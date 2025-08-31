augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

23°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

44 perce

Itt még van szabad bölcsődei férőhely Hajdú-Biharban

Címkék#Hajdúböszörmény#bölcsődei férőhely#bölcsőde

Haon.hu
Itt még van szabad bölcsődei férőhely Hajdú-Biharban

Itt még van szabad bölcsődei férőhely Hajdú-Biharban

Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos oldala/Facebook

A 2025/2026-os nevelési évre a hajdúböszörményi bölcsődében még rendelkezésre áll néhány szabad férőhely, melyről Hajdúböszörmény közösségi oldalán bővebb tájékoztatás olvasható. Mint írják, a bölcsődei felvételi kérelmet minden évben – a tavaszi felvételi időszakon túl – szeptember 1. és szeptember 30. között is benyújthatja a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, kizárólag személyesen, formanyomtatványon, a Városi Bölcsőde intézményvezetőjénél.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu