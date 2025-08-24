Videó készült a debreceni hőlégballon kényszerleszállásáról!

Vasárnap kora este a város lakói nagy hangzavarra kapták fel a fejüket. Többen az utcákra siettek, ahol egy hőlégballont láthattak elhaladni a cívisváros felett – számolt be róla a haon. Információnk szerint műszaki okok miatt kényszerleszállást hajtott végre a pilóta, a Böszörményi úton.

A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a debreceni hőlégballonnal

Forrás: Vajna Péter

Az erről készült fotóinkat itt tekinthetik meg: