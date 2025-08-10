Elszabadult a jókedv a szoboszlói reptéren, ami úgy világított szombat este, mint Las Vegas – fotókkal, videóval

Idén immár 14. alkalommal rendezték meg a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozót, mely az egyik legnagyobb az országban a hasonló rendezvények közt. Augusztus 7-tól 10-ig kamionosok, szakemberek és érdeklődők találkoznak tapasztalatcserére, no meg egy kis lazulásra a fürdőváros repülőterén.

Hatalmas bulit rendeztek szombat éjjel a Kamionos Találkozón

Fotó: Tóth Imre

Idén augusztus 8-án, péntek este hatalmas felvonulással indult be a buli Szoboszlón. Az ország minden tájáról érkezett monstrumok ellepték az utcákat, a szoboszlói reptér felé tartva pedig mindenki megcsodálhatta őket: