Ez történt szomabton

31 perce

Kiderült, tervez-e az IKEA üzletet nyitni Hajdú-Biharban

Brutális baleset történt szombat hajnalban Derecske és Sáránd között. Kiderül, miképp döntött az IKEA. Szombati hírösszefoglaló.

Haon.hu

Debrecenben pezseg a gazdaság, jelentős fejlődésen ment keresztül a város, a megnövekedett vásárlói potenciál viszont az egész régióra kiterjed. Jogosnak éreztük így a kérdést, hogy az eddig jelenlévő fontosabb kereskedelmi láncok mellett vajon az IKEA is tervez-e üzletet nyitni a hajdú-bihari térségben.

Nyílik IKEA Debrecenben?
Nyílik IKEA Debrecenben?
Forrás: MW-archív

Frontális baleset a 47-es főúton

Frontális karambol történt szombat hajnalban Sáránd és Derecske között, a 47-es főúton. A balesetben két autó volt érintett, a járművek frontálisan ütköztek, mindkét autó sofőrjét a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki. A baleseti helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben.

Hatalmas bulival indult a Hajdúhét pénteken

Háromnapos ingyenes fesztivál indult Hajdúböszörmény központjában augusztus 15-én. Visszatért a város egyik legnépszerűbb nyári eseménye, a Hajdúhét.

Elindult a buli a Nagyerdőn, megkezdődött a Beer by Lake

Évek óta visszatérő program a Debreceni Virágkarnevál kínálatában a Beer by Lake. A Nagyerdő szívében idén szeptember 15. és 20. között várják a különleges italok, kézműves sörök és a gasztroélmények kedvelőit. 

Traktoros felvonulást rendeztek a hajdú-bihari faluban

Nem tartotta vissza őket az elképesztő kánikula! Szombaton Álmosdon következett egy újabb falunap Hajdú-Biharban, ami látványos traktoros felvonulással kezdődött. 

Debreceni VSC: mindenki pirosba!

A hétvége egyik legjobban várt NB I.-es mérkőzése kétség kívül a Loki–Szpari keleti rangadó lesz. A Debreceni VSC szélsője, Vajda Botond szerint mindenki tisztában van a vasárnapi meccs jelentőségével: amennyiben a Loki győz, leszakítja magáról közvetlen riválisát.

A holnapi időjárás is tartogat meglepetéseket

Országszerte erős szél várható. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban.

Szabályos az irányjelzés körforgalomban, vagy nem?

Lehet ilyet? Te hogy tudod, mindig szükséges be- és kimenetben is az irányjelzés körforgalomban? Vagy csak az egyik igaz? Talán sokan (nem) használják az indexet rossz megszokásból, vagy annyira biztosra akarnak menni, hogy mindig jeleznek, ha kell, ha nem. Ennek is vannak azonban szabályai, amiket érdemes betartani, mert így komoly baleseteket kerülhetünk el, és a pénztárcánkat is megkíméljük. 

