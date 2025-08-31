Értékteremtő munkáival erősíti a hajdú-bihari település kultúráját a fafaragó mester

Sajátos, élő kultúrát hozott magával 2018-ban Biharkeresztesre Ilkei Albert. Pontosabban fogalmazva: egy egykori erdélyi nemesi família életfilozófiáját, értékrendjét, amely egy sepsiszentgyörgyi család biharkeresztesi mai életén keresztül nyilvánul meg. Ilkei Albert hamar letette névjegyét új lakóhelyén: köztéri padot készített, az 1848-1849-es eseményeknek emléket állító kopjafákat faragott, no meg nevet szerzett magának a pálinkamustrákon is – sorra nyerte, vagy éppen a dobogó legfelső foka közelében végzett párlataival.

Ilkei Albert nemcsak fát farag, hanem értéket, hagyományt és otthont is épít Biharkeresztesen

Forrás: BDR Média

A külvilág körülbelül ennyit tudhat Ilkei Albertről. A fafaragó mester a Cívishírt azonban beengedte takaros háza udvarára, egy jóízű beszélgetésre a saját maga készítette faveranda hűvösébe, majd a műhelyébe. Végül a lakóépülettel egybeépült alsó ház két helyiségét is megmutatta, ahol kiderült, nemcsak fafaragással, hanem bútorfestészettel is foglalkozik – közölte a Cívishír.

Ilkei Albert honvágyfelejtő alkotása

– II. Rákóczi György a libertinusok közül kiemelve nemesi oklevéllel ajándékozta meg az Ilkei családot. Ott vagyunk Orbán Balázs író, a legnagyobb székely könyvében is. Apám az Úz-völgyi harcok katonája volt Horthy idejében, négy évet hadifogságban töltött Arhangelszkben. Emlékére, az Úz-völgyi temetőbe is faragtam kopjafát. A vitézi renddel minden év augusztus 26-án emlékezünk ott. A Háromszéki Vitézi Rend tagja vagyok – mondta elöljáróban, majd egy vallomással folytatta:

Mi, erdélyiek, egy értéket hoztunk az anyaországba, én Biharkeresztesre, és ezáltal kapcsolatot teremtettünk az itt valókkal. Nem panaszkodom, mert jó társaságban vagyok, de bizony vannak az anyaországban olyanok, akik nem úgy veszik az Erdélyből jötteket, mint ahogy kellene. A jelenlétemmel, a tevékenységemmel egyfajta egyensúlyt szeretnék teremteni. Kopjafát például nem hallottam, hogy készítene valaki a környéken, de székelykapukat is faragok

– mondta.

Ilkei Albert feleségével Sepsiszentgyörgyről költözött 2018-ban Biharkeresztesre. Az ok egyszerű: legyen együtt a család. Fiuk ugyanis Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen végzett, a városban maradt dolgozni, a Szigligeti Színház főgondnoka. Lakása viszont Biharkeresztesen van.

– Aztán mi is vásároltunk magunknak egyet, mert nem volt olcsó állandóan idejárni az unokákhoz; és azt is néztük, legyen majd, ki lehúzza a szemünket, ha arra kerül a sor. A feleségem azonnal otthon érezte magát. Nekem nehezebben ment. Székelyföld, a baráti kör, a vitézi rend, az ünnepek, mind-mind hiányzott. A Jóisten azonban gondoskodott rólam, mégpedig a nekem kedves tevékenységen keresztül. A fiam az egyetemen kapcsolatba került Tőkés Lászlóval; a püspök tudta, hogy mivel foglalkozom. Amikor nyugdíjba ment, megkért, a Csernátonból kapott és a püspöki lak kertjében felállított székelykapuját helyezzem át oda, ahol élete további szakaszában élni fog. Az alkotás alját újra kellett készítenem, és mivel csak gyalogszékelykapu volt, kétszárnyú nagykaput és oszlopot is csináltam hozzá. A tetején a galambdúcot is újraépítettem. Ez az első évünkben történt, és annyira lefoglalt, hogy kezdtem felejteni a honvágyat – mesélte Ilkei Albert.