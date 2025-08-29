augusztus 29., péntek

2 órája

„Olyan volt, mint egy jámbor oroszlán” - megható sorokkal búcsúzott jó barátja Kathi Bélától

Címkék#Katus Attila#temetés#Kathi Béla#búcsú

Katus Attila is megemlékezett a testépítőről. Rengetegen jelentek meg Kathi Béla temetésén, hogy megemlékezzenek példaképükről.

Haon.hu

Az egész országot megrázta a hajdúböszörményi testépítő, Kathi Béla tragikus halála július 31-én, Cipruson. Rengeteg ember példaképe volt a többszörös erőemelő bajnok. Kathi Béla temetése augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődött a hajdúböszörményi köztemetőben, ahol rengetegen búcsúznak el a legendától. Katus Attila is megható sorokkal búcsúzott tőle - írja a BorsOnline

Katus Attila is megemlékezett Kathi Béláról
Forrás: Instagram/Katus Attila

Katus Attila szerint Béla több volt, mint testépítő:

Igazi jelenség, aki egyszerre testesítette meg az erőt, az alázatot és az emberséget. Őt óriási formátumú embernek tartom, olyan személyiségnek, amilyen csak nagyon ritkán születik. Az alfahímek alfahímje volt, mégis mérhetetlenül kedves. Olyan volt, mint egy jámbor oroszlán, akiből számtalan ember merített erőt és inspirációt

- mondta a korábbi világbajnok aerobikozó. 

Hogy mit mondott még a hajdúböszörményi ikonról Katus Attila, elolvashatjátok a Bors cikkében.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Rengetegen jelentek meg Kathi Béla temetésén

Augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődött Kathi Béla temetése a hajdúböszörményi temetőben, ahol család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától. A megható fotókat és videót a helyszínről ebben a cikkben tudjátok megnézni:

Ez is érdekelhet:

 

 

