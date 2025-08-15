augusztus 15., péntek

Mária névnap

Hulladékszállítás

2 órája

Ünnepnap? Nem számít! Itt még augusztus 20-án is lesz olyan, ami máshol nem

Címkék#hulladékszállítás#augusztus 20#Hajdúdorog

Haon.hu
Ünnepnap? Nem számít! Itt még augusztus 20-án is lesz olyan, ami máshol nem

Lesz hulladékszállítás augusztus 20-án ezen a hajdú-bihari településen

Forrás: Illusztráció/MW-archív

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a hajdúdorogi önkormányzat a Facebook-oldalán értesíti a helyieket, hogy az augusztus 20., szerdára kitűzött hulladékszállítást nem teszik át másik napra, változatlan marad az időpont az ünnepnaptól függetlenül. Kérik, hogy az elszállítani kívánt hulladékot reggel 5 óráig helyezzék ki a megszokott helyen, ezzel felhívva a figyelmet, hogy lesz hulladékszállítás augusztus 20-án. 

