Helyi közélet
2 órája
Ilyen volt a Sodróka Fesztivál Biharnagybajomban!
Ilyen volt a Sodróka Fesztivál Biharnagybajomban
Forrás: MW-archív
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke is meghívást kapott a szombati Sodróka Fesztiválra – osztotta meg közösségi oldalán Pajna Zoltán. Mint írja, a fesztivál a közösség igazi erejét mutatta meg, a főzőverseny illatától kezdve a Dánielfy koncert fantasztikus hangulatáig.
Remekül éreztem magam, és büszke vagyok arra, hogy a megyénkben ilyen színvonalas rendezvények is megvalósulnak. Köszönöm a vendéglátást! Remélem, jövőre is találkozunk
– áll a posztban.
