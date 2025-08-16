Na, most akkor kell az irányjelző körforgalomban, vagy sem? Ha ezt (nem) csinálod, abból nagy baj lehet!

Lehet ilyet? Te hogy tudod, mindig szükséges be- és kimenetben is az irányjelzés körforgalomban? Vagy csak az egyik igaz? Talán sokan (nem) használják az indexet rossz megszokásból, vagy annyira biztosra akarnak menni, hogy mindig jeleznek, ha kell, ha nem. Ennek is vannak azonban szabályai, amiket érdemes betartani, mert így komoly baleseteket kerülhetünk el, és a pénztárcánkat is megkíméljük.

Ekkor szabályos az irányjelzés körforgalomban

Forrás: Illusztráció/MW-archív

Irányjelzés körforgalomban: ezért gond, ilyen következményekkel járhat az irányjelzés elmulasztása

Horváth László debreceni gépjárművezető-szakoktatót kérdeztük arról, hogy mi történik, ha valaki befelé indexel (azaz balra irányjelzőt használ) a körforgalomba érkezve, de nem az első kijáraton hagyja el azt, vagy nem is jelez, amikor kikanyarodik a körforgalomból.

Úgy szól a KRESZ, hogy befelé nem jelzek, kifelé igen. Ha jelez jobbra, de nem hagyja el a körforgalmat az első lehetőségnél, azt hívják megtévesztő irányjelzésnek. Gondoljunk bele, ha bemegyünk egy körforgalomba, jelzünk jobbra, de nem megyünk ki, akkor aki becsatlakozik a másik útról, látja az irányjelzőt, és kijön elénk

– vázolta fel a szituációt, amit lényegében ahhoz hasonlított, hogy olyan, mintha indexelve haladnánk az úton egyenesen.

– Ez nagyon veszélyes dolog, mert aki jön ki jobbról, látja jelzőt, és kijöhet elénk. Ez ráadásul szabálytalan is a KRESZ szerint, mert kifelé kötelező használni az irányjelzőt. Ez a probléma gyakori eset, ezért is mondom mindig, hogy meg kell győződni arról, hogy tényleg indexelni akar-e, vagy csak kint hagyta, megütötte és úgy maradt... Mindig lehet következtetni a tempóból és a mozgásból, hogy ha mondjuk elveszi a gázt kanyarodás előtt, akkor vélhetően ki fog hajtani, de ha ugyanazzal a tempóval halad, és közben jelez, az még nem feltétlenül jelenti ezt. A defenzív vezető mindig meggyőződik inkább tízszer, mert ez nagyon veszélyes játék

– hangsúlyozta Horváth László. És nem is olcsó ráadásul: elmondta, ha valaki gyakorlati vizsga közben követi el ezt a hibát, azonnal megbuktatják, de „élesben” még komolyabb szankcióval nézhet szembe, mivel súlyos tízezrekre is megbüntethetik.