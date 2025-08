„Vidám, ösztönző és csupa szív ember volt” – megható sorokkal búcsúzik Kathi Bélától a kutyamenhely

Felfoghatatlan számunkra, hogy el kell engednünk. Kathi Béla nemcsak a testépítés egyik legnagyobb ikonja volt, hanem egy végtelenül kedves, vidám, ösztönző és csupa szív ember is, aki mindig mosollyal, bátorító szóval és segítő kézzel, szívvel fordult mások felé. Mi, a Pacsi Kutyamenhely Alapítvány tagjai különösen mély fájdalommal búcsúzunk tőle. Béla rengeteget segített nekünk, önzetlenül, szerényen, szeretetből. Kutyákat sétáltatott, adományokat hozott, népszerűsítette az ügyünket, és minden alkalommal hozott magával egy kis fényt is. Amit mi megőrzünk, ígérjük. Az állatokhoz való viszonya is épp olyan tiszta volt, mint az emberekhez: őszinte, gondoskodó és feltétlen