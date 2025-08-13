Kamerák és polgárőrök segítségével garantálja a hajdú-bihari település a közbiztonságot

A biztonság érzete olyan dolog, amit csak akkor veszünk észre igazán, ha meginog. Hosszúpályiban azonban az a jó hír, hogy ez igencsak ritkán fordul elő. Az önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség és maga a lakosság is úgy teszi a dolgát, hogy ez az állapot fennmaradjon – és mindezt nem szavakban, hanem tettekben.

Hosszúpályiban kiemelten fontos a közbiztonság

Ahogyan Zara András polgármester fogalmaz a Cívishírnek: ha a közbiztonsági fórumokra alig mennek el, az nem az érdektelenség, hanem a bizalom jele. Az emberek nem aggódnak, mert úgy érzik, nincs miért.

Hatvan polgárőr dolgozik egy célért Hosszúpályiban

A településnek saját polgárőrsége van, méghozzá 60 fős, ami egy ekkora községben (lélekszáma mintegy 5500 fő – a szerk.) nem kis dolog. Társadalmi munkában teljesítenek szolgálatot – éjszaka, ünnepnapokon, amikor más inkább pihen. A helyük is megvan: az önkormányzat egy közel 80 négyzetméteres épületet újított fel a számukra, amit ők pályázati forrásból felszereltek, korszerűsítettek. Innen koordinálják a járőrözéseiket, ide futnak be a jelzések, innen indul a segítség.

A rendőrőrs is partner. Ha baj van, olykor együtt vonulnak. Ha valami szemet szúr a lakóknak, az önkormányzathoz is érkezhet a jelzés, ahonnan továbbítják a megfelelő szervekhez – legyen az rendőrség, katasztrófavédelem vagy a polgárőrség.

A lánc működik, és ez teszi lehetővé, hogy a falu ne csak nyugodtnak látszon, hanem valóban az is legyen.

Kamerák a falu szemei Hosszúpályiban

Már több mint egy évtizede, hogy Hosszúpályi pályázati segítséggel 14 térfigyelő kamerát telepített. Azóta bővült a rendszer: jelenleg 39 működő kamera pásztázza:

a temető környékét,

a település bejárati pontjait,

a faluközpontot,

sőt, hamarosan a központtól távolabbi utcákra is jut figyelem.

A kamerák által rögzített felvételeket nemcsak a rendőrség, hanem a mezőőrök is megtekinthetik. A lakosság maga is telepített saját ingatlanai védelmére eszközöket.

A kamerák felvételeinek segítségével fogták el évekkel ezelőtt egy gyilkosság elkövetőjét, aki végzett a nagyszüleivel. De nem csak a nagy ügyeknél hasznos a technika. Betörések, közterületi lopások nyomozását is segítette már a hálózat, miközben a puszta jelenléte is visszatartó erővel bír.

A bűnügyi statisztikák szerint kevesebb az eset, a lakosok szubjektív érzete szerint meg pláne.