Ünnepnap? Nem számít! Itt még augusztus 20-án is lesz olyan, ami máshol nem

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a hajdúdorogi önkormányzat a Facebook-oldalán értesíti a helyieket, hogy az augusztus 20., szerdára kitűzött hulladékszállítást nem teszik át másik napra, változatlan marad az időpont az ünnepnaptól függetlenül. Kérik, hogy az elszállítani kívánt hulladékot reggel 5 óráig helyezzék ki a megszokott helyen, ezzel felhívva a figyelmet, hogy lesz hulladékszállítás augusztus 20-án.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!