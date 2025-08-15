Fontos hírt közölt a szolgáltató, így változik a hulladékszállítás Debrecenben

Az A.K.S.D. Kft. tájékoztatása szerint a Debreceni Virágkarnevál napján, 2025. augusztus 20-án (szerdán) a városban nem lesz hulladékszállítás. A szerdai járat elmaradását augusztus 23-án, szombaton pótolják, amikor kizárólag a szerdai napokon esedékes hulladékokat szállítják el.

Forrás: A.K.S.D. Kft.

Más településeken így alakul a hulladékszállítás

A társaság felhívja a figyelmet, hogy zöldhulladék-szállítás az adott héten nem történik, mivel az kizárólag páratlan heteken zajlik. Ezért kérik, hogy az érintett napon ne helyezzenek ki zöld zsákokat, mivel azok elszállítására nem lesz lehetőség.

A szolgáltató munkatársai 6.00 és 22.00 óra között bármikor megérkezhetnek, ezért a hulladékgyűjtő edényeket legkésőbb reggel 6 óráig kell kihelyezni.

Fontos, hogy az A.K.S.D. Kft. szolgáltatási területén található egyéb településeken a hulladékszállítás augusztus 20-án is zavartalanul zajlik.

További részletek és az ünnepi nyitvatartási-rend a társaság weboldalán olvasható.

