Az már biztos, hogy sehol nincs akkor lazaság, mint a szoboszlói Kamionos Találkozón – fotókkal

Kamionhúzó verseny és vízipisztolycsata és is volt szombaton Hajdúszoboszlón. Ezt a mondatot látva bizonyára az olvasó összeráncolt szemöldökkel ül fel a nyugágyában, de nem, nem kevertük össze a fogalmakat. A böszörményi Traktorhúzón is voltunk, tudjuk, hogy az más, de a szoboszlói reptéren megrendezett Kamionos Találkozón valóban húztak kamiont. Csapatostul, puszta kézzel, időre.

Puszta kézzel húzták a monstrumokat a Kamionos Találkozón

Fotó: Katona Ákos

Azt is tudjuk, hogy a fürdőváros strandján időnként vízipisztolyos rekordot döntögetnek, de most a kamionos rendezvényen volt állig felfegyverkezve szinte minden kisgyerek, és spriccolták a vizet mindenkire, akit megláttak. Évek óta járunk, de ez a trend még csak most jött divatba. Természetesen senki nem bánta, hiszen a tűző napon sétálva tikkadtan áhítoztunk egy kis hűvös iránt, árnyas fákban ugyanis általában nem bővelkednek a repülőterek.

Volt, aki passzív pihenéssel küzdött a hőség ellen: az egyik tüzépre szállító vecsési sofőr a teherautó darus emelőjére rögzített hintában falatozott. Barátai az asztalnál hűsöltek, a gyerekek pedig egy medencéből próbáltak minket, a betolakodókat telepumpálni vízzel.

Dinnyével, medencében nem is olyan elviselhetetlen a hőség

Fotó: Katona Ákos

A jó házasság titka a távolság

Harminchat éve kamionozik a Borsodi Gúnár, jelenleg egy silós kamionnal szállít ömlesztett árut Európa számos országába, vagyis a kamionos szleng szerint „nemzetközizik”. Mivel régi motoros a szakmában, fiatalokat is tanít, azonban úgy látja, az évtizedek alatt megkopott a szakma becsülete. Gyakran olyan emberek kerülnek volán mögé, akiket leginkább a pénz motivál, holott a kamionos élet teljesen másról szól. Halkan azért elárulta kamionos neve eredetét is:

Legénykoromban sok nőt tartottam, ezért a barátaim azt mondták, olyan vagyok, mint a gúnár: sok tojó van körülöttem. De azóta már családom van, ezt a munkát csak úgy lehet csinálni, ha az embernek van egy kitartó felesége

– mondta. Kiderült, neje és sógornője is rendszeresen elkíséri a kamionos találkozókra. Sőt, olyan is volt, hogy a két nő egyedül látogatott el az esményre, annyira kedvelik ezt a közeget. Azt pedig már tőlük tudtuk meg, hogy a 2024-es rendezvényen Gúnár nyerte a fődíjat.