg, hanem lelkileg is többé válhatunk, és példát adhatunk másoknak. Most rajtunk a sor, hogy őrizzük és továbbadjuk ezt a szellemiséget. Erőt merítünk abból az elszántságból és energiából, ami őt jellemezte, és így valahol mindig velünk marad

- tették hozzá. 

A temetésről készült megható felvételeket itt tudjátok megnézni:

