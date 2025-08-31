Helyi közélet
Itt még van szabad bölcsődei férőhely Hajdú-Biharban
Forrás: Hajdúböszörmény város hivatalos oldala/Facebook
A 2025/2026-os nevelési évre a hajdúböszörményi bölcsődében még rendelkezésre áll néhány szabad férőhely, melyről Hajdúböszörmény közösségi oldalán bővebb tájékoztatás olvasható. Mint írják, a bölcsődei felvételi kérelmet minden évben – a tavaszi felvételi időszakon túl – szeptember 1. és szeptember 30. között is benyújthatja a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, kizárólag személyesen, formanyomtatványon, a Városi Bölcsőde intézményvezetőjénél.
