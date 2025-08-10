3 órája
Elszabadult a jókedv a szoboszlói reptéren, ami úgy világított szombat este, mint Las Vegas – fotókkal, videóval
Idén is dj-vel, bulival koronázták meg a népszerű szoboszlói rendezvényt. A Kamionos Találkozón ezrek ropták a reptéren.
Idén immár 14. alkalommal rendezték meg a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozót, mely az egyik legnagyobb az országban a hasonló rendezvények közt. Augusztus 7-tól 10-ig kamionosok, szakemberek és érdeklődők találkoznak tapasztalatcserére, no meg egy kis lazulásra a fürdőváros repülőterén.
Idén augusztus 8-án, péntek este hatalmas felvonulással indult be a buli Szoboszlón. Az ország minden tájáról érkezett monstrumok ellepték az utcákat, a szoboszlói reptér felé tartva pedig mindenki megcsodálhatta őket:
Motorzaj és dudaszó: több száz kamion vonult fel Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval!
Szombaton kilátogattunk a rendezvényre, ahol a hőségben piknikező, jókedvű embereket – kamionosokat, családtagjaikat, vagy egyszerűen csak érdeklődőket –, valamint csodamasinákat találtunk:
Az már biztos, hogy sehol nincs akkor lazaság, mint a szoboszlói Kamionos Találkozón – fotókkal
Buli a Kamionos Találkozón
Szombaton este pedig berúgták a bulit: a dj pörgette a lemezeket, a közönség tombolt, és mindehhez a hátteret a színes fényekbe öltözött óriási gépek szolgáltatták. A programot tűzijáték koronázta meg, ami Debrecenben nem lesz augusztus 20-án. (Az eseményen a részvétel ingyenes volt.)
A Haon fotósa persze ott volt az eseményen; galériánk képein a fergeteges éjszaka:
Ilyen volt a szombat este a XIV. Kamionos Találkozón HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
Videón is megörökítettük:
