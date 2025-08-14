augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztetés

1 órája

Veszélyes terméket forgalmaz a népszerű influenszer; Hajdú-Biharba is juthatott belőle!

Címkék#hamisítvány#termékvisszahívás#étrend-kiegészítő#veszély

Több mint 1500 doboz, hamisnak minősített és egészségre veszélyes étrend-kiegészítőt vontak ki a forgalomból. A „Kalóriakirály” nem forgalmazható!

Haon.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összehangolt akcióban lépett fel a „Kalóriakirály” néven ismert influenszer jogsértő étrend-kiegészítői ellen, közel 5,5 millió forint értékű hamisítványt kivonva a forgalomból – olvasható az NKFH hivatalos oldalán. Mint írják, a NKFH a NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb határozott lépést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében. Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény.

Kalóriakirály
 A NKFH a NAV összehangolt akcióban lépett fel a „Kalóriakirály” étrend-kiegészítői ellen
Forrás: NKFH

A hatóságok egy Pest vármegyei logisztikai központban tartott ellenőrzésen több mint 1500 doboz, hamisnak minősített terméket zároltak. A vizsgálatok során kiderült: a termékek félrevezető jelöléseket tartalmaztak, és nem tüntették fel a fogyasztásuk szempontjából kockázatnak kitett csoportokat, ami élelmiszer-hamisításnak minősül.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A „Kalóriakirály” zárolt termékei

A márka három termékére vonatkozik a tiltás.

  • „Kalóriakirály zsírpusztító szérum” étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g)
  • „Kalóriakirály éhségűző elixír” étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db)
  • „Kalóriakirály zsírpusztító extra” 37,67%-kal több hatóanyag étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db) 

A fenti termékek lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet.

A termékek lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak
Forrás: NKFH

Az NKFH már korábban megtiltotta a forgalmazást, a weboldal felfüggesztését is elrendelte, az influenszer azonban külföldi domain alatt újra árusítani kezdte a készítményeket, kijátszva a hatósági döntést. A mostani akció során a termékek kivonásáról szóló végzést is kézbesítették számára.

A szer tiltásáról korábban írtunk:

A hatóság ismételten figyelmezteti a lakosságot: a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítők nem felelnek meg a hazai és uniós előírásoknak, és különösen veszélyesek lehetnek gyógyszert szedőkre.

Az NKFH és a NAV közös fellépése célja, hogy ezek a jogsértő készítmények végleg eltűnjenek a piacról. 

Az interneten keresztül történő forgalmazása miatt az ország bármely részébe, így Hajdú-Bihar vármegyébe is eljuthattak a termékek. Éppen ezért a helyi vásárlóknak is érdemes fokozott óvatossággal eljárniuk, és kerülniük a „Kalóriakirály” márkanév alatt kínált készítményeket.

Nemrég egy ártatlannak látszó terméket is visszahívtak:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu