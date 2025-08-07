Könnyfakasztó videót osztott meg Kathi Béla özvegye

Mi nem búcsúzunk – ezzel a címmel készített videót a tragikusan fiatalon elhunyt Kathi Béla emlékére az egyik legjobb barátja, Csuhai János – hívta fel rá a figyelmet a BorsOnline. A videót a legendás testépítő özvegyen maradt felesége, Salamon Dia is megosztotta. Mint ismeretes, a 46 éves fitness legenda a ciprusi nyaralása során, egy biciklibalesetben vesztette életét. Halálának körülményeiről a Haonon is beszámoltunk már, egyebek mellett a ciprusi rendőrség által közölt információkról is írtunk.

Közös fotókkal és megható videóval búcsúzott Kathi Béla egyik legközelebbi barátja

Forrás: Instagram / Kathi Béla

Sokat gondolkodtam, hogy kiírjam-e az érzéseimet a történtekről! Egyáltalán nekünk, akik ennyire közel álltunk egymáshoz, ki kellene-e írni bármit is?! Mi, akik amit akartunk mondani a másiknak, már vagy 1000x kimondtuk! Vannak, mikor nem kellenek szavak…… MI NEM BÚCSÚZUNK!

– osztotta meg gondolatait Kathi Béla egyik közeli barátja, Csuhai János a Youtube-videó leírásában.

Hosszú utat tettünk meg, találkozunk mi még!

– ezzel a sorral záródott tartalmas, megható videó.

A videót még Kathi Béla özvegye, Dia is megosztotta a saját közösségi oldalán. Többen megjegyezték, végigsírták, amikor megnézték a videót, amely egy gyönyörű utolsó üzenet, még ha fájdalmas is.