Ez történt vasárnap

32 perce

Kényszerleszállás Debrecenben - lakóházak között ért földet egy hőlégballon

A világ egyik leghíresebb gyártójának egyik mesterművét választotta. Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap kora este. Vasárnapi hírösszefoglalónk.

Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap. Az utcákra szaladtak ki az emberek, olyan hangzavarral haladt el a légi jármű. Többen úgy jellemezték a hangokat, mintha gépfegyverrel lőttek volna a cívisváros utcáin. 

Kényszerleszállás Debrecenben - lakóházak között ért földet egy hőlégballon
Kényszerleszállás Debrecenben - lakóházak között ért földet egy hőlégballon
Forrás: Vida Márton Péter

Dzsudzsák Balázs szeret prémium minőségű ruházatot hordani

Még a Puskás Akadémia elleni győztes bajnoki előtt készült egy kép a Pancho Arénában Dzsudzsák Balázsról, a Debreceni VSC klasszisáról. A fotó első pillantásra megragadja az ember figyelmét – hiszen nemcsak a Loki csapatkapitánya mosolygott rajta magabiztosan, hanem a csuklóját ékesítő luxusóra is magára vonta a figyelmet.

Aggodalomra adott okot egy hőlégballon Debrecenben

Egy légi jármű haladt át a cívisváros felett vasárnap kora este. A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballonnal Debrecenben.

A yoUDay 2025-ön is különböző stílusokkal találkozhatunk

A Halott Pénz, a Király Tesók, Manuel, az LGT Zenevonat és Topic is örömmel húzta be tavaly a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadionshow-ját. Mintegy hatszáz fellépő, a háttérben pedig csaknem ezer közreműködő vett részt a 2024-es yoUDay műsorában. A Debreceni Egyetem egyedülálló tanévnyitójára a hazai könnyűzenei élet krémje hozta el legnagyobb slágereit a Nagyerdei Stadionba – idézte fel közleményében a Debreceni Egyetem.

Generációk találkozása a régiségvásáron

Különleges hangulat uralkodott a Nagyerdei Stadion északi parkolójában augusztus 24-én reggel: gyertyatartók, svájci bicskák, régi matchbox autók és háborús relikviák között böngésztek a látogatók, miközben ismerősök üdvözölték egymást és alkudoztak az őszies reggeli időben. Mutatjuk, milyen volt a mai régiségvásár Debrecenben!

Mi jellemző ezekre a repülőgépekre?

Többen fura zajra kaphatták fel a fejüket Hajdú-Bihar északi részén vasárnap délelőtt. Pánikra azonban semmi ok, van magyarázat a különleges hanghatásra, ugyanis csak egy különleges repülőgép, egy Aero L-39 Albatros húzott el vármegyénk felett. A Flightradar24 portál információi szerint a gép a Baltic Bees Jet Team kötelékébe tartozik és a lengyelországi Nowy Targ városából szállt fel, majd Bukarestben landolt.

Hajdú-Bihar közel 3 milliárdot költhet a Versenyképes Járások Programban

Elindult a Versenyképes Járások Program megvalósítása Hajdú-Bihar vármegyében – hívta fel a figyelmet a vármegyei közgyűlés a haonhoz augusztus 22-én eljuttatott közleményében. Részletesen is felsorolták, mely települések milyen beruházásokra nyertek el támogatást.

Így alakul az időjárás augusztus végén

A karneváli kánikula után egy pillanatot se várt a front, esővel érkezett a lehűlés Hajdú-Biharba, és az eddigi legalább 30 Celsius-fokos hőséget szinte őszies klíma váltotta fel. Ilyenkor persze, azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon meddig fog ez tartani... Aki szereti a nyarat, és csobbanna még a strandon, az várja vissza a meleget, míg valószínűleg azok is sokan vannak, akiknek elég volt már a perzselő hőségből, inkább előtúrnák a szekrényből az őszi outfitet. Utánajárunk, hogyan alakul a várható időjárás Debrecenben és térségében az előttünk álló hetek folyamán, és mire érdemes készülni.

