Hulladékszállítás
2 órája
Ünnepnap? Nem számít! Itt még augusztus 20-án is lesz olyan, ami máshol nem
Lesz hulladékszállítás augusztus 20-án ezen a hajdú-bihari településen
Forrás: Illusztráció/MW-archív
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a hajdúdorogi önkormányzat a Facebook-oldalán értesíti a helyieket, hogy az augusztus 20., szerdára kitűzött hulladékszállítást nem teszik át másik napra, változatlan marad az időpont az ünnepnaptól függetlenül. Kérik, hogy az elszállítani kívánt hulladékot reggel 5 óráig helyezzék ki a megszokott helyen, ezzel felhívva a figyelmet, hogy lesz hulladékszállítás augusztus 20-án.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre