Lakberendezés

1 órája

Jön az IKEA Hajdú-Biharba? Kiderült, mit tervez az áruházlánc

Címkék#lakberendezés#IKEA Magyarország#Debrecen

Megkérdeztük a lakberendezési áruházat, terveznek-e hajdú-bihari bővülést. Most kiderül, miképp döntött az IKEA.

Molnár Nikolett

Debrecenben pezseg a gazdaság, jelentős fejlődésen ment keresztül a város, a megnövekedett vásárlói potenciál viszont az egész régióra kiterjed. Jogosnak éreztük így a kérdést, hogy az eddig jelenlévő fontosabb kereskedelmi láncok mellett vajon az IKEA is tervez-e üzletet nyitni a hajdú-bihari térségben.

Kiderült tervez-e az IKEA üzletet nyitni Hajdú-Biharban
Kiderült, tervez-e az IKEA üzletet nyitni Hajdú-Biharban
Forrás:  MW-archív

Nyílik IKEA Debrecenben?

Habár az igény meglenne egy IKEA üzlet nyitására Hajdú-Biharban, az igen népszerű lakberendezési áruházlánc egyelőre csak egy tervezőstúdióval és rendelési ponttal van jelen Debrecenben. Az IKEA Magyarország kommunikációs osztálya megkeresésünkre viszont világossá tette, hogy jelenleg továbbra is a meglévő találkozási pontjaikra terveznek fókuszálni a cívisvárosban és környékén.

Örömmel tölt el minket, hogy a debreceni tervezőstúdiónk már évek óta sikeresen üzemel. A stúdióban dolgozó munkatársaink segítségével a régió vásárlói lakhelyükhöz közel tervezhetik meg otthonaikat és adhatják le rendeléseiket, amelyeket akár a mobil átvételi pontunkon keresztül (Kishegyesi út 1-11.) is átvehetnek a városban

 – írták levelükben. Az tehát egyértelművé vált, hogy egy ideig még biztosan nem lesz új üzlet Debrecenben.

Legutóbb arról számoltunk be, hogy az EcoFamily-vel fog bővülni Hajdúsámson áruházkínálata. A népszerű bolthálózat legújabb üzletének nyitása szeptember közepére várható. 

