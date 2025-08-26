augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

17 perce

Hajdúböszörményben búcsúztatták Kapás Boglárka édesapját – fotókkal

Címkék#kapás boglárka#Hajdúböszörmény#temetés

Polgári szertartás szerint búcsúztatták Kapás Istvánt. Telegdy-Kapás Boglárka édesapja életének 70 évében hunyt el.

Haon.hu

Életének 70. évében, július 2-án elhunyt Kapás István, Telegdy-Kapás Boglárka édesapja. A férfi búcsúztatását augusztus 26-án, kedden 14 óra 30 perctől tartották polgári szertartás keretében Hajdúböszörményi Köztemető „A” ravatalozójában.

Kapás Istvánt kedden kísérték utolsó útjára, a búcsúztatást Hajdúböszörményben tartották
Kapás Istvánt kedden kísérték utolsó útjára, a búcsúztatást Hajdúböszörményben tartották
Forrás: Vida Márton Péter

Az olimpiai bronzérmes, világ-és Európa-bajnok debreceni úszónő korábban megható szavakkal búcsúzott el édesapjától, egyben kiemelte azt is, hogy most már két őrangyala van, ugyanis a sportoló 2021-ben az alig húszéves húgát, Vandát teljesen váratlanul veszítette el.

Ez most nagyon fáj, Apa. Remélem megkönnyebbültél, elfogadom hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled - talán épp erre vártál? Hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van.

A keddi megemlékezés szűk körben zajlott.

Kapás Boglárka édesapjának búcsúztatása Hajdúböszörményben

Fotók: Vida Márton Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu