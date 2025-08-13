5 órája
Több tízezer forintot is bezsebelhetünk az iskolakezdés előtt Hajdú-Biharban, ha alaposan körülnézünk!
Közeleg a szeptember, ami anyagi terheket is jelent a családok számára. Az állami, önkormányzati és munkáltatói iskolakezdési támogatások azonban jelentős segítséget nyújthatnak a tanszervásárlás költségeinek enyhítésére.
Még javában tart a nyári szünet, de az áruházak polcai már most roskadoznak a színes füzetektől, tolltartóktól és iskolatáskáktól. Családok ezrei kezdik el ilyenkor a számolgatást: mibe is kerül egy gyermek felszerelése az új tanévre? Az alapvető tanszerek mellett tornafelszerelés, váltócipő, esetleg új ruházat beszerzése is szükséges lehet. Szerencsére többféle forrásból érkezhet segítség azoknak, akik nehezen viselik ezeket a kiadásokat. Mutatjuk az iskolakezdési támogatásokat!
Állami iskolakezdési támogatások mindenkinek
Az állami juttatások legnagyobb előnye, hogy automatikusan járnak, külön igénylés nélkül. Minden magyar család számára elérhető a családi pótlék, amely a tanköteles gyermekek után iskoláztatási támogatásként folyósítódik. Az összeg egy gyermek után havi 12 200 forint, két gyermek után havi 13 300 forint, három vagy több gyermek után pedig havi 16 ezer forint. Augusztusban kétszer érkezik ez az összeg: a júliusi pótlék augusztus elején jön, a szeptemberi pedig a hónap végén, így szeptemberben nem folyósítanak családi pótlékot.
Jelentős segítséget jelent az ingyenes tankönyvellátás is. A köznevelésben és szakképzésben tanuló diákok, elsőtől a 16. évfolyamig, térítésmentesen jutnak hozzá tankönyveikhez. Ez önmagában több tízezer forintos megtakarítást jelenthet családonként.
Szintén fontos állami juttatás az étkezési kedvezmény. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő általános iskolások, valamint a nevelésbe vett gyermekek ingyenesen étkezhetnek. A három vagy több gyermekes családok, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők 50 százalékos kedvezményt kapnak az étkezési díjból.
Önkormányzati támogatás: településenként változó
Az önkormányzatok saját forrásból is segítik a családokat. Ezek a juttatások azonban nem járnak automatikusan, hanem kérelmezni kell őket, általában július 1. és október 31. között. Az összeg és a jogosultsági feltételek településenként eltérőek lehetnek – van, ahol 5-6 ezer, máshol akár 20-30 ezer forintot is kaphatnak a családok. Ennek érdemes utánajárni a különböző önkormányzatoknál, például a honlapjukon.
Hajdú-Bihar: változatos helyi támogatások
A megye településein különösen változatos képet mutatnak az önkormányzati juttatások. Hajdúszoboszlón a beiskolázási támogatás összege a tanulmányi szinttől függ: általános iskolások 15-20 ezer, középiskolások 25 ezer, felsőoktatási hallgatók pedig 30 ezer forintra számíthatnak. A jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a szociális vetítési alap 400 százalékát (142 500 Ft), egyedülálló szülő esetén pedig a 450 százalékát (156 750 Ft). Emellett kitétel, hogy a vagyon értéke nem haladhatja meg a 2 millió forintot az életvitelszerűen lakott ingatlanon felül.
Anyagi támogatással segítik az iskolakezdést ezen a hajdú-bihari településen
Berettyóújfaluban kettős rendszer működik. Egyrészt 5000 forint tanszer-támogatás jár azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem 92 500 forint alatt marad. Másrészt minden első osztályos gyermek kap egy tornazsákot, amely iskolakezdési ajándékokat tartalmaz.
Nagyhegyes önkormányzata kifejezetten bőkezű. A bölcsődések és óvodások 10 ezer, az általános iskolások 20 ezer, a középiskolások és egyetemisták pedig 30 ezer forint iskolakezdési támogatást kapnak. Ráadásul egy ösztöndíjrendszert is működtetnek: aki eléri a 3,7-es tanulmányi átlagot, az első évben havi 10 ezer, második évtől pedig havi 20 ezer forintot kap.
Újszentmargitán a bölcsődés és óvodás korúak 10 ezer, az általános iskolások hetedik osztályig 15 ezer forintot kapnak. A nyolcadikosok pénzbeli juttatás helyett egy négy napos ingyenes táborban vehetnek részt. Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica programhoz is, ami egy országos felsőoktatási ösztöndíjrendszer.
Munkáltatói hozzájárulás
A munkáltatók is egyre gyakrabban segítik dolgozóikat az iskolakezdésben. A 150 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégek harmada, míg az 50 fő alatti vállalkozások mintegy 10 százaléka biztosít ilyen juttatást. Ez általában utalvány formájában érkezik, amelyet a tanév első napját megelőző 60. naptól az év végéig lehet felhasználni tanszerre, tankönyvre vagy ruházatra.
A köznevelésben dolgozók külön szabályozás alapján jogosultak iskolakezdési támogatásra. Ez a minimálbér 45 százaléka, amit szeptember 30-ig kell igényelni, és október végéig folyósítanak.
Egészségpénztári lehetőségek
Kevesen tudják, hogy az egészség- és önsegélyező pénztári megtakarításokból is lehet fedezni iskolakezdési költségeket, éves szinten maximum 266 800 forint értékben. A befizetett összeg után ráadásul 20 százalékos adó-visszatérítés jár, így még kedvezőbbé válik ez a konstrukció. Az egészségpénztárból taneszközök, tankönyvek, kollégiumi díj, tandíj, sőt még ruházat is finanszírozható.
A határon túli magyar gyermekek a Szülőföldön magyarul program keretében egységesen 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kapnak a Bethlen Gábor Alapból.
Az iskolakezdés anyagi terhei valóban jelentősek – szakértők szerint minimum 40 ezer forintba kerül egy gyermek felszerelése. A különböző forrásokból származó támogatások azonban sokat segíthetnek. Fontos, hogy a családok időben tájékozódjanak a helyi lehetőségekről, hiszen sok juttatást csak meghatározott időszakban lehet igényelni. Az önkormányzati hivatalok honlapjain általában részletes információkat találhatunk a feltételekről és a szükséges dokumentumokról.
Ajánljuk még:
Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!
Már meg sem lepődünk, hol kötött ki a nyaralásán Fejes Tamás! – videóval!