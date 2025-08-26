augusztus 26., kedd

Izsó névnap

10°
+24
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

36 perce

Tyűha! Ennyibe kerül a legdrágább ingatlan Debrecenben - mutatjuk a fotót róla!

Címkék#Telekom#debrecen#4-es főút#temetés#leállás#ingatlan#Kathi Béla#baleset

Kézzel készített kapu és rengeteg különlegesség. Mutatjuk, mennyibe kerül a legdrágább ingatlan Debrecenben!

Haon.hu

Közel 2 ezer debreceni ingatlant árulnak jelenleg az ingatlan.com oldalon, ebből rengeteg a lakás, de szép számmal akadnak kertes házak is, és bizony találni közöttük több tucat luxusingatlant. A legdrágább ingatlan Debrecenben nem kevesebb mint 850 millió forintba kerül.

Ez a legdrágább ingatlan Debrecenben
Forrás: ingatlan.com

Hogy milyen más luxusingatlanok vannak a vármegyében, megtudhatod ebből a cikkből:

Új részletek a hőlégballon debreceni kényszerleszállásáról

Vasárnap beszámoltunk arról, hogy a délutáni órákban egy hőlégballon – feltehetőleg műszaki hiba miatt – kényszerleszállást hajtott végre Debrecenben. Az esetre városszerte sokan felfigyeltek. Stábunk elérte a ballon pilótáját, valamint beszélt egy szemtanúval is. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A leszállásról vasárnap egy videót is közzétettek, melyet itt tudtok megnézni:

Durva baleset a 4-esen

Eddig tisztázatlan körülmények között történt baleset Hajdú-Biharban hétfő délután: a jármű Hajdúszoboszló irányából érkezett a 4-es főút elkerülő szakaszának csomópontjába, amikor átszakította a szalagkorlátot, majd nekiütközött egy fának. A helyszínről készült galériát itt tudjátok megnézni:

Baleset a 4-es főúton: átszakította a korlátot, majd fának csapódott egy autó

Fotók: Tóth Imre

A héten kísérik utolsó útjára Kathi Bélát

Az egész testépítő közösséget megrázta a hajdúböszörményi ikon, Kathi Béla halála. A többszörös világbajnok július 31-én szenvedett biciklibalesetet ciprusi nyaralása során. Salamon Dia, a testépítő özvegye közösségi oldalán osztotta meg, hogy Kathi Béla temetése augusztus 29-én, pénteken lesz a városi köztemető „B” ravatalozójában, 13 órától. Hogy mit kér a gyászoló család, azt ebben a cikkben írtuk meg: 

Debrecenbe indult a mentős, de sosem ért oda - bajtársai gyászolják

Tragikus autóbaleset következtében elhunyt Kollár Márk mentőápoló, aki 2003 óta volt az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja. Halálos baleset történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán vasárnap, Kerekharaszt közelében, a 49. kilométernél.

Nem lesz se tv, se internet, se telefon ennél a szolgáltatónál

A szolgáltató tájékoztatása szerint technikai karbantartás és fejlesztés lesz augusztus 25–27. között több településen, ezért időszakos szolgáltatáskiesésekre hívták fel a figyelmet. Az érintett időpontokban a televízió, az internet és a telefon sem lesz elérhető. Hogy melyik szolgáltatóról van szó, megtudhatjátok ebből a cikkből:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu