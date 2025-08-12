2 órája
Ekkor helyezik örök nyugalomra a hajdúböszörményi világbajnokot
Nagyon ráfért a zenészre a pihenés. Kiderült, mikor vesznek végső búcsút Kathi Béla testépítőtől. Hétfői hírösszefoglalónk.
Július 31-én Cipruson életét vesztette Kathi Béla világbajnok testépítő. A hajdúsági erőemelő halála az egész országot megrázta. Az özvegy, Salamon Dia a Facebook-oldalán osztotta meg, mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát.
Rablás miatt hallgatták ki a gyanúsítottat
Egy debreceni rablásról érkezett bejelentés a rendőrségre szombat este. A sértett elmondta, hogy egy férfi cigarettát kért tőle, többször megütötte, majd elvette a napszemüvegét és a kerékpárját.
Megvertek, majd kiraboltak egy férfit Debrecenben – hamar intézkedtek a rendőrök – fotókkal, videóval
Kikapcsolódott Sidi
Sidi, azaz Sidlovics Gábor nem tud leállni, folyamatosan pörög azóta is, hogy elváltak az ő és a Tankcsapda útjai. A zenész hamarosan indul a Sztárboxban, így a napjai az edzések miatt is be vannak táblázva, ám a hétvégét a gyerekeivel töltötte.
Jobb, mint az albérletet fizetni
Lelkesedés és várakozás övezi a kormány legújabb lakástámogatási programját, az Otthon Start Programot, amely valódi segítséget jelenthet az első lakásukat vásárlóknak. A különböző hátterű megkérdezettek összességében pozitívan nyilatkoztak a kezdeményezésről, amely szerintük nagy lehetőséget teremt a fiatalok számára. Mutatjuk a válaszaikat!
A fiatalok is nagy lehetőséget látnak ebben programban, segíthet elindulni az életben – videóval
A bűnözők tudtára akarták hozni, hogy éberen figyelnek
Példaértékű, hogy a rendőri intézkedések mellett a város polgárai is nyitott szemmel járnak, törvényes úton maradva. Remélhetőleg ez a betörések végét jelenti. Az esettel kapcsolatban a rendőrség is megszólalt.
Összefogott a lakóközösség a Debrecen keleti részén történt betörések hatására
Víztározók nélkül nem küzdhetünk az aszály ellen
Egyre ritkábban esik az eső nyáron, a hőhullámok pedig szinte szezonális törzsvendégek lettek. A következmény nem marad el: szárad ki az Alföld, és benne Hajdú-Bihar. A tavaszi árvizek már évek óta elmaradnak, hiszen a hegyekben sem esik elegendő hó, amelynek olvadása korábban vízutánpótlást jelentett.
Ha nincs változás, komoly gondok lesznek Hajdú-Biharban is
A Debreceni VSC dominál, de mi a helyzet a többiekkel?
Amilyen „döcögősen” indult – egyesek szerint –, olyannyira sikeresen zajlik a Debreceni VSC idei nyara az átigazolásokat tekintve. Láthatóan is komoly nevek érkeztek a cívisvárosba és ezt a helyén kell kezelni: nyilván olyan játékosok egyelőre szóba sem jöhetnek, mint például a Ferencvárosnál, de tegyük a szívünkre a kezünket: olyan rossz a spanyol másodosztályból igazolni?
Micsoda átigazolások: lesz még bejelentés a DVSC-nél? – mutatjuk!
Ezek a fertőzések vannak jelen Hajdú-Biharban
Több vírus és fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet legfrissebb, 2025. július 28. és augusztus 3. közötti adatok alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az országos adatok mellett vármegyei lebontásban is közölték az érintettek számát és a fertőzések típusát.
Kijött a friss jelentés, skarlátos és más ritka vírusos betegeket is azonosítottak Hajdú-Biharban!
Már nem értek be a kórházba
Egy kedves köszönőlevelet osztott meg az Országos Mentőszolgálat hétfő reggel a közösségi oldalán. Mint kiderült, egy igen szívmelengető eset után érezte úgy az anyuka, hogy írásban is szeretné kifejezni a háláját a debreceni mentősök felé. Mint kiderült, az egyenruhások a nő szülésének levezetésében segítettek, de nem is akárhogy!
Hogy lehet felkészülni a Legyen Ön is milliomos! kérdéseire?
Milliomos született Debrecenben! Nem is akárhogyan ráadásul, hiszen mondhatni, játékból, de mégis komoly szellemi teljesítményből nyert olyan összeget egy debreceni férfi, amelyért sokan összetennék a két kezüket.
Ezzel a kérdéssel nyert ötmillió forintot a debreceni játékos a Legyen Ön is milliomosban! - te tudnád rá a választ?
