augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Mire készüljünk augusztus 20-án: leszakad az ég és hűvös lesz, vagy leégeti a bőrünket a nap?

Címkék#Virágkarnevál#augusztus 20#Debrecen#időjárás

Elmossa az eső a Debreceni Virágkarnevált, vagy trópusi meleg lesz? Így alakul az időjárás augusztus 20-án!

Balogh Efraim

Leszakad az ég, mindent elmos az eső, és jön a lehűlés? Vagy épp ellenkezőleg: rekkenő hőség lesz, és még az árnyékban is naptej kell majd? Utánajártunk, hogyan alakulhat az időjárás augusztus 20-án, szerdán, az államalapítás ünnepén. Akik látogatni tervezik a Debreceni Virágkarnevált, azoknak különösen hasznosak lehetnek ezek az információk.

időjárás augusztus 20, időjárás debrecen, augusztus 20, debrecen, haon
Vajon kedvezően alakul az időjárás augusztus 20-án Debrecenben?
Forrás:  Illusztráció/Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ilyen lesz az időjárás augusztus 20-án Debrecenben

Megkérdeztük Kathy István meteorológust, hogy mire van kilátás az augusztus 20-i nappal kapcsolatban, mert nem példa nélküli, hogy elmosta az eső a karnevált, vagy legalábbis okozott kellemetlen pillanatokat az égi „áldás” a korábbi években. De persze, sokszor előfordult már az is, mintha maga Rio de Janeiro (ha már karneválról beszélünk) költözött volna Debrecenbe, és nemcsak a hangulat, illetve az óriási tömeg miatt, hanem a trópusi meleg vonatkozásában is. 

Hidegfront és jelentős időjárás-változás nem fenyegeti a holnapi napot. Szerte az országban napsütés lesz a jellemző, és fokozódhat a fülledtség is, igazi strandidő lesz, 30-35 Celsius-fok közötti hőmérséklettel, tehát kifejezetten meleg lesz. Az esti órákban is felhőtlen égboltra lehet majd felnézni

 – mondta Kathy István, hozzátéve, hogy

 nem fogja zavarni az eső az augusztus 20-i rendezvényeket, kedvező lesz ebből a szempontból is az időjárás Debrecenben.

Érdekelnek a Debreceni Virágkarnevál 2025-ös programjai? Kattints erre a cikkünkre, s tudj meg többet az idei augusztus 20-i eseményekről Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu