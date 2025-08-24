1 órája
Ennyi volt a nyár? Vagy csak ideig-óráig tart a lehűlés? Nézzük, milyen időjárás vár ránk!
Berúgja az ajtót az ősz, vagy hamarosan visszatér a kánikula? Ilyen időjárás várható Debrecenben és térségében augusztusban és szeptemberben!
Ez a várható időjárás Debrecenre és térségére nézve a következő hetekben!
Forrás: Illusztráció/Napló-archív
A karneváli kánikula után egy pillanatot se várt a front, esővel érkezett a lehűlés Hajdú-Biharba, és az eddigi legalább 30 Celsius-fokos hőséget szinte őszies klíma váltotta fel. Ilyenkor persze, azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon meddig fog ez tartani... Aki szereti a nyarat, és csobbanna még a strandon, az várja vissza a meleget, míg valószínűleg azok is sokan vannak, akiknek elég volt már a perzselő hőségből, inkább előtúrnák a szekrényből az őszi outfitet. Utánajárunk, hogyan alakul a várható időjárás Debrecenben és térségében az előttünk álló hetek folyamán, és mire érdemes készülni.
Ez a várható időjárás Debrecenben és térségében
Kathy István meteorológust kérdeztük arról csütörtökön, mi várható a következő időszakban. Mint felidézte, augusztus 21-én érte el az országot egy mediterrán ciklon, ami egyfajta kettősséget hozott magával: az ország északnyugati-nyugati részén hideg-, míg térségünkben és délkeleten melegfront volt a jellemző.
Egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, majd miután megérkezik a hidegfront északnyugat felől, szórványos viharos zivatargócok kialakulására is lehet számítani. Térségünkben jelentős mennyiségű csapadék is összegyűlhet, a hőmérséklet tekintetében pedig 20-25 Celsius-fok közötti maximumokkal kell kalkulálni a hétvégén is. Általában augusztus 20-a után „visszavesz” egy kicsit az időjárás
– részletezte Kathy István.
Így alakul az időjárás augusztus végén
Ha az augusztus-szeptemberi időjárás-előrejelzést nézzük, akkor ez a lehűlés a meteorológus elmondása szerint nem valószínű, hogy sokáig fog tartani:
úgy néz ki, hogy ez az időszak egy átmeneti felfrissülés lehet csupán, mivel hétfőtől lassan ugyan, de elkezd emelkedni a hőmérséklet, és visszatér a nyárias idő. Rámutatott, hogy 35 Celsius-fok, vagy attól melegebb már nem lesz, legalábbis egyelőre úgy tűnik, inkább 31-32 Celsius-fok körüli maximumokra van kilátás. Ezek alapján úgy tűnik, hogy még várni kell rá, hogy valóban ősziesre forduljon majd az időjárás szeptemberre.
