Nagy volt az ijedtség

25 perce

„Ez le fog zuhanni!” - nagy riadalmat keltett egy hőlégballon Debrecenben, nem alaptalanul! – fotókkal

Címkék#Debrecen#hőlégballon#hangzavar

Rengeteg ember szaladt ki az utcára a hangzavar miatt. Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap kora este.

Haon.hu

Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap. Az utcákra szaladtak ki az emberek, olyan hangzavarral haladt el a légi jármű. Többen úgy jellemezték a hangokat, mintha gépfegyverrel lőttek volna a cívisváros utcáin. 

Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett
Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett
Forrás: Olvasónk küldte

Az Ótemető utcában az emberek azt hitték, hogy rázuhan az egyik házra, de szerencsére nem történt baj, és a belváros irányába haladt tovább. Úgy tudjuk, amerre járt a hőlégballon, minden kutya őrült ugatásba kezdett. 

Kényszerleszállást hajtott végre a légi jármű
Kényszerleszállást hajtott végre a légi jármű
Forrás: Olvasónk küldte

Információnk szerint műszaki okok miatt kényszerleszállást hajtott végre a Böszörményi úton. 

 

Forrás: Olvasónk küldte

 Minden bizonnyal a pilóta a levegőből már jelezte, hogy probléma adódott, mert a helyszínen már várta a segítség; összecsomagolták és elvitték a hőlégballont. 

Nem ez volt az első hőlégballon Debrecenben, ami aggodalomra adott okot

Nagy meglepetést okozott 2023 nyarán egy hőlégballon Debrecenben. A helyszínre a tűzoltókat és a rendőrséget is riasztotta valaki, mert megijedt, hogy a légi jármű lezuhant. Az esetről készült cikkünk itt olvasható:

Ajánljuk még:

 

