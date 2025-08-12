Ekkor helyezik örök nyugalomra a hajdúböszörményi világbajnokot

Már nem értek be a kórházba

Egy kedves köszönőlevelet osztott meg az Országos Mentőszolgálat hétfő reggel a közösségi oldalán. Mint kiderült, egy igen szívmelengető eset után érezte úgy az anyuka, hogy írásban is szeretné kifejezni a háláját a debreceni mentősök felé. Mint kiderült, az egyenruhások a nő szülésének levezetésében segítettek, de nem is akárhogy!