Nem tudni, mi lesz a népszerű hajdú-bihari kisvasút sorsa

Alig több mint tíz évvel azután, hogy véget ért a „Daruvonulás Hortobágyon – a Hortobágy-halastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása” című európai uniós pályázat, vasútbiztonsági okok miatt már fel is függesztették a kisvasút közlekedését. A projekt ünnepélyes átadását 2012. május 30-án tartották, 2023 óta viszont Sziktipró, a mozdony már nem húzza maga után a turistákkal tele kocsikat – írja a Cívishír. Azt egyelőre megtippelni sem lehet, hogy vajon a Hortobágy egyik fontos turisztikai vonzereje mikortól működhet újra, de erről részletesebben kicsit később.

Nem tudni mikortól közlekedhet újra a Hortobágy-halastavi Kisvasút

Forrás: BDR Média

A kisvasút az 1920-as években azzal a céllal épült, hogy a halastavakhoz a takarmányt könnyebben tudják bevinni, a lehalászott halakat pedig egyszerűbb legyen kiszállítani. A turisztikai célú fejlesztés történetének megismeréséhez egészen 2002-ig kell visszamennünk. Addigra már számos tulajdonosa, üzemeltetője volt, 1993 és 2002 között a Hortobágyi Halgazdaság Rt., majd 2002 márciusától a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) lett a vagyonkezelő. A sinekvilag.hu kétrészes, alapos cikkéből kiderül:

a HNPI még abban az évben sikeresen pályázott a Széchenyi Terv keretében járműbeszerzésre és felújításra, amelyre összesen 100 millió forintot nyertek. A pálya felújítása, átalakítása 2005 nyarára fejeződött be, elkészült a kétvágányú végállomás, és novemberben forgalomba állhatott a C50 típusú mozdony, az utasokat szállító személykocsik is megérkeztek, valamint Harcsa és Kócsag néven két megállóhelyet is kialakítottak.

A személyforgalomra a hatóságok 2006 novemberében adták meg az engedélyt, a többi között azzal a feltétellel, hogy a kisvasút minden évben április 15. és október 31. között szállíthat utasokat.

Döcögősen haladt a Hortobágy-halastavi Kisvasút félmilliárdos fejlesztése

Az üzemeltetést 2015-ig az Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. végezte, azóta pedig ezt a feladatot a HNPI látja el. A következő fontos évszám 2008, amikor is a nemzeti park 500 millió forintot nyert fejlesztésekre az Észak-alföldi Operatív Program keretében. Ebből az összegből lehetőség nyílt a meglévő pálya felújítására, továbbá a nyomvonal meghosszabbítására, valamint a végállomás környezetében különböző turisztikai látványosságok megvalósítására. A bővítés egyik fontos eleme volt, hogy a nyomvonal meghosszabbításával Európa legnagyobb, darvak által használt pihenőtava, a Kondás-tó is látogathatóvá vált kisvasúttal. A projekt azonban, jó magyar szokás szerint, alaposan elhúzódott, ahogy azt fentebb írtuk, a beruházás teljes befejezésére egészen 2012 májusáig kellett várni. De ne legyünk igazságtalanok, a csúszás egyik oka a 2009-2010-es tél volt, amikor még márciusban is fagyott, így lehetetlen volt munkát végezni a területen.