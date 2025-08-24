„Ez le fog zuhanni!” - nagy riadalmat keltett egy hőlégballon Debrecenben, nem alaptalanul! – fotókkal

Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap. Az utcákra szaladtak ki az emberek, olyan hangzavarral haladt el a légi jármű. Többen úgy jellemezték a hangokat, mintha gépfegyverrel lőttek volna a cívisváros utcáin.

Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett

Forrás: Olvasónk küldte

Az Ótemető utcában az emberek azt hitték, hogy rázuhan az egyik házra, de szerencsére nem történt baj, és a belváros irányába haladt tovább. Úgy tudjuk, amerre járt a hőlégballon, minden kutya őrült ugatásba kezdett.

Kényszerleszállást hajtott végre a légi jármű

Forrás: Olvasónk küldte

Információnk szerint műszaki okok miatt kényszerleszállást hajtott végre a Böszörményi úton.

Forrás: Olvasónk küldte

Minden bizonnyal a pilóta a levegőből már jelezte, hogy probléma adódott, mert a helyszínen már várta a segítség; összecsomagolták és elvitték a hőlégballont.

Nem ez volt az első hőlégballon Debrecenben, ami aggodalomra adott okot

