Ekkor lesz a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó Hortobágyon

Marhakifogás, pányvadobás, ostorcsattogás és igazi pásztorhangulat lesz idén, a 29. Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozón, amit szeptember 13-án, szombaton rendeznek meg Hortobágyon – olvasható a Hortobágy Nonprofit Kft. Facebook-oldalán.

A bejegyzésben kiemelik: idén ráadásul a Hortobágyi Pásztorok és Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozója is ugyanitt lesz, így garantált a felejthetetlen élmény. Népzene, táncház, vásár, finom ételek és a puszta különleges világa – mind egy helyen, csak egy napig!