Ez történt hétfőn

2 órája

Ekkor helyezik örök nyugalomra a hajdúböszörményi világbajnokot

Címkék#debrecen#Kathi Béla#Hajdú-Bihar

Nagyon ráfért a zenészre a pihenés. Kiderült, mikor vesznek végső búcsút Kathi Béla testépítőtől. Hétfői hírösszefoglalónk.

Július 31-én Cipruson életét vesztette Kathi Béla világbajnok testépítő. A hajdúsági erőemelő halála az egész országot megrázta. Az özvegy, Salamon Dia a Facebook-oldalán osztotta meg, mikor temetik el a hajdúböszörményi legendát. 

Kathi Béla július 31-én hunyt el
Kathi Béla július 31-én hunyt el
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Rablás miatt hallgatták ki a gyanúsítottat

Egy debreceni rablásról érkezett bejelentés a rendőrségre szombat este. A sértett elmondta, hogy egy férfi cigarettát kért tőle, többször megütötte, majd elvette a napszemüvegét és a kerékpárját.

Kikapcsolódott Sidi

Sidi, azaz Sidlovics Gábor nem tud leállni, folyamatosan pörög azóta is, hogy elváltak az ő és a Tankcsapda útjai. A zenész hamarosan indul a Sztárboxban, így a napjai az edzések miatt is be vannak táblázva, ám a hétvégét a gyerekeivel töltötte. 

Jobb, mint az albérletet fizetni

Lelkesedés és várakozás övezi a kormány legújabb lakástámogatási programját, az Otthon Start Programot, amely valódi segítséget jelenthet az első lakásukat vásárlóknak. A különböző hátterű megkérdezettek összességében pozitívan nyilatkoztak a kezdeményezésről, amely szerintük nagy lehetőséget teremt a fiatalok számára. Mutatjuk a válaszaikat!

A bűnözők tudtára akarták hozni, hogy éberen figyelnek

Példaértékű, hogy a rendőri intézkedések mellett a város polgárai is nyitott szemmel járnak, törvényes úton maradva. Remélhetőleg ez a betörések végét jelenti. Az esettel kapcsolatban a rendőrség is megszólalt.

Víztározók nélkül nem küzdhetünk az aszály ellen

Egyre ritkábban esik az eső nyáron, a hőhullámok pedig szinte szezonális törzsvendégek lettek. A következmény nem marad el: szárad ki az Alföld, és benne Hajdú-Bihar. A tavaszi árvizek már évek óta elmaradnak, hiszen a hegyekben sem esik elegendő hó, amelynek olvadása korábban vízutánpótlást jelentett.

A Debreceni VSC dominál, de mi a helyzet a többiekkel? 

Amilyen „döcögősen” indult – egyesek szerint –, olyannyira sikeresen zajlik a Debreceni VSC idei nyara az átigazolásokat tekintve. Láthatóan is komoly nevek érkeztek a cívisvárosba és ezt a helyén kell kezelni: nyilván olyan játékosok egyelőre szóba sem jöhetnek, mint például a Ferencvárosnál, de tegyük a szívünkre a kezünket: olyan rossz a spanyol másodosztályból igazolni?

Ezek a fertőzések vannak jelen Hajdú-Biharban

Több vírus és fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet legfrissebb, 2025. július 28. és augusztus 3. közötti adatok alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az országos adatok mellett vármegyei lebontásban is közölték az érintettek számát és a fertőzések típusát. 

Már nem értek be a kórházba

Egy kedves köszönőlevelet osztott meg az Országos Mentőszolgálat hétfő reggel a közösségi oldalán. Mint kiderült, egy igen szívmelengető eset után érezte úgy az anyuka, hogy írásban is szeretné kifejezni a háláját a debreceni mentősök felé. Mint kiderült, az egyenruhások a nő szülésének levezetésében segítettek, de nem is akárhogy!

Hogy lehet felkészülni a Legyen Ön is milliomos! kérdéseire?

Milliomos született Debrecenben! Nem is akárhogyan ráadásul, hiszen mondhatni, játékból, de mégis komoly szellemi teljesítményből nyert olyan összeget egy debreceni férfi, amelyért sokan összetennék a két kezüket.

