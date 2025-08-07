2 órája
Felvonulások, koncertek, vásárok – ezek az ingyenes programok várnak a hétvégén Hajdú-Biharban
A robosztus járművek rajongói elalélhatnak augusztus második hétvégéjén. De ismét lesznek vásárok is, és a csillagokat is megcsodálhatjuk az ingyenes programok között válogatva.
Augusztus mindig pezseg, mindig zsibong, és mindig olyan nyári. Talán amiatt, mert az év leginkább napos hónapja, számos programot és fesztivált szerveznek, hiszen szinte garantált a felhőtlen szórakozás ilyenkor. Így van ez augusztus második hétvégéjén is, amikor ingyenes programok tömkelege vár szerte Hajdú-Biharban. Ezek közül válogattunk.
Hajdúböszörményben ezen a hétvégén rendezik meg a Traktorhúzó Versenyt. Az idei alkalom annyiból lesz különleges a szervezők ígérete szerint, hogy a 25. alkalomhoz érkezett a rendezvény. Noha a Széchenyi István mezőgazdasági technikum területén megtartott pulling verseny belépődíjas, legalább ilyen látványos az azt megelőző beharangozó esemény, a péntek késő délutáni Traktoros Felvonulás. A verseny előestéjén jellemzően a körúttól a főtérig több tízezer lóerőt vonultatnak fel a versenyzők, a veterán traktorosok, lovasszekerek, és a civil csapatok.
Várhatóan legalább ennyire látványos lesz a 14. Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozó, amely vetekedhet a traktorokkal a monstrumok szerelmeseinek szívéért. A kamionok augusztus 7-én, csütörtökön parkolnak le a Hajdúszoboszlói Repülőtéren, és egészen vasárnapig ingyenesen megcsodálhatják a látogatók a hatalmas gépeket. Aki mozgás közben tekintené meg a konvojt, annak sem kell csalódnia: pénteken este hangos robajjal vonulnak végig a kamionok a városon.
Zenével és finomságokkal is telítődhetünk szombaton a XIX. Kabai Káposztás Nap és V. Meteor Music Festivalon, amelyet a kabai sportpályán tartanak meg. A rendezvényen Deli Antal mesterszakács zsűrizi a főzőversenyen nevezők ételeit, kihirdetik Magyarország legszebb konyhakertjét, emellett olyan előadók fellépését tekintheti meg a közönség, mint Korda György és Balázs Klári, Curtis, Bódi Guszti és Margó.
Város napot ünnepel Komádi is szombaton a település sportpályáján. Megtartják a Kis-Sárréti ízek versenyét, emellett nívós sztárok szórakoztatják majd a közönséget: fellép Zoltán Erika és hallhatjuk a Parno Grasztot is. Hangolódásképp már pénteken is érdemes kilátogatni a helyszínre, ekkor ugyanis a Körúti Színház előadását tekinthetik meg az érdeklődők.
Csillagles és vásár is az ingyenes programok között
Amennyiben valaki távolabbi világokra kíváncsi, mégsem hagyná el a vármegyét, remek program lehet számára A mi csillagunk a Nap nevű távcsöves megfigyelés a hortobágyi pusztában. Az ingyenes, vasárnap kezdődő, négy napon át tartó programsorozat során a Perseida meteorraj közelsége alkalmából speciális távcsővel kémlelhetik az eget az érdeklődők délutánonként a Pásztormúzeumnál, folyópart melletti napóra mellett.
Habár a hortobágyi szabad ég alatt eredményesebb lehet a csillagles, Debrecenben, a Tégláskertben is tartanak Perseidák Pikniket szombaton. Mindössze egy plédet kell magunkkal vinni, ha közösségben szeretnénk fürkészni a mozgalmas égboltot, ráadásul a gyermekeket ingyenes arcfestés is várja.
Jellemzően minden hónap páros vasárnapján rendezik meg a debreceni régiségvásárt a Nagyerdei Stadion parkolójában, így lesz ez ezen a hétvégén is. A retro ereklyéket, antik műtárgyakat felvonultató piac remek alkalom egy kis nosztalgiára, családi kiruccanásra, és egy-egy ritkaság beszerzésére.
Akik kedvelik a vásári hangulatot, de inkább a házias ízek bűvöletébe esnének, számukra a Hajdúság Éléskamrája által szervezett Ruyter utcai termelői piac lehet a biztos befutó szombaton délelőtt. A Derce Pékműhely parkolójában megrendezett vásárban helyi termelők kézműves finomságai érhetőek el.
Ismét lesz Józsai Gyermek- és Babaholmi Vásár vasárnap délelőtt. A Józsapark piac területén megtartott börzén nemcsak gyermekruhákat lehet beszerezni, hanem új ismeretségekre is alkalmat ad.
Adakozhatunk a kultúrának is a Budapesti Illusztrációs Fesztiválon, a Kölcsey Központ Bényi Galériájában megtekinthetjük a Szabó Lőrinc és Térey János évfordulós kiállítását.
