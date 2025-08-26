Tyűha! Ennyibe kerül a legdrágább ingatlan Debrecenben - mutatjuk a fotót róla!

Közel 2 ezer debreceni ingatlant árulnak jelenleg az ingatlan.com oldalon, ebből rengeteg a lakás, de szép számmal akadnak kertes házak is, és bizony találni közöttük több tucat luxusingatlant. A legdrágább ingatlan Debrecenben nem kevesebb mint 850 millió forintba kerül.

Ez a legdrágább ingatlan Debrecenben

Forrás: ingatlan.com

Hogy milyen más luxusingatlanok vannak a vármegyében, megtudhatod ebből a cikkből: