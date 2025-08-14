Veszélyes terméket forgalmaz a népszerű influenszer; Hajdú-Biharba is juthatott belőle!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összehangolt akcióban lépett fel a „Kalóriakirály” néven ismert influenszer jogsértő étrend-kiegészítői ellen, közel 5,5 millió forint értékű hamisítványt kivonva a forgalomból – olvasható az NKFH hivatalos oldalán. Mint írják, a NKFH a NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb határozott lépést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében. Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény.

A NKFH a NAV összehangolt akcióban lépett fel a „Kalóriakirály” étrend-kiegészítői ellen

A hatóságok egy Pest vármegyei logisztikai központban tartott ellenőrzésen több mint 1500 doboz, hamisnak minősített terméket zároltak. A vizsgálatok során kiderült: a termékek félrevezető jelöléseket tartalmaztak, és nem tüntették fel a fogyasztásuk szempontjából kockázatnak kitett csoportokat, ami élelmiszer-hamisításnak minősül.

A „Kalóriakirály” zárolt termékei

A márka három termékére vonatkozik a tiltás.

„Kalóriakirály zsírpusztító szérum” étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g)

„Kalóriakirály éhségűző elixír” étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db)

„Kalóriakirály zsírpusztító extra” 37,67%-kal több hatóanyag étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db)

A fenti termékek lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet.

A termékek lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak

Az NKFH már korábban megtiltotta a forgalmazást, a weboldal felfüggesztését is elrendelte, az influenszer azonban külföldi domain alatt újra árusítani kezdte a készítményeket, kijátszva a hatósági döntést. A mostani akció során a termékek kivonásáról szóló végzést is kézbesítették számára.