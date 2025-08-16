31 perce
Kiderült, tervez-e az IKEA üzletet nyitni Hajdú-Biharban
Brutális baleset történt szombat hajnalban Derecske és Sáránd között. Kiderül, miképp döntött az IKEA. Szombati hírösszefoglaló.
Debrecenben pezseg a gazdaság, jelentős fejlődésen ment keresztül a város, a megnövekedett vásárlói potenciál viszont az egész régióra kiterjed. Jogosnak éreztük így a kérdést, hogy az eddig jelenlévő fontosabb kereskedelmi láncok mellett vajon az IKEA is tervez-e üzletet nyitni a hajdú-bihari térségben.
Frontális baleset a 47-es főúton
Frontális karambol történt szombat hajnalban Sáránd és Derecske között, a 47-es főúton. A balesetben két autó volt érintett, a járművek frontálisan ütköztek, mindkét autó sofőrjét a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki. A baleseti helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben.
Újabb megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínéről! – videóval!
Hatalmas bulival indult a Hajdúhét pénteken
Háromnapos ingyenes fesztivál indult Hajdúböszörmény központjában augusztus 15-én. Visszatért a város egyik legnépszerűbb nyári eseménye, a Hajdúhét.
Óriási bulival indult be a Hajdúhét pénteken, mutatjuk a fergeteges hangulatot! – fotókkal, videóval
Elindult a buli a Nagyerdőn, megkezdődött a Beer by Lake
Évek óta visszatérő program a Debreceni Virágkarnevál kínálatában a Beer by Lake. A Nagyerdő szívében idén szeptember 15. és 20. között várják a különleges italok, kézműves sörök és a gasztroélmények kedvelőit.
Visszatért a Beer by Lake! Ilyen volt a péntek esti hangulat a Nagyerdő sörkertjében – fotókkal
Erre garantáltan felébredt mindenki – nem találod ki, mitől volt hangos a hajdú-bihari falu! – fotókkal, videóval
Debreceni VSC: mindenki pirosba!
A hétvége egyik legjobban várt NB I.-es mérkőzése kétség kívül a Loki–Szpari keleti rangadó lesz. A Debreceni VSC szélsője, Vajda Botond szerint mindenki tisztában van a vasárnapi meccs jelentőségével: amennyiben a Loki győz, leszakítja magáról közvetlen riválisát.
A holnapi időjárás is tartogat meglepetéseket
Országszerte erős szél várható. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban.
Ennyi volt a kánikula, vasárnap már leszakadhat az ég Hajdú-Biharban!
Szabályos az irányjelzés körforgalomban, vagy nem?
Lehet ilyet? Te hogy tudod, mindig szükséges be- és kimenetben is az irányjelzés körforgalomban? Vagy csak az egyik igaz? Talán sokan (nem) használják az indexet rossz megszokásból, vagy annyira biztosra akarnak menni, hogy mindig jeleznek, ha kell, ha nem. Ennek is vannak azonban szabályai, amiket érdemes betartani, mert így komoly baleseteket kerülhetünk el, és a pénztárcánkat is megkíméljük.
Na, most akkor kell az irányjelző körforgalomban, vagy sem? Ha ezt (nem) csinálod, abból nagy baj lehet!
Ajánljuk még:
A legkisebbek még a zsebpénzüket is felajánlották a beteg debreceni kisfiú gyógyulásáért
A hangulat már karneváli, készül a közösségi virágkocsi Debrecenben! – fotó