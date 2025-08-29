1 órája
„Ma az univerzum meghasadt” - szívszorító üzenettel búcsúzott Kathi Béla testvére
Pénteken kísérték utolsó útjára a legenda. Kathi Béla húga is megemlékezett a testépítőről.
Augusztus 29-én, pénteken kísérték utolsó útjára Kathi Bélát. A hajdúböszörményi legenda százezrek számára volt példakép, elvesztése az egész országot megrendítette. Kathi Béla temetésén rengetegen vettek részt, családtagok, barátok, sporttársak. Sokan emlékeztek meg a csupaszív erőemelőről. Kathi Béla húga, Erdős-Kathi Klára is megható módon búcsúzott bátyjától.
Ma az univerzum meghasadt és a lelkünk vele együtt
- írja a Facebook-történetében a fitneszedző.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Többen megemlékeztek a hajdúböszörményi ikonról, köztük Katus Attila aerobik-világbajnok is:
„Olyan volt, mint egy jámbor oroszlán” - megható sorokkal búcsúzott jó barátja Kathi Bélától
A temetésről készült felvételeket ebben a cikkben tudjátok megnézni:
Megható fotókon Kathi Béla temetése, így búcsúztak az ikontól – videóval
Ez is érdekelhet:
Már kint van a riasztás! Ekkora vihar csaphat le Hajdú-Biharra a hétvégén
Szélmalomharcot vív egy debreceni nyugdíjas a szomszédjával, mit tehetünk, ha ez velünk is megtörténik?