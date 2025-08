A hajdú-bihari település megmutatja, hogyan lehet növekedni még válsághelyzetben is

Zara András polgármester szerint válsághelyzetben mindig a gondolkodás, az alkalmazkodás a legnagyobb érték. És ez nem csak elmélet: Hosszúpályiban minden önkormányzati épület sorsa ezt bizonyítja. A Zichy-kastély egykor a helyi kultúra központja volt. A fenntartása viszont a rezsiemelkedések miatt szinte lehetetlenné vált volna, ha az iskola felújítása idején nem használják ki teljesen: nyolc osztály és egy könyvtár is helyet kapott benne. Aztán pályázati forrásból korszerűsítették az épületet, új fűtésrendszert kapott, szigetelést, és így már fenntartható módon működhet tovább. A múltból a jövőbe vezető lépcsőként áll ma is a falu közepén.

Hosszúpályi az önkormányzati épületekkel, és köztük a Zichy-kastéllyal bizonyítja, hogyan lehet válsághelyzetben is fejleszteni

Fotó: Napló-archív

Hosszúpályiban a cél is számít

Monostorpályival és Sáránddal közös szociális intézmény működött korábban, de a társulás megszűnt, az épület fenntartása túlságosan drága volt – írja a Cívishír. Hosszúpályiban azonban nem vártak a csodára. Átalakították a volt orvosi ügyeleti épületet, kettéválasztották, klimatizálták, szigetelték – így most ott dolgoznak a szociális munkatársak, méltó körülmények között. A régi épület viszont üresen maradt. Az eladása is szóba került, de az önkormányzat mérlegel: nem eladni kell mindent, hanem fejlesztési potenciált látni benne. Két másik, jelenleg passzív ingatlan is vár a sorsára – akár eladás, akár hasznosítás formájában.

A pandémia, az infláció, a háború és az állami pénzelvonások ellenére a hosszúpályi önkormányzat vagyona nőtt 2019 óta. Hogyan? Tudatos ingatlanvásárlással, ésszerű elhelyezésekkel, új funkciók kijelölésével.

Az önkormányzat vásárolt ugyan magasabb áron is ingatlant, de ezek a későbbi telekkialakítás során vagy épp egy stratégiai elhelyezkedés miatt értékesebbé váltak.

Hosszúpályi önkormányzata a fejlesztések ellenére meghagyná a falusias légkört

Fotó: Napló-archív

Az élénk ingatlanpiac vonzza a befektetőket. Többen is próbáltak munkásszállót létesíteni a településen, de az önkormányzat világosan jelezte: ilyen fejlesztéseknek nincs helye Hosszúpályiban. A falusias lakókörnyezetet meg akarják őrizni, nem ipari zónává változtatni. Öt belterületi és négy olgakerti szálláshely azonban már működik, és további fejlesztések is tervben vannak – de mind a lakosság akaratával összhangban.