Mire készüljünk augusztus 20-án: leszakad az ég és hűvös lesz, vagy leégeti a bőrünket a nap?

Leszakad az ég, mindent elmos az eső, és jön a lehűlés? Vagy épp ellenkezőleg: rekkenő hőség lesz, és még az árnyékban is naptej kell majd? Utánajártunk, hogyan alakulhat az időjárás augusztus 20-án, szerdán, az államalapítás ünnepén. Akik látogatni tervezik a Debreceni Virágkarnevált, azoknak különösen hasznosak lehetnek ezek az információk.

Vajon kedvezően alakul az időjárás augusztus 20-án Debrecenben?

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Ilyen lesz az időjárás augusztus 20-án Debrecenben

Megkérdeztük Kathy István meteorológust, hogy mire van kilátás az augusztus 20-i nappal kapcsolatban, mert nem példa nélküli, hogy elmosta az eső a karnevált, vagy legalábbis okozott kellemetlen pillanatokat az égi „áldás” a korábbi években. De persze, sokszor előfordult már az is, mintha maga Rio de Janeiro (ha már karneválról beszélünk) költözött volna Debrecenbe, és nemcsak a hangulat, illetve az óriási tömeg miatt, hanem a trópusi meleg vonatkozásában is.

Hidegfront és jelentős időjárás-változás nem fenyegeti a holnapi napot. Szerte az országban napsütés lesz a jellemző, és fokozódhat a fülledtség is, igazi strandidő lesz, 30-35 Celsius-fok közötti hőmérséklettel, tehát kifejezetten meleg lesz. Az esti órákban is felhőtlen égboltra lehet majd felnézni

– mondta Kathy István, hozzátéve, hogy

nem fogja zavarni az eső az augusztus 20-i rendezvényeket, kedvező lesz ebből a szempontból is az időjárás Debrecenben.

