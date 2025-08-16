Kiderült, tervez-e az IKEA üzletet nyitni Hajdú-Biharban

Szabályos az irányjelzés körforgalomban, vagy nem?

Lehet ilyet? Te hogy tudod, mindig szükséges be- és kimenetben is az irányjelzés körforgalomban? Vagy csak az egyik igaz? Talán sokan (nem) használják az indexet rossz megszokásból, vagy annyira biztosra akarnak menni, hogy mindig jeleznek, ha kell, ha nem. Ennek is vannak azonban szabályai, amiket érdemes betartani, mert így komoly baleseteket kerülhetünk el, és a pénztárcánkat is megkíméljük.