Gyász

1 órája

„Ma az univerzum meghasadt” - szívszorító üzenettel búcsúzott Kathi Béla testvére

Pénteken kísérték utolsó útjára a legenda. Kathi Béla húga is megemlékezett a testépítőről.

Haon.hu

Augusztus 29-én, pénteken kísérték utolsó útjára Kathi Bélát. A hajdúböszörményi legenda százezrek számára volt példakép, elvesztése az egész országot megrendítette. Kathi Béla temetésén rengetegen vettek részt, családtagok, barátok, sporttársak. Sokan emlékeztek meg a csupaszív erőemelőről. Kathi Béla húga, Erdős-Kathi Klára is megható módon búcsúzott bátyjától. 

Megható sorokkal búcsúzik testvére Kathi Bélától
Megható sorokkal búcsúzik testvére Kathi Bélától
Forrás: Facebook / Erdős-Kathi Klára

Ma az univerzum meghasadt és a lelkünk vele együtt

- írja a Facebook-történetében a fitneszedző. 

Többen megemlékeztek a hajdúböszörményi ikonról, köztük Katus Attila aerobik-világbajnok is:

A temetésről készült felvételeket ebben a cikkben tudjátok megnézni:

