1 órája
Veszélyes terméket forgalmaz a népszerű influenszer; Hajdú-Biharba is juthatott belőle!
Több mint 1500 doboz, hamisnak minősített és egészségre veszélyes étrend-kiegészítőt vontak ki a forgalomból. A „Kalóriakirály” nem forgalmazható!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összehangolt akcióban lépett fel a „Kalóriakirály” néven ismert influenszer jogsértő étrend-kiegészítői ellen, közel 5,5 millió forint értékű hamisítványt kivonva a forgalomból – olvasható az NKFH hivatalos oldalán. Mint írják, a NKFH a NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb határozott lépést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében. Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény.
A hatóságok egy Pest vármegyei logisztikai központban tartott ellenőrzésen több mint 1500 doboz, hamisnak minősített terméket zároltak. A vizsgálatok során kiderült: a termékek félrevezető jelöléseket tartalmaztak, és nem tüntették fel a fogyasztásuk szempontjából kockázatnak kitett csoportokat, ami élelmiszer-hamisításnak minősül.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A „Kalóriakirály” zárolt termékei
A márka három termékére vonatkozik a tiltás.
- „Kalóriakirály zsírpusztító szérum” étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g)
- „Kalóriakirály éhségűző elixír” étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db)
- „Kalóriakirály zsírpusztító extra” 37,67%-kal több hatóanyag étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db)
A fenti termékek lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet.
Az NKFH már korábban megtiltotta a forgalmazást, a weboldal felfüggesztését is elrendelte, az influenszer azonban külföldi domain alatt újra árusítani kezdte a készítményeket, kijátszva a hatósági döntést. A mostani akció során a termékek kivonásáról szóló végzést is kézbesítették számára.
A szer tiltásáról korábban írtunk:
Ha ilyen van otthon, ne szedd be! Népszerű étrend-kiegészítőket vontak ki a forgalomból!
A hatóság ismételten figyelmezteti a lakosságot: a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítők nem felelnek meg a hazai és uniós előírásoknak, és különösen veszélyesek lehetnek gyógyszert szedőkre.
Az NKFH és a NAV közös fellépése célja, hogy ezek a jogsértő készítmények végleg eltűnjenek a piacról.
Az interneten keresztül történő forgalmazása miatt az ország bármely részébe, így Hajdú-Bihar vármegyébe is eljuthattak a termékek. Éppen ezért a helyi vásárlóknak is érdemes fokozott óvatossággal eljárniuk, és kerülniük a „Kalóriakirály” márkanév alatt kínált készítményeket.
Nemrég egy ártatlannak látszó terméket is visszahívtak:
A Tescóban vásároltál? Veszélyes anyag került az egyik termékbe, ne edd meg!
Ajánljuk még:
Ekkortól lehet fizetős a parkolás a Malompark területén – több részlet is kiderült
Csőtörés történt Debrecenben, órákig nem lesz víz ezen a területen! – frissítve!