augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

13°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt látnod kell!

1 órája

Videó készült a debreceni hőlégballon kényszerleszállásáról!

Címkék#debrecen#Kényszerleszállás#hőlégballon

Egy légi jármű haladt át a cívisváros felett vasárnap kora este. A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballonnal Debrecenben.

Haon.hu

Vasárnap kora este a város lakói nagy hangzavarra kapták fel a fejüket. Többen az utcákra siettek, ahol egy hőlégballont láthattak elhaladni a cívisváros felett – számolt be róla a haon. Információnk szerint műszaki okok miatt kényszerleszállást hajtott végre a pilóta, a Böszörményi úton.

A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a debreceni hőlégballonnal
A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a debreceni hőlégballonnal
Forrás: Vajna Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az erről készült fotóinkat itt tekinthetik meg:

Kényszerleszállás Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Vajna Péter pedig egy látványos videón örökítette meg a kényszerleszállást. Itt tekinthető meg:

Aggodalomra adott okot egy hőlégballon Debrecenben

Nagy meglepetést okozott egy hőlégballon Debrecenben vasárnap kora este. Az esetről készült cikkünk itt olvasható:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu