3 órája
Több ingatlanától is megválna Debrecen önkormányzata
Több napirendi pontot is tárgyal csütörtökön a közgyűlés. Ezeket az ingatlanok értékesítené a debreceni önkormányzat.
A debreceni közgyűlés soron következő ülésén több ingatlannal kapcsolatban is döntés születhet. Az alábbiakban összefoglaljuk melyeket kíván értékesíteni az önkormányzat, s melyeket adnak ingyenes hasznosításba.
Árverésre bocsátanak több debreceni ingatlant
Debrecen önkormányzatának tulajdonában van a Dóczy József utca 9. szám alatt található, „kivett áruház” megnevezésű ingatlan, amelyen az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő, a Hajduszövker Zrt. tulajdonában lévő élelmiszer áruház és egy magántulajdonban lévő kereskedelmi pavilon található. A Vagyonkezelési Osztály által felkért ingatlanforgalmi szakértők az ingatlan földterületének forgalmi értékét 128 millió 694 ezer forint (~106.623,-Ft/m2) összegben állapították meg.
Az ingatlan értékesítésére a felülépítmények nélkül nyilvános pályázat kiírását javasolja az előterjesztő, azzal, hogy a pályázati felhívásban az ingatlan vételárának alsó határa a fenti összeg legyen.
A területet felépítmények nélkül adják el;
vagyis a vevő a telket veszi meg; az ott működő élelmiszer-, valamint virágbolt sorsa valószínűleg tőle függ majd.
A Közgyűlés 2022-ben döntött arról, hogy nyilvános pályázat útján értékesíti a Zöldfa utca 10/B. szám alatti ingatlant, folyamatosan hirdette, azonban nem volt rá érdeklődés. Időközben a város helyi építési szabályzata módosult, továbbá az eltelt idő okán is szükséges az ingatlan forgalmi értékének aktualizálása.
Az előterjesztés azt javasolja, hogy a város értékesítse az ingatlant árverés útján, az ingatlanforgalmi szakértők által megállapított forgalmi értékének megfelelő 186 millió 200 ezer forint + áfa összegű induló licitár megjelölésével azzal, hogy a közműbekötések kiépítése a vevő feladata.
A Debrecen, Zsák utca 3. szám alatti „kivett beépítetlen terület” ingatlan közműbekötéssel nem rendelkezik, azonban előtte a teljes közműhálózat megtalálható, az azokra való rácsatlakozás biztosítható. Tavaly márciusban a közgyűlés tulajdonosi bizottsága árverés útján történő értékesítésre jelölte ki az ingatlant, melynek induló árát (kikiáltási árát) 57 millió 250 ezer forint + áfa összegben határozta meg. Időközben az ingatlan tulajdoni lapjáról töröltek egy oda tévesen feljegyzett terhelést, a szakértők pedig aktualizálták az árat, az ingatlan piaci forgalmi értékét 80 millió 600 ezer forintban (~136.148,-Ft/m2) jelölve meg.
Ezek a debreceni ingatlanok kerülnek ingyenes használatba
Debrecen önkormányzata 2022-ben ingyenes hasznosításba adta a Kishegyesi út 36. fsz. 39. szám alatti („óvoda”), valamint a Kishegyesi út 42. fsz. 33. szám alatti („rendőrség”) ingatlant a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye részére közfeladatok – gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, szociális szolgáltatások és ellátások – céljából határozatlan időtartamra. Palánki Ferenc megyéspüspök arról tájékoztatta Vagyonkezelési Osztályt, hogy az Egyházmegye utóbbit vissza kívánja adni az önkormányzat részére. Ugyanakkor a Forrás Lelki Segítők Egyesülete azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Kishegyesi út 42. szám alatti ingatlant az Egyesület szeretné ingyenes hasznosításba megkapni és azt irodaként működtetni, melyben a szervezet munkájának, programjainak koordinációja valósulna meg.
Terveik szerint ezeket valósítanák ott meg:
- egyéni konzultáció, tanácsadás pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint családtagjaik részére,
- családkonzultáció (mely szolgáltatás jelenleg nem érhető el városunkban),
- drog és alkohol prevenciós programok,
- kortárs segítő programok,
- hely biztosítása a Gamma GT, Portage, NA (Anonim Narkománok), SLA (Anonim szex és szerelem
függők) és GA (Anonim Szerencsejátékosok) önsegítő csoportok ülései számára,
- adminisztrációs feladatok ellátása,
- a Debreceni Kábítószerügyi Fórum (KEF) programjainak megvalósításával kapcsolatos feladatok
ellátása,
- a Debreceni Karitatív Testület tevékenységeiben való közreműködés.
Az önkormányzat résztulajdonosa a debreceni „kivett nevelőintézet” megnevezésű, közel 3 hektáros, a Böszörményi út 148. szám alatti ingatlannak; ez a rész jelenleg üres. Az ingatlan nagy része a magyar államé, a vagyonkezelője a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, és azt a Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye használja, mely azt kérte az önkormányzattól, hogy
a többi ingatlanrészt is ingyenes hasznosításba kaphassa, közfeladat ellátása céljából.
Ajánljuk még:
Ez a virágkocsi nyerte el a legtöbbek tetszését a Debreceni Virágkarneválon
Durva baleset történt Hajdúhadházon! Több gyerek is megsérült, az egyik autó a tetején állt meg - fotókkal