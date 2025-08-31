augusztus 31., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Ekkor lesz a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó Hortobágyon

Ekkor lesz a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó Hortobágyon

Szeptember 13-án, szombaton lesz a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó Hortobágyon

Forrás: MW-archív

Marhakifogás, pányvadobás, ostorcsattogás és igazi pásztorhangulat lesz idén, a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozón, amit szeptember 13-án, szombaton rendeznek meg Hortobágyon – olvasható a Hortobágy Nonprofit Kft. Facebook-oldalán

A bejegyzésben kiemelik: idén ráadásul a Hortobágyi Pásztorok és Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozója is ugyanitt lesz, így garantált a felejthetetlen élmény. Népzene, táncház, vásár, finom ételek és a puszta különleges világa – mind egy helyen, csak egy napig!

 

