augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

1 órája

Fontos hírt közölt a szolgáltató, így változik a hulladékszállítás Debrecenben

Címkék#hulladékszállítás#debreceni virágkarnevál#hulladékszállítás rend#zöldhulladékszállítás#Debrecen

Ezen a napon szünetel a hulladékszállítás Debrecenben, a zöldhulladékot pedig nem is viszik a héten.

Haon.hu

Az A.K.S.D. Kft. tájékoztatása szerint a Debreceni Virágkarnevál napján, 2025. augusztus 20-án (szerdán) a városban nem lesz hulladékszállítás. A szerdai járat elmaradását augusztus 23-án, szombaton pótolják, amikor kizárólag a szerdai napokon esedékes hulladékokat szállítják el.

A Debreceni Virágkarnevál napján, a városban nem lesz hulladékszállítás
A Debreceni Virágkarnevál napján, a városban nem lesz hulladékszállítás
Forrás: A.K.S.D. Kft.

Más településeken így alakul a hulladékszállítás

A társaság felhívja a figyelmet, hogy zöldhulladék-szállítás az adott héten nem történik, mivel az kizárólag páratlan heteken zajlik. Ezért kérik, hogy az érintett napon ne helyezzenek ki zöld zsákokat, mivel azok elszállítására nem lesz lehetőség.

A szolgáltató munkatársai 6.00 és 22.00 óra között bármikor megérkezhetnek, ezért a hulladékgyűjtő edényeket legkésőbb reggel 6 óráig kell kihelyezni.

Fontos, hogy az A.K.S.D. Kft. szolgáltatási területén található egyéb településeken a hulladékszállítás augusztus 20-án is zavartalanul zajlik.

További részletek és az ünnepi nyitvatartási-rend a társaság weboldalán olvasható.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu