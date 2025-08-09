2 órája
Az már biztos, hogy sehol nincs akkor lazaság, mint a szoboszlói Kamionos Találkozón – fotókkal
Kiderült, hogy a nemzetközizés a hosszú házasság titka, és az esztergomi Sóóóder Klub viccesebb, mint a névrokon tévéműsor. Elvegyültünk a Kamionos Találkozón.
Kamionhúzó verseny és vízipisztolycsata és is volt szombaton Hajdúszoboszlón. Ezt a mondatot látva bizonyára az olvasó összeráncolt szemöldökkel ül fel a nyugágyában, de nem, nem kevertük össze a fogalmakat. A böszörményi Traktorhúzón is voltunk, tudjuk, hogy az más, de a szoboszlói reptéren megrendezett Kamionos Találkozón valóban húztak kamiont. Csapatostul, puszta kézzel, időre.
Azt is tudjuk, hogy a fürdőváros strandján időnként vízipisztolyos rekordot döntögetnek, de most a kamionos rendezvényen volt állig felfegyverkezve szinte minden kisgyerek, és spriccolták a vizet mindenkire, akit megláttak. Évek óta járunk, de ez a trend még csak most jött divatba. Természetesen senki nem bánta, hiszen a tűző napon sétálva tikkadtan áhítoztunk egy kis hűvös iránt, árnyas fákban ugyanis általában nem bővelkednek a repülőterek.
Volt, aki passzív pihenéssel küzdött a hőség ellen: az egyik tüzépre szállító vecsési sofőr a teherautó darus emelőjére rögzített hintában falatozott. Barátai az asztalnál hűsöltek, a gyerekek pedig egy medencéből próbáltak minket, a betolakodókat telepumpálni vízzel.
A jó házasság titka a távolság
Harminchat éve kamionozik a Borsodi Gúnár, jelenleg egy silós kamionnal szállít ömlesztett árut Európa számos országába, vagyis a kamionos szleng szerint „nemzetközizik”. Mivel régi motoros a szakmában, fiatalokat is tanít, azonban úgy látja, az évtizedek alatt megkopott a szakma becsülete. Gyakran olyan emberek kerülnek volán mögé, akiket leginkább a pénz motivál, holott a kamionos élet teljesen másról szól. Halkan azért elárulta kamionos neve eredetét is:
Legénykoromban sok nőt tartottam, ezért a barátaim azt mondták, olyan vagyok, mint a gúnár: sok tojó van körülöttem. De azóta már családom van, ezt a munkát csak úgy lehet csinálni, ha az embernek van egy kitartó felesége
– mondta. Kiderült, neje és sógornője is rendszeresen elkíséri a kamionos találkozókra. Sőt, olyan is volt, hogy a két nő egyedül látogatott el az esményre, annyira kedvelik ezt a közeget. Azt pedig már tőlük tudtuk meg, hogy a 2024-es rendezvényen Gúnár nyerte a fődíjat.
– Csütörtökön bulizgatunk, táncolunk, közben főzünk is, kitesszük a műanyagszékeket, és mi vagyunk a térfigyelők. Ráadásul mi szedjük össze a találkozó végén az utolsó csikket is – mondta nevetve a feleség. Hozzátette, nem bánja, hogy ritkán látja férjét, szerinte éppen az a hosszú házasság titka, hogy csak kéthetente találkoznak az urával. Mint fogalmazott, nekik már így a jó, legalább nem unnak egymásra.
Kamionos találkozó HajdúszoboszlónFotók: Katona Ákos
Az ország minden tájáról érkeztek a kamionos találkozóra
Palika Debrecenből látogatott el a szoboszlói reptérre, 20 éve tapossa a kilométereket, főleg a belföldi utakat rója. Csipás Létavértesen él, ő sem hagyja el kamionnal az országot. Billenccsel szállít főleg sódert, gyorsforgalmi és főutak aszfaltozásához.
Éppen egy fél dinnyével hűtötte le magát egy hajdúdorogi csapat. Mint kiderült, főleg élelmiszerben utaznak, nekik köszönhetjük, hogy időben megérkezik az akciós tejföl vagy a csirkemell a Lidl polcaira.
Egy 30 fős kamionos társaság érkezett Esztergom, Pilisvörösvár környékéről. Ők a Sóóóder Klub nevű csapat, nevükhöz hűen építkezésekre szállítanak ömlesztett rakományt. Kilenc éve mindig rész vesznek a szoboszlói kamionos fesztiválon. Viccesen megjegyezték, itt legalább három napig békén hagyják őket a hatóságok, és nem a pénzcsapot látják rajtuk. Több társukkal csak egyszer az évben, ezen a rendezvényen tudnak személyesen találkozni.
Első alkalommal tűnt fel egy Csepel 340-es, tulajdonosától megtudtuk, a retró autócsoda Hevesből érkezett több veterán jármű társaságában, egy 1200 kilométeres túra utolsó állomása volt Hajdúszoboszló. A gyűjtő elmondta, a katonai jármű valaha a miskolci határőr laktanyában szolgált, alvázig lebontották, majd újraépítették. Ráadásul átszelni vele az országot valódi kihívás: 18-20 litert fogyaszt, és 60 kilométeres óránkénti sebességre képes, így a 200 kilométeres távot négy óra alatt tették meg.
És persze, mint minden alkalommal, jókat derültünk a szélvédőkre kihelyezett kamionos beceneveken, amivel a CB-n azonosítják be egymást a sofőrök. Megtévesztő volt például a Női próbafülke, de biztosan kerülnénk Bunkót is, Izomlazító vagy Kis papír reméljük józanul ül volán mögé, Vezérbikát nem előznénk meg szívesen, Kóválygó remélhetőleg időben leszállítja az árut, Nyuszikára meg nem bíznánk a répaszállítmányt.
Péntek este kamionos felvonulással kezdődött a találkozó Szoboszló utcáin:
Kamionos találkozó felvonulás HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
