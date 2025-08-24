Kényszerleszállás Debrecenben - lakóházak között ért földet egy hőlégballon

Így alakul az időjárás augusztus végén

A karneváli kánikula után egy pillanatot se várt a front, esővel érkezett a lehűlés Hajdú-Biharba, és az eddigi legalább 30 Celsius-fokos hőséget szinte őszies klíma váltotta fel. Ilyenkor persze, azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon meddig fog ez tartani... Aki szereti a nyarat, és csobbanna még a strandon, az várja vissza a meleget, míg valószínűleg azok is sokan vannak, akiknek elég volt már a perzselő hőségből, inkább előtúrnák a szekrényből az őszi outfitet. Utánajárunk, hogyan alakul a várható időjárás Debrecenben és térségében az előttünk álló hetek folyamán, és mire érdemes készülni.