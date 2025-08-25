53 perce
Ez Debrecen legdrágább eladó ingatlana! Az ötöslottó főnyereményéből sem tudnánk megvenni – fotóval!
Szó szerint repkednek a százmilliók! Megnéztük, mennyibe kerül a legdrágább ingatlan Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben és Balmazújvároson.
Debrecenben több luxusingatlan várja új tulajdonosát
Rendszeresen foglalkozunk vele, folyamatosan követjük az ingatlanárak alakulását Debrecenben és környékén. A közelmúltban nyakunkba vettük Hajdú-Bihart, és tavasszal utánajártunk, a vármegyeszékhely kivételével melyek a legfelkapottabb, legdrágább utcák a vármegyében. Akkor kérésünkre Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője juttatta el portálunknak a listát, amiből jól kivehető: Hajdúszoboszló, Balmazújváros és Hajdúböszörmény ott van a TOP5-ben! Kíváncsiak voltunk, az említett településeken mennyiért árulják a legdrágább ingatlant? És mennyibe fájhat a legdrágább ingatlan Debrecenben?
A legdrágább ingatlan Debrecenben
Közel 2 ezer debreceni ingatlant árulnak jelenleg az ingatlan.com oldalon, ebből rengeteg a lakás, de szép számmal akadnak kertes házak is, és bizony találni közöttük több tucat luxusingatlant. A legdrágább ingatlan Debrecenben nem kevesebb mint 850 millió forintba kerül. Sőt, több hasonló értékű kertes házat árulnak a vármegyeszékhelyen, de mi azt céloztuk meg, ami ténylegesen olyan, mint egy luxusrezidencia. Hihetetlen, de igaz, az álomszerű házat és a hozzá kapcsolódó csodákat az sem tudná megvásárolni, aki elvinné a mostani ötöslottó főnyereményt, ami 770 millió forint. De kanyarodjunk vissza a 850 milliós ingatlanhoz, amit úgy írnak le, mint Debrecen város egyik legcsillogóbb gyöngyszemét, ahol a páratlan elegancia kivételes kényelemmel és okos praktikussággal párosul.
Az egy hektáron elterülő birtokot, magas falak óvják a kíváncsiskodó szemektől és egy gyönyörű, kézzel készített egyedi kovácsoltvas kapu biztosítja a bejutást. A kertben gyönyörű fák, virágok és egy Koi pontyokkal teli, vízeséssel fűszerezett kerti tó is fellelhető. A villából és annak erkélyeiről, az abszolút egyedülálló panorámához szintúgy hozzátartozik az impozáns úszómedence –fűthető szeparált résszel-, teniszpálya, télikert, 200 m2-es terasz, öltözők, kerti helyiségek és egy minden gasztronómiai elvárást kielégítő konyhablokk a filagóriában. Három autó a teremgarázsban, húsz az udvaron helyezhető el. A házban 4 hálószoba van, ezekhez mindegyikhez saját gardrób, fürdőszoba tartozik.
A luxusingatlanban fellelhető egy szabadidős helyiség (billiárdterem). A földszinten egy wellnesshelyiség, infra- és finn szauna áll a tulajdonosok rendelkezésére. Az biztos, aki egy ilyen házba beköltözik, az úgy él, mint egy király vagy királynő.
Luxusingatlan Hajdúszoboszlón
Igaz, a legdrágább ingatlan Hajdúszoboszlón jóval olcsóbb, mint az előző, azonban még így is megkérik az árát.
A népszerű fürdővárosban egy 7 szobás, 440 négyzetméter alapterületű modern kertes házat 480 millió forintért árulnak.
A belvárosban helyezkedik el az ingatlan, tehát könnyen elérhető onnan bármi, valamint kültéri medence is tartozik hozzá, ami bizonyára sokaknak kecsegtető lehet.
Mesés ház Hajdúböszörményben
Ha egy kicsit tovább nézelődünk, akkor Hajdúböszörményben is találhatunk luxusingatlant, ami igaz, olcsóbb a fentebb említetteknél, azonban még itt is repkednek a százmilliók. A családi ház Hajdúböszörmény belvárosában található, egy új építésű ingatlanról van szó, (építés éve 2017), amely a luxus és a modern életstílus tökéletes ötvözete. Az ára pedig nem kevesebb, mint 260 millió forint.
Adatai
Főépület:
- 178 m² alapterület + 42 m²-es garázs (2 tágas beállóhely)
- Kifinomult, letisztult belső terek
- Helyiségek: 2 nappali, étkező, konyha, gardrób, 4 hálószoba, 3 mellékhelyiség, 2 fürdőszoba, kamra
- 12 m²-es fedett terasz, amely nyugodt pihenést biztosít a belváros nyüzsgésétől elzárva
Melléképület (60 m²):
- Kerti konyha, tároló, zuhanyzó, mellékhelyiség
- Wellness lehetőség: egy jakuzzi és egy szauna elhelyezésével könnyedén wellness oázissá alakíthatóm
Műszaki felszereltség:
- Mitsubishi hőszivattyú: padló-, fal- és mennyezetfűtés-hűtés
- Tartalék klímaberendezés (3,5 kW hűtő-fűtő)
- 3×20 A teljesítmény mindkét épületben
- Aktív ház – az ingatlan saját maga termeli az energiát, csak a vízvétel szükséges
Álomotthon Balmazújvároson
Balmazújvároson mondhatni, nagyon jó áron találtunk egy szuper ingatlant, mindösszesen 128 millió forintért vásárolhatja meg új tulajdonosa. Egy modern, hőszivattyús, amerikai konyhás – tágas nappalival rendelkező, 4+1 szobás, rendkívüli családi házat kínálnak Újvároson. Közelében üzletek, helyi buszmegálló, iskola, óvoda van. Kiváló választás, ha Debrecen közeli településen szeretné valaki megtalálni új otthonát.
Mintegy 1094 négyzetméteres telken kapott helyet ez az otthonos, barátságos, 205 négyzetméternyi hasznos alapterületű családi ház. Gazdaságos, hőszivattyús rendszer biztosítja a használati meleg vizet és az otthon melegét, melyhez a padlófűtés adja a kellemes hőérzetet. Antracit színű, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezéssel rendelkező, műanyag nyílászárók teszik világossá a teret. Új, épített kerítés, térkövezett járda és gépkocsi beállók. A fürdőszobai bútorokat és a szanitereket a tulajdonos választhatja ki, melyek a vételár részét képezik
– áll a leírásban.
