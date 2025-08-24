Ingyenes iskolabusz Nádudvaron

Nádudvar önkormányzata a 2025/2026-os tanévben is gondoskodik az általános iskolások biztonságos utazásáról. Szeptember 1-jétől ismét elindulnak az ingyenes iskolabuszjáratok, amelyek tanítási napokon szállítják a diákokat. A reggeli járatok legkésőbb 7:40-re érkeznek a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bejáratához, délután pedig 16:00-kor indulnak vissza. A menetrend és a megállóhelyek az előző tanévhez képest változatlanok maradnak – tudatta az önkormányzat a közösségi oldalán.

Ajánljuk még: