Ez Debrecen legdrágább eladó ingatlana! Az ötöslottó főnyereményéből sem tudnánk megvenni – fotóval!

Rendszeresen foglalkozunk vele, folyamatosan követjük az ingatlanárak alakulását Debrecenben és környékén. A közelmúltban nyakunkba vettük Hajdú-Bihart, és tavasszal utánajártunk, a vármegyeszékhely kivételével melyek a legfelkapottabb, legdrágább utcák a vármegyében. Akkor kérésünkre Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője juttatta el portálunknak a listát, amiből jól kivehető: Hajdúszoboszló, Balmazújváros és Hajdúböszörmény ott van a TOP5-ben! Kíváncsiak voltunk, az említett településeken mennyiért árulják a legdrágább ingatlant? És mennyibe fájhat a legdrágább ingatlan Debrecenben?

A legdrágább eladó ingatlan Debrecenben 850 millió forintba kerül

Forrás: ingatlan.com

A legdrágább ingatlan Debrecenben

Közel 2 ezer debreceni ingatlant árulnak jelenleg az ingatlan.com oldalon, ebből rengeteg a lakás, de szép számmal akadnak kertes házak is, és bizony találni közöttük több tucat luxusingatlant. A legdrágább ingatlan Debrecenben nem kevesebb mint 850 millió forintba kerül. Sőt, több hasonló értékű kertes házat árulnak a vármegyeszékhelyen, de mi azt céloztuk meg, ami ténylegesen olyan, mint egy luxusrezidencia. Hihetetlen, de igaz, az álomszerű házat és a hozzá kapcsolódó csodákat az sem tudná megvásárolni, aki elvinné a mostani ötöslottó főnyereményt, ami 770 millió forint. De kanyarodjunk vissza a 850 milliós ingatlanhoz, amit úgy írnak le, mint Debrecen város egyik legcsillogóbb gyöngyszemét, ahol a páratlan elegancia kivételes kényelemmel és okos praktikussággal párosul.

Az egy hektáron elterülő birtokot, magas falak óvják a kíváncsiskodó szemektől és egy gyönyörű, kézzel készített egyedi kovácsoltvas kapu biztosítja a bejutást. A kertben gyönyörű fák, virágok és egy Koi pontyokkal teli, vízeséssel fűszerezett kerti tó is fellelhető. A villából és annak erkélyeiről, az abszolút egyedülálló panorámához szintúgy hozzátartozik az impozáns úszómedence –fűthető szeparált résszel-, teniszpálya, télikert, 200 m2-es terasz, öltözők, kerti helyiségek és egy minden gasztronómiai elvárást kielégítő konyhablokk a filagóriában. Három autó a teremgarázsban, húsz az udvaron helyezhető el. A házban 4 hálószoba van, ezekhez mindegyikhez saját gardrób, fürdőszoba tartozik.

A luxusingatlanban fellelhető egy szabadidős helyiség (billiárdterem). A földszinten egy wellnesshelyiség, infra- és finn szauna áll a tulajdonosok rendelkezésére. Az biztos, aki egy ilyen házba beköltözik, az úgy él, mint egy király vagy királynő.