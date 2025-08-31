augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

2 órája

Ilyen volt a Sodróka Fesztivál Biharnagybajomban!

Címkék#Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat#Dánielfy#Sodróka Fesztiválra#Biharnagybajom

Haon.hu
Forrás: MW-archív

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke is meghívást kapott a szombati Sodróka Fesztiválra – osztotta meg közösségi oldalán Pajna Zoltán. Mint írja, a fesztivál a közösség igazi erejét mutatta meg, a főzőverseny illatától kezdve a Dánielfy koncert fantasztikus hangulatáig.

Remekül éreztem magam, és büszke vagyok arra, hogy a megyénkben ilyen színvonalas rendezvények is megvalósulnak. Köszönöm a vendéglátást! Remélem, jövőre is találkozunk

 – áll a posztban.

 

