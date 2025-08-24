32 perce
Kényszerleszállás Debrecenben - lakóházak között ért földet egy hőlégballon
A világ egyik leghíresebb gyártójának egyik mesterművét választotta. Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap kora este. Vasárnapi hírösszefoglalónk.
Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap. Az utcákra szaladtak ki az emberek, olyan hangzavarral haladt el a légi jármű. Többen úgy jellemezték a hangokat, mintha gépfegyverrel lőttek volna a cívisváros utcáin.
„Ez le fog zuhanni!” - nagy riadalmat keltett egy hőlégballon Debrecenben, nem alaptalanul! – fotókkal
Dzsudzsák Balázs szeret prémium minőségű ruházatot hordani
Még a Puskás Akadémia elleni győztes bajnoki előtt készült egy kép a Pancho Arénában Dzsudzsák Balázsról, a Debreceni VSC klasszisáról. A fotó első pillantásra megragadja az ember figyelmét – hiszen nemcsak a Loki csapatkapitánya mosolygott rajta magabiztosan, hanem a csuklóját ékesítő luxusóra is magára vonta a figyelmet.
Majdnem lakást veszel annak az órának az árából, amit villantott Dzsudzsák Balázs
Aggodalomra adott okot egy hőlégballon Debrecenben
Egy légi jármű haladt át a cívisváros felett vasárnap kora este. A pilóta kényszerleszállást hajtott végre a hőlégballonnal Debrecenben.
Videó készült a debreceni hőlégballon kényszerleszállásáról!
A yoUDay 2025-ön is különböző stílusokkal találkozhatunk
A Halott Pénz, a Király Tesók, Manuel, az LGT Zenevonat és Topic is örömmel húzta be tavaly a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadionshow-ját. Mintegy hatszáz fellépő, a háttérben pedig csaknem ezer közreműködő vett részt a 2024-es yoUDay műsorában. A Debreceni Egyetem egyedülálló tanévnyitójára a hazai könnyűzenei élet krémje hozta el legnagyobb slágereit a Nagyerdei Stadionba – idézte fel közleményében a Debreceni Egyetem.
Hamarosan ismét népszerű sztárok koncertjein tombolhatunk Debrecenben!
Generációk találkozása a régiségvásáron
Különleges hangulat uralkodott a Nagyerdei Stadion északi parkolójában augusztus 24-én reggel: gyertyatartók, svájci bicskák, régi matchbox autók és háborús relikviák között böngésztek a látogatók, miközben ismerősök üdvözölték egymást és alkudoztak az őszies reggeli időben. Mutatjuk, milyen volt a mai régiségvásár Debrecenben!
Jól megfér a háborús fegyver a LEGO-figurákkal a debreceni régiségvásáron! – fotókkal
Mi jellemző ezekre a repülőgépekre?
Többen fura zajra kaphatták fel a fejüket Hajdú-Bihar északi részén vasárnap délelőtt. Pánikra azonban semmi ok, van magyarázat a különleges hanghatásra, ugyanis csak egy különleges repülőgép, egy Aero L-39 Albatros húzott el vármegyénk felett. A Flightradar24 portál információi szerint a gép a Baltic Bees Jet Team kötelékébe tartozik és a lengyelországi Nowy Targ városából szállt fel, majd Bukarestben landolt.
Azta! Nem mindennapi repülőgép húzott el Hajdú-Bihar felett – videóval
Hajdú-Bihar közel 3 milliárdot költhet a Versenyképes Járások Programban
Elindult a Versenyképes Járások Program megvalósítása Hajdú-Bihar vármegyében – hívta fel a figyelmet a vármegyei közgyűlés a haonhoz augusztus 22-én eljuttatott közleményében. Részletesen is felsorolták, mely települések milyen beruházásokra nyertek el támogatást.
Így alakul az időjárás augusztus végén
A karneváli kánikula után egy pillanatot se várt a front, esővel érkezett a lehűlés Hajdú-Biharba, és az eddigi legalább 30 Celsius-fokos hőséget szinte őszies klíma váltotta fel. Ilyenkor persze, azonnal felmerül a kérdés, hogy vajon meddig fog ez tartani... Aki szereti a nyarat, és csobbanna még a strandon, az várja vissza a meleget, míg valószínűleg azok is sokan vannak, akiknek elég volt már a perzselő hőségből, inkább előtúrnák a szekrényből az őszi outfitet. Utánajárunk, hogyan alakul a várható időjárás Debrecenben és térségében az előttünk álló hetek folyamán, és mire érdemes készülni.
Ennyi volt a nyár? Vagy csak ideig-óráig tart a lehűlés? Nézzük, milyen időjárás vár ránk!
