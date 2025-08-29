„Ma az univerzum meghasadt” - szívszorító üzenettel búcsúzott Kathi Béla testvére

Augusztus 29-én, pénteken kísérték utolsó útjára Kathi Bélát. A hajdúböszörményi legenda százezrek számára volt példakép, elvesztése az egész országot megrendítette. Kathi Béla temetésén rengetegen vettek részt, családtagok, barátok, sporttársak. Sokan emlékeztek meg a csupaszív erőemelőről. Kathi Béla húga, Erdős-Kathi Klára is megható módon búcsúzott bátyjától.

Megható sorokkal búcsúzik testvére Kathi Bélától

Forrás: Facebook / Erdős-Kathi Klára

Ma az univerzum meghasadt és a lelkünk vele együtt

- írja a Facebook-történetében a fitneszedző.

Többen megemlékeztek a hajdúböszörményi ikonról, köztük Katus Attila aerobik-világbajnok is: