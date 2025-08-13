Több tízezer forintot is bezsebelhetünk az iskolakezdés előtt Hajdú-Biharban, ha alaposan körülnézünk!

Még javában tart a nyári szünet, de az áruházak polcai már most roskadoznak a színes füzetektől, tolltartóktól és iskolatáskáktól. Családok ezrei kezdik el ilyenkor a számolgatást: mibe is kerül egy gyermek felszerelése az új tanévre? Az alapvető tanszerek mellett tornafelszerelés, váltócipő, esetleg új ruházat beszerzése is szükséges lehet. Szerencsére többféle forrásból érkezhet segítség azoknak, akik nehezen viselik ezeket a kiadásokat. Mutatjuk az iskolakezdési támogatásokat!

Iskolakezdés előtt jól jöhet egy kis támogatás. Utánajártunk a lehetőségeknek!

Forrás: MW-archív

Állami iskolakezdési támogatások mindenkinek

Az állami juttatások legnagyobb előnye, hogy automatikusan járnak, külön igénylés nélkül. Minden magyar család számára elérhető a családi pótlék, amely a tanköteles gyermekek után iskoláztatási támogatásként folyósítódik. Az összeg egy gyermek után havi 12 200 forint, két gyermek után havi 13 300 forint, három vagy több gyermek után pedig havi 16 ezer forint. Augusztusban kétszer érkezik ez az összeg: a júliusi pótlék augusztus elején jön, a szeptemberi pedig a hónap végén, így szeptemberben nem folyósítanak családi pótlékot.

Jelentős segítséget jelent az ingyenes tankönyvellátás is. A köznevelésben és szakképzésben tanuló diákok, elsőtől a 16. évfolyamig, térítésmentesen jutnak hozzá tankönyveikhez. Ez önmagában több tízezer forintos megtakarítást jelenthet családonként.

Szintén fontos állami juttatás az étkezési kedvezmény. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő általános iskolások, valamint a nevelésbe vett gyermekek ingyenesen étkezhetnek. A három vagy több gyermekes családok, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők 50 százalékos kedvezményt kapnak az étkezési díjból.

Állami és önkormányzati támogatások is léteznek az iskolakezdés megkönnyítéséhez

Forrás: MW-archív

Önkormányzati támogatás: településenként változó

Az önkormányzatok saját forrásból is segítik a családokat. Ezek a juttatások azonban nem járnak automatikusan, hanem kérelmezni kell őket, általában július 1. és október 31. között. Az összeg és a jogosultsági feltételek településenként eltérőek lehetnek – van, ahol 5-6 ezer, máshol akár 20-30 ezer forintot is kaphatnak a családok. Ennek érdemes utánajárni a különböző önkormányzatoknál, például a honlapjukon.