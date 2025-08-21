Több ingatlanától is megválna Debrecen önkormányzata

A debreceni közgyűlés soron következő ülésén több ingatlannal kapcsolatban is döntés születhet. Az alábbiakban összefoglaljuk melyeket kíván értékesíteni az önkormányzat, s melyeket adnak ingyenes hasznosításba.

Több ingatlannal kapcsolatban is dönthet a debreceni közgyűlés

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Árverésre bocsátanak több debreceni ingatlant

Debrecen önkormányzatának tulajdonában van a Dóczy József utca 9. szám alatt található, „kivett áruház” megnevezésű ingatlan, amelyen az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő, a Hajduszövker Zrt. tulajdonában lévő élelmiszer áruház és egy magántulajdonban lévő kereskedelmi pavilon található. A Vagyonkezelési Osztály által felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan földterületének forgalmi értékét 128 millió 694 ezer forint (~106.623,-Ft/m2) összegben állapították meg.

Az ingatlan értékesítésére a felülépítmények nélkül nyilvános pályázat kiírását javasolja az előterjesztő, azzal, hogy a pályázati felhívásban az ingatlan vételárának alsó határa a fenti összeg legyen.

A területet felépítmények nélkül adják el;

vagyis a vevő a telket veszi meg; az ott működő élelmiszer-, valamint virágbolt sorsa valószínűleg tőle függ majd.

A Közgyűlés 2022-ben döntött arról, hogy nyilvános pályázat útján értékesíti a Zöldfa utca 10/B. szám alatti ingatlant, folyamatosan hirdette, azonban nem volt rá érdeklődés. Időközben a város helyi építési szabályzata módosult, továbbá az eltelt idő okán is szükséges az ingatlan forgalmi értékének aktualizálása.

Az előterjesztés azt javasolja, hogy a város értékesítse az ingatlant árverés útján, az ingatlanforgalmi szakértők által megállapított forgalmi értékének megfelelő 186 millió 200 ezer forint + áfa összegű induló licitár megjelölésével azzal, hogy a közműbekötések kiépítése a vevő feladata.

A Debrecen, Zsák utca 3. szám alatti „kivett beépítetlen terület” ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, azonban előtte a teljes közműhálózat megtalálható, az azokra való rácsatlakozás biztosítható. Tavaly márciusban a közgyűlés tulajdonosi bizottsága árverés útján történő értékesítésre jelölte ki az ingatlant, melynek induló árát (kikiáltási árát) 57 millió 250 ezer forint + áfa összegben határozta meg. Időközben az ingatlan tulajdoni lapjáról töröltek egy oda tévesen feljegyzett terhelést, a szakértők pedig aktualizálták az árat, az ingatlan piaci forgalmi értékét 80 millió 600 ezer forintban (~136.148,-Ft/m2) jelölve meg.