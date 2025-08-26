17 perce
Hajdúböszörményben búcsúztatták Kapás Boglárka édesapját – fotókkal
Polgári szertartás szerint búcsúztatták Kapás Istvánt. Telegdy-Kapás Boglárka édesapja életének 70 évében hunyt el.
Életének 70. évében, július 2-án elhunyt Kapás István, Telegdy-Kapás Boglárka édesapja. A férfi búcsúztatását augusztus 26-án, kedden 14 óra 30 perctől tartották polgári szertartás keretében Hajdúböszörményi Köztemető „A” ravatalozójában.
Az olimpiai bronzérmes, világ-és Európa-bajnok debreceni úszónő korábban megható szavakkal búcsúzott el édesapjától, egyben kiemelte azt is, hogy most már két őrangyala van, ugyanis a sportoló 2021-ben az alig húszéves húgát, Vandát teljesen váratlanul veszítette el.
Ez most nagyon fáj, Apa. Remélem megkönnyebbültél, elfogadom hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled - talán épp erre vártál? Hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van.
A keddi megemlékezés szűk körben zajlott.
Kapás Boglárka édesapjának búcsúztatása HajdúböszörménybenFotók: Vida Márton Péter
