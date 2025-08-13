augusztus 13., szerda

Településfejlesztés

1 órája

Kamerák és polgárőrök segítségével garantálja a hajdú-bihari település a közbiztonságot

Címkék#Hosszúpályi#Zara András#polgárőrség#közbiztonság

Rengetegen dolgoznak együtt a település céljáért. Hosszúpályiban a rend a közös akarat kérdése!

BDR Média

A biztonság érzete olyan dolog, amit csak akkor veszünk észre igazán, ha meginog. Hosszúpályiban azonban az a jó hír, hogy ez igencsak ritkán fordul elő. Az önkormányzat, a rendőrség, a polgárőrség és maga a lakosság is úgy teszi a dolgát, hogy ez az állapot fennmaradjon – és mindezt nem szavakban, hanem tettekben.

Hosszúpályiban kiemelten fontos a közbiztonság
Hosszúpályiban kiemelten fontos a közbiztonság
Forrás: Google Maps

Ahogyan Zara András polgármester fogalmaz a Cívishírnek: ha a közbiztonsági fórumokra alig mennek el, az nem az érdektelenség, hanem a bizalom jele. Az emberek nem aggódnak, mert úgy érzik, nincs miért.

Hatvan polgárőr dolgozik egy célért Hosszúpályiban

A településnek saját polgárőrsége van, méghozzá 60 fős, ami egy ekkora községben (lélekszáma mintegy 5500 fő – a szerk.) nem kis dolog. Társadalmi munkában teljesítenek szolgálatot – éjszaka, ünnepnapokon, amikor más inkább pihen. A helyük is megvan: az önkormányzat egy közel 80 négyzetméteres épületet újított fel a számukra, amit ők pályázati forrásból felszereltek, korszerűsítettek. Innen koordinálják a járőrözéseiket, ide futnak be a jelzések, innen indul a segítség. 

A rendőrőrs is partner. Ha baj van, olykor együtt vonulnak. Ha valami szemet szúr a lakóknak, az önkormányzathoz is érkezhet a jelzés, ahonnan továbbítják a megfelelő szervekhez – legyen az rendőrség, katasztrófavédelem vagy a polgárőrség.

 A lánc működik, és ez teszi lehetővé, hogy a falu ne csak nyugodtnak látszon, hanem valóban az is legyen.

Kamerák a falu szemei Hosszúpályiban

Már több mint egy évtizede, hogy Hosszúpályi pályázati segítséggel 14 térfigyelő kamerát telepített. Azóta bővült a rendszer: jelenleg 39 működő kamera pásztázza:

  • a temető környékét, 
  • a település bejárati pontjait, 
  • a faluközpontot, 
  • sőt, hamarosan a központtól távolabbi utcákra is jut figyelem. 

A kamerák által rögzített felvételeket nemcsak a rendőrség, hanem a mezőőrök is megtekinthetik. A lakosság maga is telepített saját ingatlanai védelmére eszközöket. 

A kamerák felvételeinek segítségével fogták el évekkel ezelőtt egy gyilkosság elkövetőjét, aki végzett a nagyszüleivel. De nem csak a nagy ügyeknél hasznos a technika. Betörések, közterületi lopások nyomozását is segítette már a hálózat, miközben a puszta jelenléte is visszatartó erővel bír. 

A bűnügyi statisztikák szerint kevesebb az eset, a lakosok szubjektív érzete szerint meg pláne.

Támogatás, amire építeni lehet Hosszúpályiban

Az önkormányzat évente 500 ezer és 1 millió forint közötti összeggel támogatja a polgárőrség működését – főként az üzemanyagköltségre ad pénzt. Ez ugyan nem látványos összeg, de annál hasznosabb. Ahogy nem látványos, de annál hatásosabb a rendszer egészének működése. Csendes háttéremberek, éjjeli járőrök, figyelő lencsék és megbízható egységek közös munkájának gyümölcse az, hogy Hosszúpályi az, ami: élhető és biztonságos település. A közrend nemcsak törvények, szabályok és kameraképek kérdése – hanem közös akaraté is. 

Hosszúpályiban ezt az akaratot lehet tapintani: polgárőrök, rendőrök, mezőőrök, önkéntesek és önkormányzati szereplők nap mint nap dolgoznak azon, hogy a település ne csak nyugodt legyen, hanem az is maradjon. Az élhetőség nem véletlen: itt megszervezik, kiharcolják és fenntartják.

Zara András polgármesteren túl számos hivatásos és magánszemély is azért dolgozik, hogy Hosszúpályi élhető és biztonságos település legyen
Zara András polgármester mellett számos hivatásos és magánszemély is azért dolgozik, hogy Hosszúpályi élhető és biztonságos település legyen
Forrás:  Napló-archív

Avartűz, vihar és gyorssegély Hosszúpályiban

A katasztrófavédelem nemrég beszámolt tevékenységéről a képviselő-testületnek. Hosszúpályiba Létavértes és Debrecen egységei egyaránt vonulnak, de a leggyorsabb beavatkozás Létavértestől várható – velük szoros a kapcsolat, számukra tagdíjat is fizet az önkormányzat. 

A legemlékezetesebb eset még 2005 májusából való, amikor a vihar pusztítása nyomán gyors segítségre volt szükség. Akkor a létavértesiek segítettek a leggyorsabban és a legtöbbet. A bizalom azóta is megmaradt.

