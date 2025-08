Idézetek, melyek sosem feledtetik Kathi Bélát

Fiatalon, tragikus hirtelenséggel hunyt el július 31-én Kathi Béla testépítő, a Cutler Gym alapítója. Élete, tevékenysége és a sportért érzett szeretete nemcsak motiválta, de teljeséggel áthatotta mindazokat, akik úgy döntöttek, az ő iránymutatása alapján szeretnének változtatni az életükön. Sőt! Az internet és a közösségi média ennél is nagyobb legendává emelte: gondolatai, szállóigévé vált mondatai olyanokhoz is eljutottak, akik közvetetten sem kerültek kapcsolatba vele. Összegyűjtöttünk néhány Kathi Béla-idézetet, amelyek jól mutatják, hogyan látta ő a sport, a testépítés világát, megmutatják azt is, hogyan lett egy sikeres sportolóból egy még sikeresebb franchise-tulajdonos.

A sport iránti fanatizmus vitte előre Kathi Béla pályafutását

Forrás: Mandiner

Kathi Béla: „A sport a legjobb út...”

A tragikusan elhunyt Kathi Béla nemcsak sportteljesítményéről volt híres, hanem inspiráló gondolatairól és motiváló üzeneteiről is. Interjúkban és nyilvános megnyilatkozásaiban olyan bölcsességeket osztott meg, amelyek túlmutattak a sport világán és az élet más területeire is vonatkoztak.

A sport a legjobb út, a lelki fejlődéshez, mert pozitív önértékelést ad. Hosszú távon, ha a sportolást választod, egy olyan emberré válhatsz, aki büszke önmagára, nincsenek káros szenvedélyei, kiegyensúlyozott és még egészséges is.

– mondta még 2018-as roadshow kiskőrösi állomásán.

Kathi Béla a csúcson hagyott itt minket

Amikor 2019-ben betöltötte 40. életévét, Kathi Béla interjút adott a Haonnak. Ebben többek között úgy fogalmazott: