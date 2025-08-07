Felvonulások, koncertek, vásárok – ezek az ingyenes programok várnak a hétvégén Hajdú-Biharban

Augusztus mindig pezseg, mindig zsibong, és mindig olyan nyári. Talán amiatt, mert az év leginkább napos hónapja, számos programot és fesztivált szerveznek, hiszen szinte garantált a felhőtlen szórakozás ilyenkor. Így van ez augusztus második hétvégéjén is, amikor ingyenes programok tömkelege vár szerte Hajdú-Biharban. Ezek közül válogattunk.

A böszörményi Traktoros Felvonulás is az ingyenes programok között szerepel

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Napló-archív

Hajdúböszörményben ezen a hétvégén rendezik meg a Traktorhúzó Versenyt. Az idei alkalom annyiból lesz különleges a szervezők ígérete szerint, hogy a 25. alkalomhoz érkezett a rendezvény. Noha a Széchenyi István mezőgazdasági technikum területén megtartott pulling verseny belépődíjas, legalább ilyen látványos az azt megelőző beharangozó esemény, a péntek késő délutáni Traktoros Felvonulás. A verseny előestéjén jellemzően a körúttól a főtérig több tízezer lóerőt vonultatnak fel a versenyzők, a veterán traktorosok, lovasszekerek, és a civil csapatok.