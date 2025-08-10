augusztus 10., vasárnap

Kamionos találkozó

3 órája

Elszabadult a jókedv a szoboszlói reptéren, ami úgy világított szombat este, mint Las Vegas – fotókkal, videóval

Címkék#tűzijáték#Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozó#reptér#buli

Idén is dj-vel, bulival koronázták meg a népszerű szoboszlói rendezvényt. A Kamionos Találkozón ezrek ropták a reptéren.

Haon.hu

Idén immár 14. alkalommal rendezték meg a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozót, mely az egyik legnagyobb az országban a hasonló rendezvények közt. Augusztus 7-tól 10-ig kamionosok, szakemberek és érdeklődők találkoznak tapasztalatcserére, no meg egy kis lazulásra a fürdőváros repülőterén.

Kamionos Találkozó
Hatalmas bulit rendeztek szombat éjjel a Kamionos Találkozón
Fotó: Tóth Imre

Idén augusztus 8-án, péntek este hatalmas felvonulással indult be a buli Szoboszlón. Az ország minden tájáról érkezett monstrumok ellepték az utcákat, a szoboszlói reptér felé tartva pedig mindenki megcsodálhatta őket:

Szombaton kilátogattunk a rendezvényre, ahol a hőségben piknikező, jókedvű embereket – kamionosokat, családtagjaikat, vagy egyszerűen csak érdeklődőket –, valamint csodamasinákat találtunk:

Buli a Kamionos Találkozón

Szombaton este pedig berúgták a bulit: a dj pörgette a lemezeket, a közönség tombolt, és mindehhez a hátteret a színes fényekbe öltözött óriási gépek szolgáltatták. A programot tűzijáték koronázta meg, ami Debrecenben nem lesz augusztus 20-án. (Az eseményen a részvétel ingyenes volt.)

A Haon fotósa persze ott volt az eseményen; galériánk képein a fergeteges éjszaka:

Ilyen volt a szombat este a XIV. Kamionos Találkozón Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

Videón is megörökítettük:

