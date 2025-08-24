1 órája
Videó készült a debreceni hőlégballon kényszerleszállásáról!
Egy légi jármű haladt át a cívisváros felett vasárnap kora este. A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballonnal Debrecenben.
Vasárnap kora este a város lakói nagy hangzavarra kapták fel a fejüket. Többen az utcákra siettek, ahol egy hőlégballont láthattak elhaladni a cívisváros felett – számolt be róla a haon. Információnk szerint műszaki okok miatt kényszerleszállást hajtott végre a pilóta, a Böszörményi úton.
Az erről készült fotóinkat itt tekinthetik meg:
Kényszerleszállás DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Vajna Péter pedig egy látványos videón örökítette meg a kényszerleszállást. Itt tekinthető meg:
Aggodalomra adott okot egy hőlégballon Debrecenben
Nagy meglepetést okozott egy hőlégballon Debrecenben vasárnap kora este. Az esetről készült cikkünk itt olvasható:
„Ez le fog zuhanni!” - nagy riadalmat keltett egy hőlégballon Debrecenben, nem alaptalanul! – fotókkal
