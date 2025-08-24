25 perce
„Ez le fog zuhanni!” - nagy riadalmat keltett egy hőlégballon Debrecenben, nem alaptalanul! – fotókkal
Rengeteg ember szaladt ki az utcára a hangzavar miatt. Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap kora este.
Egy hőlégballon haladt át Debrecen felett vasárnap. Az utcákra szaladtak ki az emberek, olyan hangzavarral haladt el a légi jármű. Többen úgy jellemezték a hangokat, mintha gépfegyverrel lőttek volna a cívisváros utcáin.
Az Ótemető utcában az emberek azt hitték, hogy rázuhan az egyik házra, de szerencsére nem történt baj, és a belváros irányába haladt tovább. Úgy tudjuk, amerre járt a hőlégballon, minden kutya őrült ugatásba kezdett.
Információnk szerint műszaki okok miatt kényszerleszállást hajtott végre a Böszörményi úton.
Minden bizonnyal a pilóta a levegőből már jelezte, hogy probléma adódott, mert a helyszínen már várta a segítség; összecsomagolták és elvitték a hőlégballont.
Nem ez volt az első hőlégballon Debrecenben, ami aggodalomra adott okot
Nagy meglepetést okozott 2023 nyarán egy hőlégballon Debrecenben. A helyszínre a tűzoltókat és a rendőrséget is riasztotta valaki, mert megijedt, hogy a légi jármű lezuhant. Az esetről készült cikkünk itt olvasható:
Nagy riadalmat okozott egy hőlégballon Debrecenben, még a forgalom is leállt a Kishegyesin - fotókkal
Ajánljuk még:
Hamarosan ismét népszerű sztárok koncertjein tombolhatunk Debrecenben!