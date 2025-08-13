1 órája
Kamerák és polgárőrök segítségével garantálja a hajdú-bihari település a közbiztonságot
Rengetegen dolgoznak együtt a település céljáért. Hosszúpályiban a rend a közös akarat kérdése!
A biztonság érzete olyan dolog, amit csak akkor veszünk észre igazán, ha meginog. Hosszúpályiban azonban az a jó hír, hogy ez igencsak ritkán fordul elő. Az önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség és maga a lakosság is úgy teszi a dolgát, hogy ez az állapot fennmaradjon – és mindezt nem szavakban, hanem tettekben.
Ahogyan Zara András polgármester fogalmaz a Cívishírnek: ha a közbiztonsági fórumokra alig mennek el, az nem az érdektelenség, hanem a bizalom jele. Az emberek nem aggódnak, mert úgy érzik, nincs miért.
Hatvan polgárőr dolgozik egy célért Hosszúpályiban
A településnek saját polgárőrsége van, méghozzá 60 fős, ami egy ekkora községben (lélekszáma mintegy 5500 fő – a szerk.) nem kis dolog. Társadalmi munkában teljesítenek szolgálatot – éjszaka, ünnepnapokon, amikor más inkább pihen. A helyük is megvan: az önkormányzat egy közel 80 négyzetméteres épületet újított fel a számukra, amit ők pályázati forrásból felszereltek, korszerűsítettek. Innen koordinálják a járőrözéseiket, ide futnak be a jelzések, innen indul a segítség.
A rendőrőrs is partner. Ha baj van, olykor együtt vonulnak. Ha valami szemet szúr a lakóknak, az önkormányzathoz is érkezhet a jelzés, ahonnan továbbítják a megfelelő szervekhez – legyen az rendőrség, katasztrófavédelem vagy a polgárőrség.
A lánc működik, és ez teszi lehetővé, hogy a falu ne csak nyugodtnak látszon, hanem valóban az is legyen.
Kamerák a falu szemei Hosszúpályiban
Már több mint egy évtizede, hogy Hosszúpályi pályázati segítséggel 14 térfigyelő kamerát telepített. Azóta bővült a rendszer: jelenleg 39 működő kamera pásztázza:
- a temető környékét,
- a település bejárati pontjait,
- a faluközpontot,
- sőt, hamarosan a központtól távolabbi utcákra is jut figyelem.
A kamerák által rögzített felvételeket nemcsak a rendőrség, hanem a mezőőrök is megtekinthetik. A lakosság maga is telepített saját ingatlanai védelmére eszközöket.
A kamerák felvételeinek segítségével fogták el évekkel ezelőtt egy gyilkosság elkövetőjét, aki végzett a nagyszüleivel. De nem csak a nagy ügyeknél hasznos a technika. Betörések, közterületi lopások nyomozását is segítette már a hálózat, miközben a puszta jelenléte is visszatartó erővel bír.
A bűnügyi statisztikák szerint kevesebb az eset, a lakosok szubjektív érzete szerint meg pláne.
Támogatás, amire építeni lehet Hosszúpályiban
Az önkormányzat évente 500 ezer és 1 millió forint közötti összeggel támogatja a polgárőrség működését – főként az üzemanyagköltségre ad pénzt. Ez ugyan nem látványos összeg, de annál hasznosabb. Ahogy nem látványos, de annál hatásosabb a rendszer egészének működése. Csendes háttéremberek, éjjeli járőrök, figyelő lencsék és megbízható egységek közös munkájának gyümölcse az, hogy Hosszúpályi az, ami: élhető és biztonságos település. A közrend nemcsak törvények, szabályok és kameraképek kérdése – hanem közös akaraté is.
Hosszúpályiban ezt az akaratot lehet tapintani: polgárőrök, rendőrök, mezőőrök, önkéntesek és önkormányzati szereplők nap mint nap dolgoznak azon, hogy a település ne csak nyugodt legyen, hanem az is maradjon. Az élhetőség nem véletlen: itt megszervezik, kiharcolják és fenntartják.
Avartűz, vihar és gyorssegély Hosszúpályiban
A katasztrófavédelem nemrég beszámolt tevékenységéről a képviselő-testületnek. Hosszúpályiba Létavértes és Debrecen egységei egyaránt vonulnak, de a leggyorsabb beavatkozás Létavértestől várható – velük szoros a kapcsolat, számukra tagdíjat is fizet az önkormányzat.
A legemlékezetesebb eset még 2005 májusából való, amikor a vihar pusztítása nyomán gyors segítségre volt szükség. Akkor a létavértesiek segítettek a leggyorsabban és a legtöbbet. A bizalom azóta is megmaradt.
A lakóházak háromnegyedét megrongálta a vihar két hajdú-bihari településen
