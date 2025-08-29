„Olyan volt, mint egy jámbor oroszlán” - megható sorokkal búcsúzott jó barátja Kathi Bélától

Az egész országot megrázta a hajdúböszörményi testépítő, Kathi Béla tragikus halála július 31-én, Cipruson. Rengeteg ember példaképe volt a többszörös erőemelő bajnok. Kathi Béla temetése augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődött a hajdúböszörményi köztemetőben, ahol rengetegen búcsúznak el a legendától. Katus Attila is megható sorokkal búcsúzott tőle - írja a BorsOnline.

Katus Attila is megemlékezett Kathi Béláról

Forrás: Instagram/Katus Attila

Katus Attila szerint Béla több volt, mint testépítő:

Igazi jelenség, aki egyszerre testesítette meg az erőt, az alázatot és az emberséget. Őt óriási formátumú embernek tartom, olyan személyiségnek, amilyen csak nagyon ritkán születik. Az alfahímek alfahímje volt, mégis mérhetetlenül kedves. Olyan volt, mint egy jámbor oroszlán, akiből számtalan ember merített erőt és inspirációt

- mondta a korábbi világbajnok aerobikozó.

Rengetegen jelentek meg Kathi Béla temetésén

