36 perce
Tyűha! Ennyibe kerül a legdrágább ingatlan Debrecenben - mutatjuk a fotót róla!
Kézzel készített kapu és rengeteg különlegesség. Mutatjuk, mennyibe kerül a legdrágább ingatlan Debrecenben!
Közel 2 ezer debreceni ingatlant árulnak jelenleg az ingatlan.com oldalon, ebből rengeteg a lakás, de szép számmal akadnak kertes házak is, és bizony találni közöttük több tucat luxusingatlant. A legdrágább ingatlan Debrecenben nem kevesebb mint 850 millió forintba kerül.
Hogy milyen más luxusingatlanok vannak a vármegyében, megtudhatod ebből a cikkből:
Ez Debrecen legdrágább eladó ingatlana! Az ötöslottó főnyereményéből sem tudnánk megvenni – fotóval!
Új részletek a hőlégballon debreceni kényszerleszállásáról
Vasárnap beszámoltunk arról, hogy a délutáni órákban egy hőlégballon – feltehetőleg műszaki hiba miatt – kényszerleszállást hajtott végre Debrecenben. Az esetre városszerte sokan felfigyeltek. Stábunk elérte a ballon pilótáját, valamint beszélt egy szemtanúval is.
Új részletek a ballon debreceni kényszerleszállásáról, megszólalt a pilóta és egy szemtanú is
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A leszállásról vasárnap egy videót is közzétettek, melyet itt tudtok megnézni:
Durva baleset a 4-esen
Eddig tisztázatlan körülmények között történt baleset Hajdú-Biharban hétfő délután: a jármű Hajdúszoboszló irányából érkezett a 4-es főút elkerülő szakaszának csomópontjába, amikor átszakította a szalagkorlátot, majd nekiütközött egy fának. A helyszínről készült galériát itt tudjátok megnézni:
Baleset a 4-es főúton: átszakította a korlátot, majd fának csapódott egy autóFotók: Tóth Imre
A héten kísérik utolsó útjára Kathi Bélát
Az egész testépítő közösséget megrázta a hajdúböszörményi ikon, Kathi Béla halála. A többszörös világbajnok július 31-én szenvedett biciklibalesetet ciprusi nyaralása során. Salamon Dia, a testépítő özvegye közösségi oldalán osztotta meg, hogy Kathi Béla temetése augusztus 29-én, pénteken lesz a városi köztemető „B” ravatalozójában, 13 órától. Hogy mit kér a gyászoló család, azt ebben a cikkben írtuk meg:
Debrecenbe indult a mentős, de sosem ért oda - bajtársai gyászolják
Tragikus autóbaleset következtében elhunyt Kollár Márk mentőápoló, aki 2003 óta volt az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja. Halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap, Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél.
Debrecenbe akart eljutni, de soha nem ért oda: gyászolják bajtársai a balesetben elhunyt mentőst
Nem lesz se tv, se internet, se telefon ennél a szolgáltatónál
A szolgáltató tájékoztatása szerint technikai karbantartás és fejlesztés lesz augusztus 25–27. között több településen, ezért időszakos szolgáltatáskiesésekre hívták fel a figyelmet. Az érintett időpontokban a televízió, az internet és a telefon sem lesz elérhető. Hogy melyik szolgáltatóról van szó, megtudhatjátok ebből a cikkből:
Nem lesz se internet, se tv, se telefon! – leállást jelentettek be Hajdú-Biharban ennél a szolgáltatónál
Ajánljuk még:
Sérült ragadozót láttak Debrecen határában, sokakat tartott lázban, mi lett a sorsa
Életét kockáztatta egy romantikus férfi, aki több mint 10 éve hirdeti a szerelmet Hajdú-Biharban!
Rekordot döntött a debreceni freestyle focista! - fotókkal, videókkal